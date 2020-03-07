به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله سعیدی گفت: دراین شهرستان تعداد ۷ هزار و۵۰۰ رأس دام سنگین و۲۷۵ هزار رأس دام سبک وجود دارد که ازابتدای اجرای طرح هویت گذاری تاکنون نزدیک ۲ هزار رأس دام سبک وسنگین هویت گذاری شده است که این روند ادامه دارد.

وی، بیان کرد: هویت‌گذاری دام یکی از پروژه‌های اساسی است که جلوگیری از قاچاق دام و حفظ ذخایر ژنتیکی را به همراه دارد به همین دلیل توجه بیشتر ما نسبت به اجرای این طرح را دو چندان می‌سازد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل افزود: هویت‌گذاری برای رصد کردن محصولات دامی از دید بهداشتی بودن مطرح شده است و این موضوع برای شناسایی دام به عنوان اینکه در برنامه‌های اصلاح نژاد دام بتوان حیوانات را انتخاب کرد نیز بسیار مورد اهمیت است.