آمادگی خوشاب برای برگزاری مسابقات بومی و محلی شرق کشور

حسین شم آبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسابقات بومی و محلی مدارس شهرستان خوشاب قبل از شیوع بیماری کرونا در کشور در روستاهایی نظیر نوده انقلاب، شم آباد، سوزنده و شهر سلطان آباد، برگزار شد، گفت: برای برگزاری مسابقات بومی و محلی شرق کشور در تیرماه در شهرستان خوشاب به استان اعلام آمادگی کرده‌ایم.

وی با اشاره به مسابقات بومی و محلی نظیر الختر، طناب کشی، دارت، دارپلان، لی لی و غیره اضافه کرد: یکی از این بازی‌های محلی برگزاری مسابقات هفت سنگ مهارتی است که فردی در هفت متری سنگ‌های چیده شده قرار می‌گیرد و باید در سه پرتاب بتواند سنگ‌ها را بریزد و فردی که بتواند در کمترین زمان سنگ‌ها را روی هم بچیند برنده بازی است.

شم آبادی با اشاره به بازی محلی و بومی دژبال (وسط بازی) عنوان کرد: در این بازی که از هشت نفر تشکیل شده است دو نفر در هر طرف از زمین بازی قرار می‌گیرند و چهار نفر از تیم مقابل به وسط زمین بازی می‌روند و نفرات تیم مقابل باید بتوانند افراد وسط زمین با زدن توپ به آنها از میدان خارج کنند و در صورتی که افراد وسط میدان توپ پرتاب کنده‌ها را بگیرند یک امتیاز حساب شده و می‌توانند با این امتیاز افراد از میدان خارج شده را مجدداً به میدان وارد کنند.

وی با اشاره به بازی لی لی که یکی دیگر از بازی‌های بومی و محلی منطقه است، افزود: در این بازی دو نفر در وسط میدان با دست بسته و به صورت یک پا و لی لی حاضر می‌شوند و فردی که بتواند حریفش را از وسط میدان خارج کند برنده بازی است.