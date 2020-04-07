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۱۹ فروردین ۱۳۹۹، ۲۱:۳۲

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

مه گرفتگی در محورهای کوهستانی ایلام/سطح جاده ها لغزنده است

مه گرفتگی در محورهای کوهستانی ایلام/سطح جاده ها لغزنده است

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام با اشاره به بارش باران در استان ایلام، گفت: محورهای کوهستانی ایلام دارای مه گرفتگی و جاده ها لغزنده است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رانندگی در شرایط بارانی که سطح جاده‌ها را لغزنده می‌شوند بسیار خطرناک بوده و رانندگی در این شرایط مستلزم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.

وی ادامه داد: رعایت سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی از مهمترین اصول ایمنی تردد در هنگام رانندگی در جاده‌های لغزنده است و رانندگان باید توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند.

رئیس پلیس راه استان ایلام خاطرنشان کرد: رانندگانی که قصد تردد در محورهای کوهستانی و مه آلود را دارند چنانچه در هنگام رانندگی در این مسیرها با کاهش دید مواجه شدند باید فاصله طولی و جانبی با خودروهای جلویی را رعایت کرده و چراغ‌های مه شکن را روشن کرده ودر صورت تراکم مه، وسیله را در منتهی الیه سمت راست جاده در شرایط ایمن متوقف کنند.

وی گفت: از تمامی هموطنان عزیز تقاضا داریم با توجه به مصوبات ستاد استانی مبارزه با ویروس کرونا و پیشگیری از اپیدمی این بیماری، از ترددهای غیر ضروری در جاده‌ها خودداری کنند.

کد مطلب 4895111

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