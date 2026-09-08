انهدام زنجیره باندهای سرقت و کلاهبرداری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس پایتخت، پرونده مرگ مشکوک مردی ۶۰ ساله در جنوب تهران با تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی وارد مرحله جنایی شد و دو فرزند مقتول که به گفته پلیس با طرح قبلی و استفاده از مواد سمی موجب مرگ پدر خود شده بودند، دستگیر شدند. اختلاف بر سر ازدواج مجدد پدر و نگرانی درباره انتقال اموال از انگیزههای مطرحشده در این پرونده اعلام شده است.
موبایلقاپ «موتورسوار قرمز» به دام افتاد؛ ۱۰ سرقت کشف شد
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ یک موبایلقاپ را که با موتورسیکلت هوندا قرمز در مناطق مرکزی پایتخت فعالیت میکرد، دستگیر کردند. متهم پس از مواجهه با شواهد پلیسی به ۱۰ فقره سرقت تلفن همراه اعتراف کرد و ۱۰ مالباخته نیز وی را شناسایی کردند.
انهدام باند پنجنفره سرقت منازل در تهران
باند پنجنفره سارقان حرفهای منازل با عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ منهدم شد. اعضای این باند به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند و اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد تومان، دو خودرو و تعدادی پلاک جعلی از مخفیگاه آنان کشف شد.
«باند متحرک قاپزنی» با ۴۰ سرقت تلفن همراه منهدم شد
کارآگاهان پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعضای باندی را که با تغییر ترکیب گروه و استفاده از چند موتورسیکلت در نقاط مختلف پایتخت اقدام به قاپزنی میکردند، دستگیر کردند. متهمان در جریان تحقیقات به ۴۰ فقره سرقت تلفن همراه اعتراف کردند.
ردزنی هوشمند، سارقان منازل شرق تهران را به دام انداخت
باند حرفهای سرقت منازل در شرق تهران با بهرهگیری پلیس از تجهیزات نوین پایش تصویری و رصد اطلاعاتی منهدم شد. سارقان که در ایام تعطیلات نوروز خانههای خالی را هدف قرار میدادند، حدود ۲۰ میلیارد ریال اموال سرقت کرده بودند که بخش قابلتوجهی از آن کشف شد.
دستگیری سارق در لحظه خروج از ساختمان
یک سارق منزل در غرب تهران پس از تخریب قفل انباری و سرقت اموال، هنگام خروج از ساختمان با اموال مسروقه توسط مأموران کلانتری ۱۵۴ وردآورد دستگیر شد. همدستان وی با مشاهده حضور پلیس از محل متواری شدند و تحقیقات برای شناسایی آنان ادامه دارد.
سارق خودرو در نارمک دستگیر شد
مأموران کلانتری ۱۲۷ نارمک در جریان اقدامات تخصصی، یک سارق خودرو را شناسایی و دستگیر کردند. یک دستگاه خودروی مسروقه نیز در جریان این عملیات کشف و توقیف شد و متهم برای تعیین تکلیف قضایی به مرجع مربوط معرفی شد.
کشف ۲۶ آمپلیفایر و ۳ کمپرسور سرقتی در پایانه جنوب
مأموران کلانتری پایانه جنوب در جریان بازرسی از انبارهای این محدوده، ۲۶ دستگاه آمپلیفایر و سه دستگاه کمپرسور کولر گازی مشکوک به سرقت را کشف کردند. یک متهم نیز در ارتباط با نگهداری این تجهیزات دستگیر و تحقیقات برای شناسایی مالباختگان و همدستان احتمالی آغاز شد.
کشف بیش از ۶ کیلو تریاک از یک خانه در نظامآباد
مأموران کلانتری ۱۰۷ فلسطین با دریافت گزارشهای مردمی درباره فعالیت یک توزیعکننده مواد مخدر، مخفیگاه وی در نظامآباد را شناسایی کردند. در بازرسی از این محل، ۶ کیلو و ۱۳۸ گرم تریاک کشف و متهم دستگیر شد.
کشف ۳۶ کیلو شربت تریاک از مخفیگاه متهم در جنوب تهران
مأموران کلانتری ۱۴۹ امامزاده حسن در عملیاتی یک فروشنده مواد مخدر را در جنوبغرب تهران دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه وی حدود ۳۶ کیلوگرم شربت تریاک کشف و یک دستگاه خودروی پژو مورد استفاده در جابهجایی مواد نیز توقیف شد.
مسافرکش مسلح در تهران دستگیر شد
پلیس اطلاعات تهران فردی را که با پوشش مسافرکشی اقدام به فروش سلاح و مواد افیونی میکرد، در محدوده خیابان وحدت اسلامی دستگیر کرد. مأموران در بازرسی از خودروی متهم یک قبضه سلاح کمری کشف کردند و تحقیقات درباره ابعاد فعالیت وی ادامه دارد.
پلمب کارگاه غیرمجاز چیپس و پفک در باقرشهر
یک کارگاه غیرمجاز تولید چیپس و پفک هندی در باقرشهر به دلیل فعالیت بدون مجوز و رعایت نکردن الزامات بهداشتی پلمب شد. در بازرسی از این واحد، روغنهای مستعمل، مواد اولیه فاقد ضوابط بهداشتی و رنگهای غیرخوراکی کشف و محصولات غیرقابل مصرف با دستور قضایی امحاء شد.
کشف فیشهای حقوقی جعلی؛ کلاهبرداری تا ۶۰ میلیون تومان برای هر ضمانت
باندی که با انتشار آگهیهای فریبنده در فضای مجازی اقدام به فروش فیشهای حقوقی جعلی برای ضمانتهای مالی میکرد، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ منهدم شد. اعضای این شبکه برای هر فیش جعلی بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان دریافت میکردند.
صراف قلابی سرمربی مطرح خارجی فوتبال دستگیر شد
کلاهبرداری که با معرفی خود به عنوان صراف مجاز، از یک سرمربی سرشناس خارجی فوتبال و چند شهروند دیگر مبالغ ارزی و ریالی دریافت کرده بود، در استان البرز دستگیر شد. متهم تاکنون به دریافت وجوه از ۱۰ مالباخته اعتراف کرده است.
انهدام باند سرقت از شرکتها؛ گاوصندوقها هم در امان نماندند
باندی سازمانیافته که با استفاده از موتورسیکلت از شرکتها و اماکن خصوصی سرقت و اقدام به تخریب گاوصندوقها میکرد، با تلاش کارآگاهان پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ متلاشی شد. اعضای این باند پس از دستگیری به سرقتهای متعدد اعتراف کردند و تحقیقات برای کشف اموال مسروقه ادامه دارد.
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