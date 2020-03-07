سپاه ۴.۶ میلیون دستکش پزشکی احتکار شده در اهواز را کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باتوجه به رصد و گسترش چتر اطلاعاتی بر فعالیت محتکران و متخلفان در عرضه اقلام و تجهیزات پزشکی، ظهر امروز سازمان اطلاعات سپاه خوزستان، انبار بزرگ احتکار کالاهای پزشکی را در اهواز کشف کرد.



در این انبار بیش از چهار میلیون و ۶۸۰ هزار دستکش پزشکی کشف و در اختیار مراکز درمانی و معاونت غذا و داروی علوم پزشکی قرار گرفت.



همچنین عاملان این احتکار بزرگ اقلام ضروری جامعه در اختیار مقامات قضائی قرار گرفتند.



پیش از این سازمان اطلاعات سپاه خوزستان با انتشار اطلاعیه‌ای با اعلام شماره ۱۱۴ از آمادگی برای دریافت اخبار و اطلاعات شهروندان پیرامون احتکار اقلام پزشکی و ضروری جامعه خبر داده بود