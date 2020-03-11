فعالیت ۱۰ کمیته مدیریت بحران برای مقابله با کرونا در شهرداری قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقاییان نژاد عصر چهارشنبه در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اقدامات شهرداری قم از زمان شروع شیوع ویروس کرونا در قم، اظهار داشت: تاکنون در قالب ۱۰ کمیته مدیریت بحران شهرداری اقدامات لازم مدیریت شهری را پیگیری می‌کنیم، همچنین ۲۶ پایگاه و ۸ منطقه با تجهیز ۳۰ دستگاه خودرو در شهر آماده خدمت برای گندزدایی و ضدعفونی است.

وی افزود: هر شب خیابان‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، اتوبوس‌ها، بوستان‌ها، زمین‌های بازی کودکان و سرویس‌های بهداشتی گندزدایی می‌شود در ضمن آن کارهای روتین شهر مثل درختکاری و برنامه‌های نوروزی شهر برای زنده نگه داشتن امید مردم در حال انجام است.

شهردار قم به مطالبات استاندار از مجموعه مدیریت در این ایام اشاره کرد و گفت: از من سوال کردند شورای شهر چکار کرده است؟ ما ردیفی در بودجه ۹۹ برای کرونا و بحران‌ها در نظر گرفتیم علاوه بر اینکه ۵۰۰ میلیون تومان برای خدمات شهری برای نیروهای خدماتی که در میدان هستند در نظر گرفته شد.

وی در واکنش به انتقادهای موجود در عملکرد شهرداری، گفت: اگر کاستی وجود دارد بپرسید تا پاسخگو باشم، مجموعه مدیریت شهری شبانه روز در میدان است اگر برخی از ارگان‌ها با کاهش ساعات کاری از ساعت ۹ تا ۱۲ کار می‌کنند اما شهرداری تغییری در کارهایش نداده، چرا که ۹۰ درصد کارهای شهرداری خدماتی است و ۱۰ درصد دیگر پشتیبان خدماتی‌ها هستند.

سقاییان نژاد در ادامه با بیان اینکه بستن بودجه یک طرف قضیه و کسب و درآمد این ۳ هزار میلیارد تومان کسانی که دستشان در کار است می‌دانند یعنی چه؟ این یعنی تلاش و کوشش، خاطرنشان کرد: ما جزو ارگان‌هایی با بودجه مشخص از خزانه نیستیم. این نشان دهنده خدمات مدیریت شهری است.

وی با لحن گلایه آمیز از انتقادات، تصریح کرد: ارگانی که تمام قد در میدان است، کار می‌کند و تعطیلی ندارد شهرداری است هر جایی هم کاری می‌ماند گردن شهرداری می‌افتد. ما هم در حد توان همکاری می‌کنیم.

شهردار قم روند تأمین درآمدها را با این توصیف که هر یک ریال زیر پای فیل است تا هر یک ریال روی هم جمع شود و بشود ۳ هزار میلیارد تومان، ادامه داد: اینکه یک بودجه ۳ هزار میلیارد تومانی محقق شود و به برخی از درآمدها برسیم در تهران پیگیری‌هایی انجام دادیم، تا این درآمدها تأمین شود و می‌دانیم این اقدامات امید و آرامش را برای مردم می‌آورد.