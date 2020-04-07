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۱۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۲:۲۹

باتوجه به اطلاعیه شهرداری قوچان انجام می‌شود؛

منع برگزاری ایام چراغ برات در قوچان

منع برگزاری ایام چراغ برات در قوچان

قوچان - بر اساس اطلاعیه شهرداری قوچان مراسم ایام چراغ برات برای جلوگیری از شیوع کرونا در این شهرستان برگزار نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شماره هشت شهرداری قوچان با توجه به شرایط ویژه طرح فاصله گذاری اجتماعی و لزوم پیشگیری از ازدحام جمعیت با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و فرا رسیدن نیمه شعبان و ایام چراغ برات، در آرامستان باغ بهشت شهرداری قوچان تنها خدمات مربوط به خاکسپاری اموات با حضور اقوام درجه یک متوفیان انجام می‌شود و هرگونه حضور شهروندان و برگزاری مراسم ایام چراغ برات ممنوع است.

لازم به ذکر است، تدفین اموات با رعایت مسائل از ساعت ۹ الی ۱۶ با همراهی خانواده‌های درجه یک متوفیان صورت می‌پذیرد.

کد مطلب 4893787

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