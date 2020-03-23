اهدای ۳ هزار ماسک و ۵ هزار لباس ایزوله به کارکنان بهشت زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی سیدهاشمی افزود: این محموله که بخشی از آن امروز اهدا شد، شامل ۵ هزار لباس ایزوله ضد کرونایی، ۳ هزار ماسک N۹۵ مدیا نانو, ۱۰۰۰ عدد محلول ضدعفونی کننده یک لیتری و ۱۰۰۰ عدد مایع ضدعفونی کننده ۲۵۰ سی سی است.

وی افزود: این اقلام با توجه به درخواست مدیریت مجموعه بهشت زهرا، تأمین و به طور کاملاً رایگان به آنها اهدا می‌شود.

سیدهاشمی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام به طور شبانه روزی و بدون تعطیلی مشغول تولید و تأمین اقلام بهداشتی و ضد کرونایی و کیت‌ها و داروهای تشخیص و درمان این بیماری است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه ۴۰۰ هزار لیتر محلول و ژل ضدعفونی، ۳۰۰ هزار ماسک، ۵۰ دستگاه اکسیژن ساز و ماهیانه ۶۰ هزار لباس ایزوله مخصوص پزشکان تولید و تحویل وزارت بهداشت می‌دهد و در روزهای اخیر نیز باتوجه به خلأ موجود در کشور ۲۰ میلیون ماسک بهداشتی در اختیار این وزارتخانه قرار داده است.

معاون ستاد اجرایی فرمان امام افزود: از هفته آینده و درسال جهش تولید، روزانه ۲.۵ میلیون ماسک و ۲۰ هزار کیت تشخیص کرونا توسط ستاد اجرایی تولید خواهد شد.