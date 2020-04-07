منع برگزاری ایام چراغ برات در قوچان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شماره هشت شهرداری قوچان با توجه به شرایط ویژه طرح فاصله گذاری اجتماعی و لزوم پیشگیری از ازدحام جمعیت با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و فرا رسیدن نیمه شعبان و ایام چراغ برات، در آرامستان باغ بهشت شهرداری قوچان تنها خدمات مربوط به خاکسپاری اموات با حضور اقوام درجه یک متوفیان انجام می‌شود و هرگونه حضور شهروندان و برگزاری مراسم ایام چراغ برات ممنوع است.

لازم به ذکر است، تدفین اموات با رعایت مسائل از ساعت ۹ الی ۱۶ با همراهی خانواده‌های درجه یک متوفیان صورت می‌پذیرد.