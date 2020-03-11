به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی عصر امروز در نشست فوق‌العاده ستاد مقابله با ویروس کرونا در شهرستان اهر با اشاره به اینکه برخی‌ها چنان اظهار می‌کنند که انگار در شهرستان و استان هیچ اقدامی برای مقابله با ویروس کرونا صورت نمی‌گیرد، اظهار داشت: زمانی که پرستاران و پزشکان ما در بیمارستان اهر علیه مقابله با این ویروس جهاد می‌کنند و تمامی دستگاه‌ها بسیج شده‌اند جایز نیست تمامی تلاش‌ها و اقدامات را زیرسوال ببریم.

وی با قدردانی از شهروندانی که به توصیه‌های بهداشتی عمل می‌کنند افزود: خوشبختانه بخش اعظمی از شهروندان اهری به توصیه‌های بهداشتی عمل می‌کنند و موارد بهداشتی را رعایت کرده‌اند ولی متأسفانه هنوز بخشی دیگر از جامعه نسبت به خطرات و آسیب‌های این ویروس توجهی نمی‌کنند و این امر باعث می‌شود تا نه تنها جان خود افراد بلکه جان دیگران را نیز به خطر می‌اندازند.

رئیس ستاد مقابله با ویروس کرونا در شهرستان اهر ادامه داد: طبق مصوبات قبلی این ستاد، تمامی اماکن عمومی از جمله بازار هفتگی، کافه‌ها و … تعطیل شده‌اند ولی در رابطه با تعطیلی بازار آن‌طور که انتظار می‌رود نمی‌توانیم اجبار کنیم تا مغازه‌دار مغازه‌اش تعطیل کند بلکه باید تمامی اقشار بنا به رعایت حال دیگران موارد بهداشتی را رعایت کنند.

نظارت مستمر بر نانوایی‌ها و فروشگاه‌های شهر اهر

محمودی از نظارت مستمر بر نانوایی‌ها و فروشگاه‌های شهر اهر خبر داد و گفت: تا به امروز با همت شهروندان، دستگاه‌ها و نهادها وضعیت مقابله با ویروس کرونا در اهر به خوبی مدیریت شده و اگر خدای‌ناکرده شرایط از مدیریت ما خارج شود بیمارستان قدیم، امکانات و فضای آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان را جهت استفاده در زمینه بهداشتی و درمانی آماده کرده‌ایم به طوری که در بیمارستان قدیم اهر ۱۰۰ تخت بستری پیش‌بینی کرده‌ایم و در صورت نیاز طی چند روز آماده می‌کنیم.

وی بابیان اینکه کارگاه‌های تولیدی و فعال در زمینه تولید مواد ضدعفونی کننده روزانه ۲۰۰۰ لیتر محلول ضدعفونی کننده تولید می‌کنند، گفت: کارگاه‌هایی که پیش از این مواد شوینده تولید می‌کردند بنا به شرایط حاضر خط تولید خود را به تولید مواد ضدعفونی کننده تغییر داده‌اند که جای دارد از این تصمیم تولیدکنندگان قدردانی کنیم.

فرماندار شهرستان اهر با تقدیر از عملکرد کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونا در شهرستان اهر ابراز داشت: متأسفانه رسانه‌های معاند سعی بر القای ناامیدی مردم دارند و به طور بی‌شرمانه کار را به جایی رسانده‌اند که می‌گویند این ویروس از سوی نظام اسلامی شیوع پیدا کرده است ولی در مقابل این رسانه‌های معاند، رسانه‌های شهرستان اهر به صورت متحدانه اخبار، اطلاعات و آموزش‌های پیشگیری از ویروس کرونا را آموزش می‌دهند.

لزوم کنترل مبادی ورودی و خروجی اهر و خود مراقبتی شهروندان

محمودی همچنین از تشدید محدودیت رفت و آمد در جاده‌های بین‌شهری شهرستان اهر خبر داد و گفت: از امروز پلیس‌راه و اداره راهداری و بهداشت و درمان اهر محدودیت رفت و آمد در جاده‌های بین‌شهری را تشدید کنند تا خودرویی از شهرهای آلوده به ویروس کرونا به شهرستان اهر وارد نشود، برخی‌ها سعی دارند القا کنند که جاده‌ه ببندیم ولی این امر امکان‌پذیر نیست بلکه باید مردم خود مراعات کرده و از سفرهای غیرضرور خودداری کنند.

وی بر لزوم کنترل مبادی ورودی و خروجی اهر و خود مراقبتی شهروندان در برابر ویروس کرونا تاکید کرد و گفت: مدیریت بیمارستان اهر به گونه‌ای است فضای خلوتی را در بیمارستان شاهد هستیم و با توجه به اینکه پیک اصلی ویروس کرونا تا ۲۰ فروردین‌ماه اعلام شده است از مردم درخواست می‌کنیم از مراجعه غیرضروری به بیمارستان خودداری کنند.

فرماندار شهرستان اهر خاطرنشان کرد: هرگونه تجمع در مناسبت‌های چهارشنبه سوری در سطح شهر و پنج‌شنبه آخر سال در آرامستان‌های اهر ممنوع است و ادارات خدمات‌رسان به مدت دو ماه نباید انشعابات مردم را به دلیل نیمه تعطیل بودن کسب و کار به دلیل ویروس کرونا و عدم پرداخت هزینه قطع کنند.