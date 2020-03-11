بانک مرکزی ارز کالاهای اساسی را به موقع تخصیص دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن واردکنندگان برنج، مسیح کشاورز با بیان اینکه متأسفانه واردات بسیاری از اقلام اساسی و ضروری چون برنج به دلیل عدم تأمین ارز با مشکلات جدی روبرو شده‌ است، تصریح‌ کرد: در حالی که تداوم واردات برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف بعد از نان مورد تصویب ستاد تنظیم بازار قرارگرفته و از سویی امنیت غذایی کشور در گروه تأمین به موقع محصولات این چنینی است، اما متأسفانه بانک مرکزی به این مباحث هیچ توجهی ندارد.

وی ادامه داد: در شرایطی که تحریم تجارت خارجی کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده و تجار ایرانی به‌رغم همه مشکلات موفق به تأمین نیازهای کالایی کشور می‌شوند، تأخیر و تعلل در تأمین ارز موجب شده که واردات برنج با چالشی جدی روبرو شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه نکته قابل تأمل دیگر فراگیر شدن ویروس کرونا است که تا کنون کشورهای زیادی را درگیر کرده‌است، تصریح کرد: در حالی که به علت شیوع این ویروس مبادی تجاری بسیاری کشورها بسته شده و ممکن است برای چند ماه تجارت کالا بالاخص محصولات غذایی مختل شود، میزان قابل توجهی برنج در مبادی ورودی کشور زمین‌گیر شده‌ است.

کشاورز گفت: در صورت عدم تأمین ارز واردکنندگان چاره‌ای جز مرجوع کردن یا صادرات مجدد برنج‌ها ندارند و این در شرایطی که ممکن است خرید دوباره این محصول به دلیل شیوع بیماری کرونا با توقفی چند ماهه روبرو شود.

وی افزود: متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازار و تجارت کشور نیز هیچ عکس‌العملی نسبت به عملکرد بانک مرکزی ندارد و به اینکه هیچ یک از تصمیمات ستاد تنظیم بازار جدی گرفته نمی‌شود، معترض نمی‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه انفعال بانک مرکزی و وزارت صنعت در بدترین زمان ممکن تجارت خارجی کشور را مختل کرده‌است، توضیح داد: در آستانه سال نو و پس از آن ماه مبارک رمضان که تقاضا برای برنج افزایش می‌یابد، سنگ‌اندازی پیش روی واردات این محصول بازار را با معضل کمبود عرضه و افزایش قیمت روبرو می‌کند.