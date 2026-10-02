به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان پس از برتری ملیپوشان مقابل پاکستان و صعود به دیدار نهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا اظهار داشت: امروز واقعا بازی نبود؛چون شروع خیلی خوبی داشتیم. پاکستان اصلا نتوانست بازی را شروع کند و شاید دلیلش این بود که ما آنقدر خوب به خصوص در توپهای برگشتی بازی کردیم که آنها نتوانند بازی را شروع کنند.
وی تصریح کرد: کارمان را در سرویس انجام دادن قوی انجام دادیم و اشتباهات کمی داشتیم. سیستم دفاع روی تور و توپگیری ما در داخل زمین امروز واقعا عالی بود. از طرف دیگر تیم پاکستان نتوانست یک بازی ساده را انجام بدهد. خوشحالم که یک قدم جلو رفتیم و در بازی فینال خواهیم بود.
سرمربی تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: خوشحالم تیم ملی والیبال ایران یک بار دیگر در دیدار فینال بازیهای آسیایی بازی میکند. در حال حاضر بازی چین و ژاپن را چک میکنیم و واقعا نمیدانیم کدام تیم از این مرحله عبور میکند و حریف ما میشود.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا
ارزیابی پیاتزا از عملکرد تیم ملی والیبال برابر پاکستان؛ خوشحالم
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: پاکستان اصلا نتوانست بازی را شروع کند و شاید دلیلش این بود که ما آنقدر خوب به خصوص در توپهای برگشتی بازی کردیم که آنها نتوانند بازی را شروع کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان پس از برتری ملیپوشان مقابل پاکستان و صعود به دیدار نهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا اظهار داشت: امروز واقعا بازی نبود؛چون شروع خیلی خوبی داشتیم. پاکستان اصلا نتوانست بازی را شروع کند و شاید دلیلش این بود که ما آنقدر خوب به خصوص در توپهای برگشتی بازی کردیم که آنها نتوانند بازی را شروع کنند.
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