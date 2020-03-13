واکنش وزارت جهاد به انتقادات از سامانه بازارگاه

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش بهانتقادات مطرح شده از سامانه بازارگاه اظهارداشت: سامانه بازارگاه در اجرای ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طراحی وپیاده‌سازی شده است.

وی افزود: در این سامانه امکان فعالیت شفاف و قانونمند فعالین بازار در زنجیره واردات تا مصرف‌کننده نهایی فراهم شده تا نهاده‌ها درزمان مناسب و تعیین شده با نرخ مصوب در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بنابراین سوال این است که اگر امکان عرضه نهاده‌ها خارج از قیمت مصوب فراهم نباشد و امکان نظارت سیستمی برعرضه نهاد صورت گیرد، این ایجاد اخلال در بازار است یا عرضه بدون ضابطه و نظارت اخلال ایجاد می‌کند؟

بصیری مباحث مطرح شده مبنی بر فعالیت دلالان در سامانه را تکذیب کرد و افزود: در تمامی بخش‌های اقتصادی حضورتوزیع‌کنندگان با اسامی مختلف شامل بنکدار، عمده‌فروش، حق‌العمل کار و … را داریم که به واسطه شبکه توزیع و توان مالی، مکمل فعالیت‌های بازار واردکنندگان هستند که در برخی از مناطق و حوزه‌ها بدون حضور آنها بازار با اخلال مواجه می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: بنابراین به دلیل درخواست‌های مکرر از طرف فعالین اقتصادی از جمله واردکنندگان، صرفاً به توزیع‌کنندگانی اجازه فعالیت در سامانه داده شد که ضمن داشتن تجربه و شرایط قانونی و در صورت تائید وپذیرش مسئولیت هر گونه انحراف در توزیع این گروه توسط واردکننده، امکان فعالیت داده شده است.

وی تصریح کرد: ضمناً سامانه بازارگاه به نحوی طراحی شده که مصرف‌کننده نهایی (دامدار، مرغدار، کارخانجات خوراک دام و…) می‌توانند هم به طور مستقیم از واردکنندگان خرید کنند یا اینکه از عاملین توزیع، ولی با این شرط که خرید از طریق عوامل توزیع صرفاًباید در جریان خرید و فروش حداکثر یک عامل توزیع وجود داشته باشد.

بصیری گفت: بنابراین توزیع‌کننده‌ای که از طرف واردکننده تائید و توسط واردکننده در سامانه بارگذاری می‌شود و همچنین کالا برای توزیع به آنها تخصیص می‌یابد و کلیه فعالیت‌های بازرگانی آن در سامانه ثبت می‌گردد، چگونه می‌توان با واژه منفی «دلال» از آنها نام برد؟

وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت نهاده‌ها به واسطه عرضه در سامانه بازارگاه، افزود: به جرأت می‌توان گفت هیچ منطق کارشناسی چنین موضوعی را نخواهد پذیرفت. وقتی تمامی واردکنندگان موظف شوند در یک سامانه به صورت شفاف کالای خود راعرضه کنند و مصرف‌کنندگان نهاده نیز حق انتخاب جهت خرید از واردکنندگان مختلف یا توزیع‌کنندگان را در یک فضای رقابتی با رعایت سقف قیمتی مشخص داشته باشند، نه تنها منجر به افزایش قیمت کالای نهایی نخواهد شد بلکه امکان کاهش هزینه تمام شده را نیزبه همراه خواهد داشت.