بعد از تعطیلات مدارس در روزهای جمعه هم می توانند باز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگوی ویژه خبری که عصر امروز پخش شد، با تبریک ولادت سیدالشهدا، روز پاسدار و اعیاد ماه شعبان به تشریح جزئیاتی درباره آموز های مکمل که این روزها از صدا و سیما پخش می شود پرداخت.

وی گفت: امروز دنیا با بزرگترین وقفه آموزشی مواجه است و قریب به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دانش‌آموز در سراسر دنیا از کلاس درس محروم هستند. این روزها کشورها تدارکات مختلفی برای جبران آموزش دیده اند. ما نیز ظرف یکی دو روز بعد از تعطیلات مدارس با همکاریس صدا و سیما آموزش های مکمل تلویزیونی را شروع کردیم. امروز سه شبکه در ۲۸ نوبت به کار آموزش دانش آموزان مشغول هستند. باز خوردهای خوبی هم از این موضوع گرفته ایم و نشانه اش این است که این برنامه ها بارها دانلود می شود.

وی ادامه داد: برای تعطیلی و دایر بودن مدارس، تابع سیاست‌های ستاد ملی کرونا هستیم و متناسب با اطلاعات، آمار استان‌ها و پروتکل‌های وزارت بهداشت این موضوع اعلام می‌شود. آموزش نیازمند تعامل بین دانش‌آموز و معلم است و تلویزیون آموزش یکطرفه دارد و باید معلمان با تعامل بیشتر در این روش تربیت کنیم.

حاجی میرزایی بیان کرد: پیش از این هم آموزش مجازی جسته و گریخته میان دانش آموزان و معلمان بوده است اما می خواستیم این کار به شکل نامنظمی و سلیقه‌ای نباشد برای همین یک شبکه مناسبی را خاص این کار طراحی می کنیم و از پیام رسان داخلی کمک گرفتیم تا بتوانند آموزش را یکسان برای دانش‌آموزان ارائه کنند این کار در حال بررسی فنی است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: با شکل گیری این فضا، مدیر، معلم و دانش‌آموز با وارد کردن کد ملی وارد مدرسه مجازی می‌شوند و همان مناسبات که در مدرسه واقعی است، در اینجا نیز وجود دارد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بر اساس گزارش‌های معاونان آموزش ی، تا اسفند سال ۹۸، ۷۰ درصد زمان بندی آموزش و محتوا جلو آمده بود و برای ۳۰ درصد باقی تلاش داریم به روش‌های مختلف آن را جبران کنیم تا سال تحصیلی بدون کاستی در محتوای آموزشی به پایان برسد.

وی درباره جبران عقب ماندگی دانش‌آموزان بیان کرد: در ستاد ملی کرونا این موضوع تصویب شده است که با احتساب آموزش های مجازی که دارد صورت می گیرد، اگر مدارس از نیمه فروردین باز شوند یک ماه به زمان تحصیل اضافه شود. اگر بیش از این مدارس تعطیل باشد، هر زمانی که مدارس باز شدند بین ۴ تا ۶ هفته، به دوره آموزشی اضافه شود. اینطوری سال تحصیلی آسیب نمی بیند. ما دوره ها را بعد از تعطیلات فشرده می کنیم و ۵ شنبه و جمعه هم می توانند مدارس باز باشند و یا ساعت حضور بچه ها در مدارس اضافه شود.

حقوق کادر اداری بیش از معلمان اضافه شد

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق فرهنگیان که این روزها محل بحث است، گفت: معلمان و کادر اداری مشمول این افزایش شدند. کادر اداری و کارکنان چون قبلاً از فصل دهم قانون مدیریت کشوری که ۱۰ پارامتر دارد استفاده نکرده بودند الان رقم بیشتری را دریافت کردند اما درباره معلمان چون رتبه بندی در دو نوبت سال‌های ۹۴ و ۹۸ اجرا شده بود، مشمول این موضوع نشدند. رقم افزایش برای این تعداد که ۳۲ درصد را شامل می‌شود، رقم زیادی نبود اما برای ۶۲ درصد دیگر از ۵ تا ۵۰ درصد این افزایش اعمال شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مهم ترین ماموریت سال ۹۹ آموزش و پرورش را اجرای سند تحول بنیادین مطرح کرد و گفت: ۱۰ بسته تحولی تولید کردیم. هدف این است که دانش‌آموزان به نقطه‌ای برسند که بعد از متوسطه نظری یک مهارت را بلد باشند. در دوره ابتدایی نیز هدف مهم ما این است که افراد به مهارت‌های پایه زندگی و ضروری دست یابند.

وزیر آموزش و پرورش درباره نامگذاری امسال تحت عنوان جهش تولید و مسئولیت آموزش و پرورش گفت: تلاش داریم در بسته تحولی با توجه به شرایط موجود حرکت قابل اندازه گیری انجام دهیم. اکنون بیش از ۸ سال است که از تنظیم سند می‌گذرد و باید در مدرسه برای دانش‌آموزان و معلمان نمایان شود.