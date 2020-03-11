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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۳۱

اوبرایان: قصد اعزام نیرو به ادلب را نداریم

اوبرایان: قصد اعزام نیرو به ادلب را نداریم

مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد: قصد اعزام نیرو به ادلب را نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رابرت اوبرایان» مشاور امنیت ملی آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی در بنیاد هریتج اعلام کر که این کشور قصد ندارد برای کاهش تنش‌ها در منطقه ادلب به سوریه نیرو اعزام کند.

مشاور امنیت ملی آمریکا در این خصوص گفت: وضعیت بسیار دشواری است. برخی پیشنهاد کرده اند که درگیری (در ادلب) را متوقف کنیم. اما بنا نداریم واحد ۱۰۱ مان (نیروی هوائی) را به میانه روس‌ها، سوری ها، اعضای القاعده و نیروهای ترکیه و سوریه بفرستیم.

«رابرت اوبراین» در این خصوص ادامه داد: در این برهه نمی‌خواهیم چنین چیزی را از سربازانمان بخواهیم. احساس می‌کنیم که ما کارهای بسیاری را در سوریه انجام می‌دهیم!

کد مطلب 4876117

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