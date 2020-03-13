کرونا مانع از همراهی مربی ایرانی کاراته روسیه در باکو شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی اروپا ششم فروردین ماه به میزبانی آذربایجان در باکو برگزار خواهد شد و تیم ملی کاراته روسیه بدون حسین روحانی سرمربی ایرانی خود راهی باکو خواهد شد.

وی که بعد از رقابتهای کاراته وان سالزبورگ هم اجازه ورود به مسکو را پیدا نکرده بود در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: خدا را شکر با همکاری خوب رئیس فدراسیون کاراته روسیه هماهنگی لازم برای همراهی تیم در مسابقات قهرمانی اروپا صورت گرفت، ولی به دلیل قوانین کشور میزبان در خصوص مبارزه با شیوع بیماری کرونا و جلوگیری از ورود اتباع کشورهایی که درگیر این بیماری هستند، با حضور من مخالفت شد.

روحانی در خصوص مسابقات مادرید هم گفت: این مسابقات نه تنها برای روسیه که برای همه کشورها مهم است، آخرین رقابتهای کسب امتیاز برای ورودی المپیک است و طبق هماهنگی‌های صورت گرفته، اعضای تیم بعد از مسابقات باکو به استونی می آیند تا تمرینات را برای حضور در کاراته وان مادرید و بعد از مسابقات نهایی کسب سهمیه در پاریس پیگیری کنیم.

سرگروه سابق تیم ملی کاراته کشورمان در پایان گفت: شرایط خاصی در تمام دنیا بوجود آمده است، بیش از یکصد کشور دنیا با آن درگیر هستند، امیدوارم مردم عزیز ایران اسلامی از گزند این بیماری در امان باشند تا هر چه زودتر شاهد ریشه کن شدن آن باشیم.