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۴ فروردین ۱۳۹۹، ۱۱:۲۶

سیدهاشمی خبر داد

اهدای ۳ هزار ماسک و ۵ هزار لباس ایزوله به کارکنان بهشت زهرا

اهدای ۳ هزار ماسک و ۵ هزار لباس ایزوله به کارکنان بهشت زهرا

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام از اهدای ۳ هزار ماسک، ۵ هزار لباس ایزوله و ۲ هزار محلول ضدعفونی به کارکنان بهشت زهرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی سیدهاشمی افزود: این محموله که بخشی از آن امروز اهدا شد، شامل ۵ هزار لباس ایزوله ضد کرونایی، ۳ هزار ماسک N۹۵ مدیا نانو, ۱۰۰۰ عدد محلول ضدعفونی کننده یک لیتری و ۱۰۰۰ عدد مایع ضدعفونی کننده ۲۵۰ سی سی است.

وی افزود: این اقلام با توجه به درخواست مدیریت مجموعه بهشت زهرا، تأمین و به طور کاملاً رایگان به آنها اهدا می‌شود.

سیدهاشمی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام به طور شبانه روزی و بدون تعطیلی مشغول تولید و تأمین اقلام بهداشتی و ضد کرونایی و کیت‌ها و داروهای تشخیص و درمان این بیماری است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه ۴۰۰ هزار لیتر محلول و ژل ضدعفونی، ۳۰۰ هزار ماسک، ۵۰ دستگاه اکسیژن ساز و ماهیانه ۶۰ هزار لباس ایزوله مخصوص پزشکان تولید و تحویل وزارت بهداشت می‌دهد و در روزهای اخیر نیز باتوجه به خلأ موجود در کشور ۲۰ میلیون ماسک بهداشتی در اختیار این وزارتخانه قرار داده است.

معاون ستاد اجرایی فرمان امام افزود: از هفته آینده و درسال جهش تولید، روزانه ۲.۵ میلیون ماسک و ۲۰ هزار کیت تشخیص کرونا توسط ستاد اجرایی تولید خواهد شد.

کد مطلب 4884460

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