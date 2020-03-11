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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۰۰

رئیس دامپزشکی شهرستان هشترود:

دارندگان حیوانات خانگی در هشترود مسائل بهداشتی را رعایت کنند

دارندگان حیوانات خانگی در هشترود مسائل بهداشتی را رعایت کنند

هشترود- رئیس دامپزشکی شهرستان هشترود با اشاره به شیوع گسترش ویروس کرونا در این شهرستان گفت: دارندگان حیوانات خانگی در هشترود مسائل بهداشتی را رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امیری امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: بیش از ۸۰۰ نوع عامل بیماری زای مشترک بین انسان و حیوان وجود دارد و کرونا ویروس در سال ۲۰۰۳ در کشور چین از خفاش و گربه وحشی به انسان به نام بیماری سارس و در سال ۲۰۱۲ در کشور عربستان از شتر به انسان به نام بیماری مِرس گزارش شده است.

وی توصیه کرد تا اطلاع ثانوی در مصرف شیر و گوشت شتر احتیاط لازم به عمل آید.

امیری از صاحبان حیوانات خانگی که یکی از گروه‌های پرخطر در معرض بیماری کرونا هستند درخواست کرد در برخورد با این حیوانات نهایت ایمنی و حفاظت شخصی را رعایت کنند.

امیری یاد آور شد تاکنون هیچ گونه گزارشی از انتقال کرونا ویروس از حیوانات اهلی به انسان گزارش نشده است.

کد مطلب 4876155

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