به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام غفاری اظهار داشت: بیماران دیابتی همچون سایر بیماران دارای پرونده می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را مطابق با روال معمول و بدون هیچ محدودیتی از جانب سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند.

غفاری افزود: علاوه بر این با توجه به شیوع بیماری covid19 اعتبار پرونده های بیماران دیابتی تا پایان سال ۹۹ و اعتبار دیگر پرونده‌های دارویی بدون نیاز به مراجعه حضوری بیماران به مدت دو ماه تمدید شده است.

وی تأکید کرد: داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی داروهای مورد نیاز بیماران دیابتی را همچون گذشته به آنان ارائه می‌دهند و با تأکیدات انجام شده بروز اخلال در سامانه مربوطه نیز به حداقل رسیده و در صورت بروز مشکل در حداقل زمان نسبت به رفع مشکل اقدام خواهد شد.