به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز سهشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵، با حضور در مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مجموعه، با حجتالاسلاموالمسلمین مصطفی پورمحمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مدیران این مرکز دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار، ظرفیتهای مشترک دو مجموعه در حوزه تاریخ شفاهی، اسناد، پژوهشهای تاریخی و میراث مستند، با تاکید بر ضرورت صیانت، تکمیل و دسترسپذیر کردن این سرمایههای ملی، مورد بررسی قرار گرفت.
تاریخ شفاهی میراثفرهنگی باید به یک مرجع جامع ملی تبدیل شود
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این دیدار با قدردانی از تلاشهای مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گردآوری، ثبت و نگهداری اسناد و روایتهای تاریخی، بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای تکمیل آرشیوهای ملی تاکید کرد.
صالحیامیری با اشاره به اهمیت دسترسی پژوهشگران به منابع تاریخی، اظهار کرد: این آرشیو شفاهی، شناسنامه ملت، انقلاب و ابزاری برای تبارشناسی است. اگر قرار است نظام بهدرستی مطالعه شود، این منابع باید در مرکز اسناد قرار گیرد.
او با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه تاریخ شفاهی، از جمله مجموعههای مرتبط با میراثفرهنگی، گفت: پیشنهاد میکنم نسخهای از این سوابق و تولیدات در مرکز اسناد انقلاب اسلامی قرار گیرد تا این مجموعهها در کنار یکدیگر، به جامعیت منابع تاریخی کشور کمک کنند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: منظور از جامعیت این است که همه تولیدات کشور در یک جا تجمیع شود؛ چراکه همهچیز در بستر زمان معنا پیدا میکند.
وی همچنین با اشاره به ارزش اسناد تاریخی، بیان کرد: این اسناد از هر نظر با ارزش و بیهمتا هستند؛ چراکه هرچه زمان میگذرد، ارزش اسناد بیشتر میشود. مهمترین ویژگی سند این است که زمان به آن ارزش بیشتری میدهد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک، اظهار کرد: امیدوارم با استفاده از ظرفیتهای موجود، بتوانیم این منابع را به شکلی جامعتر در اختیار پژوهشگران و علاقهمندان قرار دهیم.
میراثفرهنگی حرف مهم و اساسی در تاریخ شفاهی دارد
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز در این دیدار با تشریح ظرفیتها و فعالیتهای این مرکز، بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک در حوزه تاریخ شفاهی، اسناد و میراث مستند تاکید کرد.
مصطفی پورمحمدی با اشاره به ظرفیتهای گسترده این مرکز در حوزه اسناد و تاریخ شفاهی، گفت: مرکز اسناد انقلاب اسلامی تاکنون حدود ۱۴۰۰ عنوان کتاب منتشر کرده است و تا امروز بیش از ۲۹ هزار جلسه تاریخ شفاهی در این مرکز برگزار و ثبت شده است.
وی افزود: مرکز اسناد انقلاب اسلامی مجموعه گستردهای از اسناد و مصاحبهها را در اختیار دارد که بخش قابل توجهی از آنها تاکنون منتشر نشده است. همچنین مطالعات و پژوهشهای متعددی در این مرکز انجام شده که ظرفیت قابل توجهی برای استفاده و همکاریهای مشترک دارد.
پورمحمدی با اشاره به فعالیتهای این مرکز در حوزه تاریخ جنگ، اظهار کرد: مدونترین و منظمترین کتابها در زمینه جنگ در این مرکز منتشر شده است و این آثار حاصل مجموعهای از مطالعات و پژوهشهای مستند است.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت دادهها در جهان امروز، بیان کرد: به این نتیجه رسیدهایم که در دنیا، مرکز دادههاست که تعیینکننده است. دادهها برای مرکز اسناد انقلاب اسلامی مرجعیت ایجاد کرده و موجب شده است این مرکز به یکی از منابع مهم در حوزه اسناد و اطلاعات تاریخی تبدیل شود.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به جایگاه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حوزه تاریخ شفاهی، تصریح کرد: میراثفرهنگی حرف مهم و اساسی در تاریخ شفاهی دارد و بخش قابل توجهی از تاریخ کشور در حوزه میراثفرهنگی نهفته است.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاری میان مرکز اسناد انقلاب اسلامی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد و گفت: با توجه به حجم بالای اسناد، مصاحبهها، مطالعات و آثار موجود، زمینه مناسبی برای همکاری و تبادل این منابع وجود دارد.
تاکید بر پیوند تاریخ شفاهی با پژوهش و کشف حقیقت
در ادامه این دیدار، صالحیامیری با اشاره به اهمیت روششناسی تاریخ شفاهی، بر ضرورت تمایز میان خاطرهنگاری و تاریخ شفاهی پژوهشمحور تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تاریخ شفاهی را نباید فقط ثبت خاطرات دانست، اظهار کرد: در دنیا، تاریخ شفاهی خاطرهنگاری نیست، تاریخ شفاهی، کشف حقیقت است. خاطرهنگاری یکی از کانالهای کشف حقیقت است و یکی دیگر از این کانالها، اسناد و پژوهش است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: پژوهشگر باید از روایتهای مختلف، حقیقت را کشف کند. ما در ورزش، درباره یک واقعه المپیک، ۱۰ روایت متفاوت داشتیم و پژوهشگر باید از این روایتهای متفاوت، حقیقت را کشف کند.
صالحیامیری با قدردانی از تلاشهای مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این حوزه، گفت: این همان کشف حقیقت است که کار بسیار خوبی است و من وظیفه دارم از این تلاشها قدردانی کنم؛ هم از طرف خودم، هم از طرف همکارانم و هم بهعنوان کسی که عمری را در این حوزه گذرانده است.
وی در پایان تاکید کرد: این منابع، سرمایههای ملی هستند و باید با نگاه جامع، پژوهشمحور و آیندهنگر، برای نسلهای آینده حفظ و در اختیار پژوهشگران قرار گیرند.
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