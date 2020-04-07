۷۰ میلی متر باران در رامسر بارید

محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از شب گذشته بارش باران آغاز شده و تا صبح امروز ۷۰ میلیمتر باران باریده است، تصریح کرد: خسارت احتمالی تا کنون گزارش نشده و در حال بررسی هستیم.



وی افزود: ستاد بحران در آمادگی کامل به سر می‌برد و رعایت مسائل ایمنی لازم و ضروری است.



آزاد خاطر نشان کرد: هواشناسی مازندران روز گذشته کمترین کاهش دما را مربوط به رامسر اعلام کرد و دمای هوا در این شهرستان از ۱۶ درجه سانتی گراد بالای صفر به ۱۱ درجه بالای صفر در روز سه شنبه و ۱۰ درجه در روز چهارشنبه رسید.

وی از تمامی شهروندان خواست جهت پیشگیری از کرونا ویروس موارد بهداشتی را رعایت کرده و از ترددهای غیر ضروری خودداری و در منازل خود بمانند.