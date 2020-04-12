سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران نزدیک به نیمکت «آنتورپ»

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «walfoot» بلژیک در خبری اعلام کرد که مسئولان باشگاه رویال آنتورپ به مارک ویلموتس به عنوان یکی از گزینه های جانشینی «لازلو بولونی» سرمربی آنتورپ فکر می کنند.

این سایت مدعی شده است شانس ادامه همکاری لازلو با آنتورپ بسیار پایین است و در حالی که «برند استورک» یکی از گزینه های مدنظر باشگاه است، مارک ویلموتس هم شانس زیادی برای نشستن روی نیمکت آنتورپ دارد.

walfoo در خبر خود آورده است: «تمام گزینه های آنتورپ باز است. احتمال ادامه همکاری با لازلو بولونی هم وجود دارد اما به نظر می رسد ماجراجویی برای این مربی رومانیایی در حال پایان است {…} بر اساس اطلاعات ما تماس باشگاه با مارک ویلموتس به صورت غیر رسمی صورت گرفته است. مارک ویلموتس که بعد از اتمام همکاری با تیم ملی ایران اعلام کرده مربی آزاد است دوست دارد با «لوسین دُنوفریو» (مدیر فنی تیم آنتورپ) همکاری کند؛ شخصی که به خوبی او را می شناسد. شاید الان زمانش فرا رسیده باشد.»

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه آنتورپ چند ماه پیش اقدام به جذب علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس کرد که همان زمان هم گفته می شد این انتقال که فصل آینده صورت می گیرد با نظر ویلموتس صورت گرفته است.

در صورتی که ویلموتس سرمربی آنتورپ شود، علیرضا بیرانوند تنها ملی پوش فوتبال ایران خواهد بود که می تواند مجدداً با سرمربی سابق تیم کشورمان همکاری کند.