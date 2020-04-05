به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پس از آنکه بیماران مراحل سخت درمان را پشت سر میگذارند یا از اتاق عمل خارج میشوند، باید دوران نقاهت را نیز طی کنند و طی این دوره به طور ویژه تحت کنترل و نظارت باشند. این کار وقت و انرژی زیادی از پرستاران میگیرد و دانشمندان برای تسهیل این کار برچسبهای خاصی ابداع کرده اند.
در سالهای اخیر استفاده از برچسبهایی بر روی لباس پرستاران رایج شده که از خود پرتوهای مادون قرمز ساطع میکنند. این پرتوها توسط حسگرهای سقفی در کل یک ساختمان قابل شناسایی هستند و پزشکان و پرستاران با استفاده از این روش میتوانند به سرعت از موقعیت مکانی یکدیگر مطلع شوند.
پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز با ارتقای همین فناوری از آن برای ردیابی موقعیت مکانی بیماران استفاده کرده اند. برچسبهای مذکور برای کنترل سرعت حرکت، مسیر حرکت و دفعات حرکت و جابجایی بیماران قابل استفاده هستند.
برچسبهای یادشده که سیستم موقعیت یابی مکانی آنی یا آر تی ال اس نام دارند با همکاری شرکت میدمارک تولید شده اند و با نصب آنها بر روی لباسهای پرستاران و بیماران میتوان به رصد موقعیت مکانی افراد مریض پرداخت. در حال حاضر این برچسبها به طور آزمایشی بر روی لباسهای ۱۰۰ بیمار نصب شده اند تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شود.
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