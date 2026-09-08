به گزارش خبرگزاری مهر، داود گرشاسبی روز سه شنبه با اشاره به پیشینه تاریخی و اجتماعی این شهر اظهار کرد: تبریز از گذشته از ظرفیت انسانی و اجتماعی ارزشمندی برخوردار بوده و فرهنگ کار جمعی در میان مردم این شهر ریشه‌ای دیرینه دارد.

وی افزود: عنوان «شهر اولین‌ها» تنها یک عنوان تاریخی نیست، بلکه بیانگر ظرفیت فرهنگی، اجتماعی و تمدنی تبریز و توان مردم این شهر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه است؛ ظرفیتی که امروز نیز باید برای حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته شود.

فرماندار شهرستان تبریز با اشاره به نمونه‌هایی از نتایج فعالیت‌های اجتماعی در این شهر گفت: در تبریز تلاش شده است افراد در معرض آسیب صرفاً به‌عنوان یک مسئله اجتماعی دیده نشوند، بلکه زمینه بازگشت آنان به زندگی و دستیابی به استقلال فراهم شود. در این مسیر، افرادی که روزگاری با اعتیاد یا آسیب‌های اجتماعی مواجه بوده‌اند، پس از حمایت و توانمندسازی به نیروی کار ماهر تبدیل شده‌اند و کودکانی که در معرض کار و آسیب قرار داشتند نیز توانسته‌اند در مسیر تحصیل و هنر به موفقیت برسند.

وی اعتماد مردم به مؤسسات خیریه را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و گفت: این اعتماد نتیجه صداقت، تخصص و استمرار فعالیت مجموعه‌های مردم‌نهاد است و هرچه این مؤسسات حرفه‌ای‌تر و پاسخگوتر عمل کنند، سرمایه اجتماعی بیشتری ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت انسانی در فرآیند حمایت از نیازمندان خاطرنشان کرد: هدف از حمایت اجتماعی نباید صرفاً ارائه کمک‌های مقطعی باشد، بلکه باید توانمندسازی افراد و فراهم کردن زمینه استقلال اقتصادی و اجتماعی آنان دنبال شود.

فرماندار شهرستان تبریز همچنین نقش معتمدان و ظرفیت‌های مردمی را در مدیریت آسیب‌های اجتماعی مهم ارزیابی کرد و گفت: استفاده از ظرفیت افراد مورد اعتماد جامعه و سپردن امور به مجموعه‌های توانمند مردمی می‌تواند مسیر حل مسائل اجتماعی را هموارتر کند.

گرشاسبی خطاب به هیئت اعزامی استان مازندران اظهار کرد: هدف از این بازدید، انتقال تجربه مردم تبریز و مجموعه‌های مردم‌نهاد این شهر است و انتظار می‌رود در الگوگیری از این تجربه، ارتباط مستقیم با مردم، سمن‌ها و مجموعه‌های فعال اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار شهرستان تبریز با بیان اینکه مدیریت تکدی‌گری نیازمند مشارکت عمومی است، افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از پرداخت مستقیم وجه به متکدیان در معابر است. باید این موضوع به یک باور عمومی تبدیل شود که کمک به نیازمندان از مسیر مؤسسات معتبر و تخصصی انجام گیرد و رسانه‌ها و صداوسیما می‌توانند در نهادینه کردن این فرهنگ نقش مؤثری داشته باشند.

وی ادامه داد: اگرچه ممکن است در مقاطعی حضور متکدیان در سطح شهر کاهش یابد، اما آسیب‌های اجتماعی همواره نیازمند رصد و مدیریت مستمر هستند. نباید به آسیب‌ها عادت کنیم و هر مسئله‌ای که در ساختار اجتماعی و شهری مشاهده می‌شود باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.

فرماندار تبریز در ادامه به نمونه‌هایی از فعالیت سمن‌ها در محلات اشاره کرد و گفت: مجموعه‌های مردم‌نهادی در تبریز فعالیت می‌کنند که با تمرکز بر حوزه سلامت، یک محله را تحت پوشش خدمات درمانی، دارویی و حمایتی قرار داده و دستگاه‌های مختلف تعامل مستمر دارند؛ چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد ظرفیت‌های مردمی می‌توانند بخشی از مسائل جامعه را به شکل مؤثر مدیریت کنند.

وی در پایان بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف و مشارکت اجتماعی تأکید کرد و گفت: مردم تبریز در انجام امور خیر و مشارکت اجتماعی ظرفیت بالایی دارند و باید این سرمایه اجتماعی را تقویت و فرهنگ وقف و کار خیر را بیش از گذشته در جامعه گسترش داد.