فعالیت های فرهنگی، هنری و سینمایی گیلان تا پایان سال تعطیل شد

قاسم مصفا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی چند هفته‌ای برنامه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی به علت شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: صبح امروز وزارت ارشاد با ارسال اطلاعیه از تعطیلی همه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سینمایی تا پایان سال خبر داد.

وی با بیان اینکه تداوم تعطیلی‌ها به منظور پیشگیری از ویروس کرونا و کمک به مسئولان ستاد مقابله با این ویروس در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در این اطلاعیه همچنین بر اساس تصمیم سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری کلیه شوراهای پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی تعطیل و پروانه ساختی برای آثار سینمایی و غیر سینمایی صادر نخواهد شد.