  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۰ فروردین ۱۳۹۹، ۱۶:۳۵

غفاری خبر داد

سهمیه داروئی بیماران دیابتی بدون تغییر ارائه می‌شود

سهمیه داروئی بیماران دیابتی بدون تغییر ارائه می‌شود

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر ابطال سهمیه انسولین بیماران دیابتی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام غفاری اظهار داشت: بیماران دیابتی همچون سایر بیماران دارای پرونده می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را مطابق با روال معمول و بدون هیچ محدودیتی از جانب سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند.

غفاری افزود: علاوه بر این با توجه به شیوع بیماری covid19 اعتبار پرونده های بیماران دیابتی تا پایان سال ۹۹ و اعتبار دیگر پرونده‌های دارویی بدون نیاز به مراجعه حضوری بیماران به مدت دو ماه تمدید شده است.

وی تأکید کرد: داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی داروهای مورد نیاز بیماران دیابتی را همچون گذشته به آنان ارائه می‌دهند و با تأکیدات انجام شده بروز اخلال در سامانه مربوطه نیز به حداقل رسیده و در صورت بروز مشکل در حداقل زمان نسبت به رفع مشکل اقدام خواهد شد.

کد مطلب 4888511

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها