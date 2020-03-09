۸۲۵ هکتار از اراضی استان قزوین امسال در آتش سوخت

سرهنگ بهرام ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صیانت از منابع طبیعی از رسالت‌های همگانی است که با مشارکت عمومی ممکن می‌شود تا بتوان از ثروت‌های خدادادی نگهداری کرد.

وی افزود: یکی از چالش‌های مهم در حوزه منابع طبیعی وقوع حریق در مراتع و منابع طبیعی است که خسارت‌های جبران ناپذیری را به استان وارد می‌کند.

ترکاشوند بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۷ فقره آتش سوزی در مراتع و منابع طبیعی استان رخ داده و بیش از ۸۲۵ هکتار از ثروت‌های خدادادی تخریب شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان قزوین یادآور شد: علت عمده آتش سوزی‌ها انسانی و بی احتیاطی افراد بوده است که باید با فرهنگ سازی بتوانیم مردم و بهره برداران را به نگهداری از این منابع ارزشمند آگاه کنیم.

وی گفت: باید مردم را آگاه کنیم در صورت روشن کردن آتش در مراتع حتماً پس از استفاده آن را به دقت خاموش کرده و پس از ریختن آب و سرد کردن آتش محل را ترک کنند تا شاهد حریق‌های گسترده نباشیم.

کشف ۱۳۰ تن چوب قاچاق

ترکاشوند تصریح کرد: در سال جاری همچنین ۱۳۰ تن چوب جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد که معادل ۱۸۱ مترمکعب است که به سمت استان‌های دیگر قاچاق می‌شد.

بررسی ۱۰۰ فقره پرونده زمین خواری

وی در ادامه گفت: در اجرای ماده ۵۵ برای رفع تصرف از اراضی ملی اقدام شد که در این راستا ۳۲ فقره جرم مشهود مورد بررسی قرار گرفت که برای ۱۰۰ فقره پرونده زمین خواری اقدام شد و توانستیم بخشی از زمین‌ها را آزاد کنیم.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان قزوین یادآور شد: در این راستا ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد و به ذخایر طبیعی استان بازگشت.

ترکاشوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه زمین خواری و یا تصرف غیرقانونی منابع طبیعی مراتب را به شماره ۱۵۰۴ اداره منابع طبیعی استان اطلاع دهند تا با حضور گشت‌های حفاظتی با آن برخورد شود.

وی بیان کرد: با پیش بینی ۱۱ گشت بازرسی در مناطق مختلف استان برای مقابله با هرگونه تخریب منابع طبیعی و اراضی ملی اقدام می‌شود.