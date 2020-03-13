  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۵۶

فعالیت های فرهنگی، هنری و سینمایی گیلان تا پایان سال تعطیل شد

فعالیت های فرهنگی، هنری و سینمایی گیلان تا پایان سال تعطیل شد

رشت- مسئول روابط عمومی اداره کل ارشاد گیلان گفت: با توجه به تداوم شیوع ویروس کرونا تمام برنامه های فرهنگی، هنری و سینمایی استان گیلان تا پایان سال تعطیل شد.

قاسم مصفا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی چند هفته‌ای برنامه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی به علت شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: صبح امروز وزارت ارشاد با ارسال اطلاعیه از تعطیلی همه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سینمایی تا پایان سال خبر داد.

وی با بیان اینکه تداوم تعطیلی‌ها به منظور پیشگیری از ویروس کرونا و کمک به مسئولان ستاد مقابله با این ویروس در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در این اطلاعیه همچنین بر اساس تصمیم سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری کلیه شوراهای پروانه ساخت تا اطلاع ثانوی تعطیل و پروانه ساختی برای آثار سینمایی و غیر سینمایی صادر نخواهد شد.

کد مطلب 4877052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها