به گزارش خبرگزاری مهر و به سایت رسمی فدارسیون فوتبال، فریده شجاعی نایبرئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان درباره شرایط پیشروی تیم ملی فوتبال بانوان و خاتون بم اظهار داشت: در حال حاضر برنامه مسابقات تیم ملی فوتبال بانوان به جز فیفادیها، مسابقه رسمی دیگری ندارد، اما خاتون بم بهعنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان بانوان آسیا باید در این رقابتها حضور پیدا کند و طبیعتاً برنامه این دو تیم در مقطع فعلی متفاوت است.
وی ادامه داد: مرضیه جعفری که سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان است، هدایت خاتون بم را نیز بر عهده دارد و با توجه به حضور این تیم در لیگ قهرمانان بانوان آسیا، شرایط و برنامههای خاتون بم اهمیت ویژهای پیدا میکند. از طرف دیگر، نبود مسابقات رسمی برای تیم ملی در این مقطع، فرصت مناسبی است تا برنامههای تیم ملی متناسب با فیفادیها و نیازهای تیم دنبال شود.
شجاعی افزود: حضور خاتون بم در لیگ قهرمانان بانوان آسیا اتفاق مهمی برای فوتبال بانوان ایران است و امیدواریم این تیم بتواند با آمادگی مناسب در این رقابتها حاضر شود. طبیعتاً این مسابقات برای بازیکنان تیم ملی که در ترکیب خاتون حضور دارند نیز تجربه ارزشمندی خواهد بود و میتواند به آمادگی و افزایش تجربه بینالمللی آنها کمک کند.
نایبرئیس فدراسیون در امور بانوان گفت: تلاش ما این است که با توجه به تفاوت برنامههای تیم ملی و خاتون بم، هماهنگی لازم میان دو مجموعه وجود داشته باشد و هر کدام بتوانند در شرایط مطلوب به کار خود ادامه دهند.
شجاعی در پایان برای نماینده ایران در لیگ قهرمانان بانوان آسیا آرزوی موفقیت کرد و گفت: برای مرضیه جعفری و بازیکنان خاتون بم در این رقابتها آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم حضور این تیم در آسیا با نتایج خوب همراه باشد و بتواند نماینده شایستهای برای فوتبال بانوان ایران باشد.
نظر شما