به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خدابنده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه تفاهمنامههایی بین این نهاد و دانشگاه آزاد سمنان و شاهرود و پارک علم و فناوری منعقدشده است، اظهار داشت: بر اساس این تفاهمنامه ۱۰ طرح دانشبنیان در استان سمنان اجرایی میشود.
وی افزود: کشت هیدروپونیک، آکوآپونیک، استفاده از اسانس زعفران بهعنوان پایه دارو، طرح جاروبرقی شهری، تولید واکسن نانو، اپلیکیشن ناوگان اینترنتی حملونقل و پرورش جلبک اسپرولینا فناوری دارویی ازجمله طرحهای دانش بینان است که در راستای این تفاهمنامه با مشارکت کمیته امداد استان سمنان اجرایی شد.
برگزاری رویداد کارآفرینی و استارتاپ ها در مهدیشهر
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان با اشاره به بهرهگیری از حضور اساتید علمی برای اجرای این طرحها خاطرنشان کرد: تمام طرحهای دانشبنیان برای مناطق محروم و روستایی اجرایی شده است.
خدابنده از برگزاری نشستهای هماندیشی با شرکتهای دانشبنیان در استان خبر داد و گفت: سال گذشته رویداد کارآفرینی و استارتاپها در اردوگاه حضرت مهدی (عج) در شهرستان مهدیشهر برگزار شد.
وی با تأکید بر اینکه ۶۵ نفر از مراجعان در این رویداد استعدادیابی شدند، گفت: در این رویداد سه ایده و اختراعات در حال ثبت توسط یک مددجوی سمنانی در قالب سازه بدنه خودرو در دانشگاه علم و صنعت، هوشمند سازی آبیاری زمینهای کشاورز، اپلیکیشن اندروید کمک یار و اپلیکیشن تخصصی حقوق برای اجرا انتخاب شد.
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