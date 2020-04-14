به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم حمزه بیدادی ظهر امروز سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت ۲۹ فروردین‌ماه گرامیداشت سالروز ارتش و نیروی زمینی قهرمان با اشاره به نقش ارتش در پیروزی سهل‌الوصول در انقلاب اظهار کرد: دشمن به خوبی پتانسیل‌های ارتش را درک می‌کرد ولی برخی‌ها به دنبال حذف ارتش بودند ولی حضرت امام خمینی (ره) مخالف این موضوع بود.

وی افزود: روز ۲۹ فروردین از سوی امام راحل به نام ارتش جمهوری اسلامی نام‌گذاری شد؛ همچنین مقرر شده بود تا مردم با آغوش باز پذیرای ارتش باشند، ارتش با تجهیزات و نیروی انسانی رژه برود و همچنین با رعایت عدالت و موازین اسلامی نظم موجود در ارتش حفظ شود.

بیدادی یادآور شد: بعد از قائله کردستان ارتش وارد جنگ ناخواسته می‌شود که نیروی مهاجم عراق با آمادگی کامل با ۱۲ لشکر، بیش از ۴۰ تیپ، ۴۰۰ هواپیما، پنج هزار تانک و پشتیبانی ۴۰ کشور تراز اول دنیا به ایران تحمیل کرد.

وی اضافه کرد: صدام قصد اشغال سه روزه ایران را داشت و حتی اعلام کرد که ادامه جلسه فرماندهی خود را در تهران برگزار می‌کند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای و ارشد ارتش در جنوب غرب کشور تصریح کرد: ارتش یک تولد دوباره‌ای در میدان جنگ و میان آتش و خون برگزار و از انقلاب جمهوری اسلامی صیانت کرد.

وی به خودکفا بودن ارتش اشاره کرد و افزود: ارتش می‌تواند با تولید تجهیزات بومی خود امنیت کشور را در مرزهای زمینی، هوایی و دریایی برای مردم به ارمغان بیاورد.

بیدادی با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران بیش از ۴۸ هزار شهید تقدیم کشور کرده است، یادآور شد: ارتش در همه صحنه‌ها حضور دارد؛ ارتش همیشه پا در رکاب است و با انعطاف قابل‌قبول خود هر جا که لازم باشد جان‌فشانی می‌کند.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ارتش کلمه طیبه است، ادامه داد: سال گذشته با بارگیری کمک‌های خانواده ارتش در قالب ۱۲۰ خودرو و اعزام به مناطق سیل‌زده خوزستان که از سوی ستاد بحران اعلام شد، رژه خدمت را برگزار کردیم.

بیدادی با اشاره به اینکه امسال با توجه به وضعیت موجود رژه خدمت و سلامت برگزار می‌شود، اضافه کرد: جمعه ساعت ۹ و نیم صبح خودروهای جنگ نوین، آمبولانس‌ها د نیروهای ارتشی بدون حضور مدعوان (به منظور حفظ سلامت همگانی) در ستاد فرماندهی رژه را برگزار می‌کنند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای و ارشد ارتش در جنوب غرب کشور: بعد از انجام رژه نیز خودروها به مناطقی از اهواز برای رفع آلودگی و تیم‌های پزشکی برای ویزیت مردم، تب سنجی و غربالگری اعزام می‌شوند.

وی افزود: به منظور مبارزه با کرونا نیز رزمایش پدافند زیستی در ارتش از اسفندماه به صورت سراسری برگزار شد و این امر همچنان تداوم دارد.

بیدادی خبر داد: در ارتش جنوب غرب نیز این رزمایش را با کنترل مبادی ورودی استان‌ها، رفع آلودگی از اماکن، معابر و خودروها با تعبیه تونل‌های مه پاش، غربالگری، تب سنجی، استقرار ۲۵ ایستگاه ثابت و سیار با تیم پزشکی، آمبولانس، اورژانس سیار و دوربین‌های تب‌سنج لیزری و همچنین ضدعفونی شهرهای مختلف استان از جمله مسجدسلیمان، امیدیه، اندیمشک، اهواز و شوشتر را انجام داده‌ایم.

وی تصریح کرد: ۴۳۵ تخت نقاهتگاهی را در اهواز و برخی دیگر از شهرها برپا و همچنین کار پذیرش، ویزیت و انجام آزمایش‌های بیماران را نیز در بیمارستان شهید نیاکی اهواز برای عموم مردم انجام می‌دهیم.

بیدادی عنوان کرد: امسال غبار روبی از مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان و پیشکسوتان را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی به صورت محدود انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: به دلیل کاهش ذخیره خونی به شیوع ویروس کرونا نیز تصمیم گرفتیم تا همراه با دیگر کارکنان ارتش برای اهدای خون اقدام کنیم.

بیدادی اظهار کرد: رسیدگی به کارکنان و خانواده‌های ارتشی نیز با حضور گردش علوم پزشکی انجام می‌شود که بر این اساس کارگاه‌های تولید ماسک و مواد ضدعفونی سطوح و دست راه‌اندازی و تولیدات را در اختیار کارکنان خانواده‌ها و همچنین کارکنان وظیفه قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه ایستگاه تریاژ در مبادی ورودی‌های اماکن نظامی ارتش برپا شده است، بیان کرد: تا این لحظه در جنوب غربی هیچ تلفاتی نداشتیم و این نشان‌دهنده رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی ارتش است.

بیدادی به در حال ساخت بودن یک باغ موزه دفاع مقدس در اهواز اشاره کرد و ادامه داد: اعتبار استانی ۲۰ میلیارد تومان نیز برای آن اختصاص و سهم ارتش نیز در این باغ موزه تعیین شده است.

وی خبر داد: با همکاری صداوسیمای استان خوزستان سریالی را در خصوص دفاع ۳۴ روزه خرمشهر تکاوران ارتش در کنار نیروهای مردمی در حال تولید داریم؛ نقش ارتش را به عنوان کلاه سبزها در این فیلم به نمایش می‌گذاریم.

بیدادی به دخالت نکردن ارتش در مسائل سیاسی اشاره کرد و یادآور شد: ارتش با سلامت و صلابت بی مثال خود برای دفاع از کیان کشور تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه شهید صیادشیرازی الگوی کامل یک سرباز وطن‌پرست ولایتمدار با اخلاص بود، عنوان کرد: امسال بیشتر برنامه‌هایی که برای بزرگداشت روز ارتش تدارک دیده شده حول محور خدمت به مردم و شعار اصلی نیز «مدافعان وطن یاوران سلامت» است.

بیدادی به برگزاری مراسم گرامیداشت برای شهید صیاد شیرازی، قره نی و سردار سپهبد قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: هر سال مسابقات فرهنگی و ورزشی بسیاری به مناسبت روز ارتش برای سربازان برگزار می‌شد ولی امسال به خاطر پروتکل‌های بهداشتی از برگزاری این مسابقات معذور هستیم.

وی به فعال بودن یادمان‌های دفاع مقدس تحت مدیریت ارتش اشاره و اظهار کرد: اردوی راهیان نور با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا در این سال برگزار نمی‌شود.

بیدادی بیان کرد: تا قبل از اپیدمی شدن این ویروس بنا بود تا نمایشگاهی در منطقه آب تیمور، چهارم شکاری دزفول و نیروی دریایی خرمشهر برگزار کنیم ولی در ادامه این برنامه نیز کنسل شد.