کتاب «برگزیده مسابقه خلق کتاب تصویری» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تو یک جهانگردی» نوشته شهرزاد شهرجردی با تصویرگری غزل فتحاللهی که سال ۱۳۹۵ برگزیده مسابقه و کارگاه خلق کتاب تصویری شده بود، بهتازگی توسط انتشارات فاطمی منتشر و راهی بازار نشر شده است. اینکتاب یکی از عناوین مجموعه «کتابهای طوطی» است که بخش کودک و نوجوان اینناشر چاپ میکند.
داستان اینکتاب درباره دخترکوچولوی ناراحتی است که در خانه غمگین است و برادر بزرگترش از او میپرسد آیا میخواهد جهانگرد باشد یا نه؟ به اینترتیب ایندو با خواندن اینکتاب، سفری خیالی را شروع میکنند و تبدیل به دو جهانگرد میشوند.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
هرچهقدر جلوتر میرفتیم، جهانگردی سختتر میشد. همه لباسهایم خیس شده بودند و توی چشمم خاک رفته بود. دیگر دوست نداشتم برویم جلوتر، اما برادرم گفت: «توی کتاب نوشته هیچ باد و بارانی نمیتواند جلوی رفتن جهانگردها را بگیرد.»
بالاخره رسیدیم به دریا. آنجا چند قایق منتظر بودند تا جهانگردها را سوار کنند. اما توی قایق اصلاً جا نبود و من دوست نداشتم سوار شوم. اخم کردم و به برادرم گفتم: «انگار یادت نیست، من فقط جهانگردم. دریانورد که نیستم!»
برادرم دستم را گرفت و توی گوشم گفت: «جهانگردها دریانوردی هم بلدند.»
اینکتاب با ۳۲ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.
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