ارزیابی پیاتزا از عملکرد تیم ملی والیبال برابر پاکستان؛ خوشحالم

به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان پس از برتری ملی‌پوشان مقابل پاکستان و صعود به دیدار نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا اظهار داشت: امروز واقعا بازی نبود؛چون شروع خیلی خوبی داشتیم. پاکستان اصلا نتوانست بازی را شروع کند و شاید دلیلش این بود که ما آنقدر خوب به خصوص در توپ‌های برگشتی بازی کردیم که آنها نتوانند بازی را شروع کنند.



وی تصریح کرد: کارمان را در سرویس انجام دادن قوی انجام دادیم و اشتباهات کمی داشتیم. سیستم دفاع روی تور و توپ‌گیری ما در داخل زمین امروز واقعا عالی بود. از طرف دیگر تیم پاکستان نتوانست یک بازی ساده را انجام بدهد. خوشحالم که یک قدم جلو رفتیم و در بازی فینال خواهیم بود.



سرمربی تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: خوشحالم تیم ملی والیبال ایران یک بار دیگر در دیدار فینال بازی‌های آسیایی بازی می‌کند. در حال حاضر بازی چین و ژاپن را چک می‌کنیم و واقعا نمی‌دانیم کدام تیم از این مرحله عبور می‌کند و حریف ما می‌شود.