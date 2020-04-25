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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۲۴

در گفتگو با مهر مطرح شد

مهمترین گلایه‌های دانش‌آموزان پایه دوازدهم چیست

مهمترین گلایه‌های دانش‌آموزان پایه دوازدهم چیست

کارشناس حوزه آموزش و پرورش معتقد است این روزها عموم گلایه دانش آموزان پایه دوازدهم بلاتکلیفی آنها برای امتحانات نهایی و کنکور است و اینکه دسترسی به آموزش های تکمیلی کنکور برایشان سخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که دیگر یقین حاصل شده است، مدارس در سال تحصیلی بدون حضور بچه‌ها سر کلاس پایان می‌یابد، یکی از دغدغه‌های جدی را دانش آموزان پایه دوازدهم دارند. دانش آموزانی که امسال کنکور هم باید بدهند و هم در روزهای کرونایی برای سلامتی خود و خانواده شان دغدغه دارند، هم برای امتحانات نهایی که حالا دیگر اعلام شده در خردادماه و به صورت حضوری برگزار می‌شود و هم برای کنکوری که تقریباً در این ماه‌های آخر نتوانسته اند امکانی از کلاس‌های فوق برنامه برایش دریافت کنند. در این میان اینکه هیچ مسئولی در آموزش و پرورش از دغدغه این دانش آموزان سخنی به میان نمی‌آورد نیز بیشتر آنها را سردرگم کرده است و اینها همه را بگذارید کنار حرف‌های گاه ضد و نقیضی که برخی مسئولان در این حوزه می‌زنند مثل امکان حذف دو فصل آخر دروس برای امتحان نهایی یا طرحی که پیشتر اعلام شده بود برای پذیرش دانشجویان بر اساس سوابق تحصیلی و....

هامون سبطی کارشناس مسائل آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که مهمترین چالش‌های آموزشی دانش آموزان پایه دوازدهم را در این روزها چه می‌دانید، گفت: اولین و مهمترین چالش آنها تنش و اضطرابی است که تمام جامعه را فرا گرفته و این دانش آموزان به طور مضاعف، هم نگران سلامتی خود و خانواده شأن هستند و هم نگران وضعیت ناشناخته و نابسامان آینده آموزشی و شغلی خود. متأسفانه در این زمینه تلاشی هم صورت نگرفته تا در حد مقدور به این عزیزان آرامش داده شود. شوربختانه اخیراً اظهارات کارشناسی نشده بسیار به گوش می‌رسد و بچه‌ها را دچار سردرگمی و تنش عصبی می‌کند. این اظهارات پریشان و متناقض هر انگیزه‌ای که داشته باشد، دارد به جان و روان بچه‌های کشور گزند می‌رساند. بی گمان، بهترین رویکرد را در این شرایط که پیش بینی آینده ممکن نیست، وزیر محترم علوم و معاونانشان، یعنی متولیان کنکور، داشته اند که درباره زمان کنکور بر خلاف سایرین پیشگویی‌های متناقض عمل نکرده اند و تنها به تکذیب اظهارات تنش زای برخی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس، بسنده کرده اند از جمله، تکذیب اظهارنظرهایی که درباره حذف کنکور صورت گرفت. در مجموع می‌خواهم بگویم که به وضعیت جسمی و روانی (روان-تنی) این عزیزان اهمیت داده نمی‌شود.

الان انتظار فوری داوطلبان آزمون سراسری و خانواده‌های آنها از وزارت آموزش و پرورش این است که به جای پیش بینی زمان کنکور، که در محدوده‌ی اختیارات وزارت علوم و شورای سنجش و پذیرش دانشجو است، زمان برگزاری و پایان امتحانات نهایی را مشخص نمایند

وی ادامه داد: الان انتظار فوری داوطلبان آزمون سراسری و خانواده‌های آنها از وزارت آموزش و پرورش این است که به جای پیش بینی زمان کنکور، که در محدوده اختیارات وزارت علوم و شورای سنجش و پذیرش دانشجو است، زمان برگزاری و پایان امتحانات نهایی را مشخص نمایند تا وزارت علوم بتواند بر پایه آن، زمان کنکور را اعلام کرده چند میلیون نفر را از سردرگمی نجات دهد.

وی درباره این پرسش که بالاخره حذف کنکور عملی است یا خیر ادامه داد: به صورت قاطع می گویم نه از نظر ریاضی و نه از نظر عقلانی حذف کنکور امکان پذیر نیست و تبعات اجتماعی و آموزشی خطرناکی دارد. ممکن است هر کدام از ما آرزوهایی داشته باشیم اما آن آرزو با منطق و خرد و اصول ریاضی سازگار نباشد، در این صورت حرف زدن از آن آرزوها در مقام یک مسئول، بازی با افکار عمومی است. شعار حذف کنکور یک شعار عوام فریبانه است که افرادی برای جلب توجه گاهی آن را سر می‌دهند. کافی است نگاه کنیم که ۲۰ سال از سر دادن این شعار گذشته است و به ده‌ها دلیل مشخص شده است که این امر ناممکن است اما همچنان برخی این شعار ناممکن را تکرار می‌کنند! چرا؟

سبطی ادامه داد: وضعیت پیش آمده به دنبال شیوع کرونا حذف کنکور را نه تنها ممکن‌تر نکرده بلکه ناممکن تر نیز کرده است. تمام دلایلی که پیش از این، برای عدم امکان حذف کنکور وجود داشت امروز نیز سر جای خود است. فقط این شعار در حدی قابل اجراست که ۸۵ درصد صندلی‌های دانشگاه - که متقاضیان زیادی هم ندارد- از کنکور معاف شود و بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو بگیرد. آن ۱۵ درصد باقی مانده که عامل اصلی وجود کنکور در کشور است، مربوط رشته‌هایی است که موقعیت شغلی برایشان زیاد است و امکان کسب درآمد در آنها بیشتر است و یا اعتبار علمی بالایی دارند. افراد کم برخوردار و متوسط پافشاری دارند و امیدوارند به هر شکلی شده فرزند خود را یکی از آن ۱۵ درصد رشته -محل‌ها ببیند تا در آینده، فرزندشان تبدیل به یک فعال اجتماعی و فردی درآمدزا برای خانواده شود. بنابراین مایه وجود و پایداری کنکور در درجه نخست مسائل اقتصادی است.

اکنون که تنها در پایه دوازدهم امتحان نهایی داریم، با حدود ۵ هزار معدل ۲۰ رو به روییم و صد هزار معدل بالای ۱۹ که قدرت تفکیک ندارد. اما در صورتی که امتحانات سه سال آخر متوسطه به صورت "نهایی" برگزار شود، احتمالاً با تعداد بسیار کمتری جمع معدل بیست، رو به رو خواهیم شد، درنتیجه ضریب تفکیک امتحانات نهایی یا همان سوابق تحصیلی، بالا می‌رود و می‌شود داوطلبان موفق را دقیق‌تر دسته بندی کرد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌شود از این ۱۵ درصد که وابسته به کنکور است مقداری را کاهش بدهیم، گفت: شاد بتوانیم در حد ۱۰ درصد این میزان را کاهش دهیم به شرطی که آموزش و پرورش نه فقط در سال آخر بلکه در سه سال پایانی آموزش متوسطه، آزمون‌ها را به صورت نهایی و سراسری و استاندارد برگزار کند. اکنون که تنها در پایه دوازدهم امتحان نهایی داریم، با حدود ۵ هزار معدل ۲۰ رو به روییم و صد هزار معدل بالای ۱۹ که قدرت تفکیک ندارد. اما در صورتی که امتحانات سه سال آخر متوسطه به صورت "نهایی" برگزار شود، احتمالاً با تعداد بسیار کمتری جمع معدل بیست، رو به رو خواهیم شد، درنتیجه ضریب تفکیک امتحانات نهایی یا همان سوابق تحصیلی، بالا می‌رود و می‌شود داوطلبان موفق را دقیق‌تر دسته بندی کرد و آنها را برای کسب رشته-محل‌های خاص نیز بر پایه سوابق تحصیلی رتبه بندی نمود. نکته این است که این مهم را قانون بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است ولی این وزارت اعلام کرده است که در اجرای این قانون دستش بسته است و تا وقتی این ناتوانی بر طرف نشود، تمام کسانی که توپ را به زمین وزارت علوم و سازمان سنجش می‌اندازند، حقیقت را پنها می‌کنند و برای خودنمایی بر مشکلات می‌افزایند.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که هر اتفاقی که برای کنکور و تغییر در نحوه پذیرش آن بخواهد صورت بگیرد باید از ۳ سال قبل خبر داده شود تا دانش آموزان خود را برای آن شیوه جدید آماده کنند.

این کارشناس مسائل آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که یکی از گلایه‌های دانش آموزان پایه کنکور این است که چرا نه آموزش و پرورش و نه سازمان سنجش از خیر ۲۰ درصد کتاب‌های درسی این پایه که در زمان کرونا به صورت مجازی و جسته و گریخته تدریس شده نمی‌گذرد، گفت: در این مورد، قانون کمی سختگیرانه است البته به نظر من مشکل اصلی دانش آموزانی که می‌خواهند امسال کنکور و امتحان نهایی بدهند آن ۲۰ درصد باقی مانده کتاب‌های پایه دوازدهم نیست بلکه مشکل اصلی این است که از دوره‌هایی که برای آمادگی کنکور داشتند، دور بودند. مؤسسات آموزشی بسته شده اند و حتی مدارس که خودشان کلاس‌های آمادگی برای امتحانات و کنکور برگزار می‌کردند تعطیل هستند و دسترسی به کتاب‌های کمک آموزشی نیز محدود شده است چرا که کتابفروشی ها نیز بسته بودند و اینکه با پست کتابی به در خانه بیاید نیز این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید خانواده را در معرض ویروس قرار دهد. در واقع دست بچه‌ها نسبت به سال‌های گذشته خالی‌تر است و کسی نتوانسته به آنها خدمات برساند.

سبطی اظهار کرد: اینجا متوجه می‌شویم پیشنهادی که من خودم شخصاً و کارگروه آموزش دیده بان عدالت و شفافیت نیز رسماً پیش از به نهادهای مسئول، داده بود چقدر می‌توانست امروز کمک کننده باشد. مساله این است که آموزش و پرورش هیچ مسئولیتی برای خود، نسبت به کنکور و دانش آموزان داوطلب شرکت در کنکور قائل نیست. سازمان سنجش هم می‌گوید که فقط مجری سنجش و پذیرش دانشجو است و نسبت به داوطلبان کنکور مسئولیتی ندارد! انگار یک میلیون و ۲۰۰ هزار داوطلبان کنکور فرزندان سرراهی کشور هستند که کسی سرپرستی آنها را بر عهده ندارد.

بخش مهمی از صنعت و تجارت آموزش- چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم- حول داوطلبان کنکور می‌گردد و سوال این است که چرا این بخش متولی دولتی ندارد؟ می‌گویند مرکز مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش متولی آن است که در حد یک شوخی است و خود این معاونت ادعایی در این زمینه ندارد زیرا اهرم اجرایی برای نظارت بر این فضای پرتلاطم و پر از کلاهبرداری در اختیار ندارد

وی گفت: بخش مهمی از صنعت و تجارت آموزش- چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم- حول داوطلبان کنکور می‌گردد و سوال این است که چرا این بخش متولی دولتی ندارد؟ می‌گویند مرکز مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش متولی آن است که در حد یک شوخی است و خود این معاونت ادعایی در این زمینه ندارد زیرا اهرم اجرایی برای نظارت بر این فضای پرتلاطم و پر از کلاهبرداری در اختیار ندارد و اصلاً نهادی که بخشی از هویتش را شعار دادن برضد کنکور تشکیل می‌دهد، چگونه می‌تواند متولی بازار کنکور و مراقب داوطلبان کنکور باشد؟

دبیر کارگروه آموزش دیده بان عدالت و شفافیت در ادامه گفت: باید سریعاً نهادی تخصصی ایجاد شود که مسئولیت داوطلبان کنکور را بر عهده بگیرد. به هر حال این داوطلبان مشتریان وزارت علوم هستند. در طرحی که ما داده ایم اشاره شده است که باید نهادی برای نظارت بر صنعت آموزش غیردولتی تشکیل شود. نه تنها در بازه‌ی مدرسه تا دانشگاه (دوران کنکور) که در حوزه تجارت و صنعت آموزش در کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هم نظارت امری بایسته و واجب است.

سبطی بیان کرد: از زمانی که دانش آموز ما داوطلب کنکور می‌شود تا لحظه وارد شدنش به دانشگاه و حتی در دوره‌های بعدی برای ورود به کارشناسی ارشد و دکترای این مؤسسات غیردولتی هستند که فعالیت و تجارت می‌کنند. تجارت آنها می‌تواند برای داوطلبان بسیار ارزشمند یا بسیار زیان بار باشد. اما بی شک، داوطلب کنکور ارشد و دکترا، تجربه اش بیشتر است و احتمال اینکه کلاهی بر سرش برود کمتر. ولی نباید انتظار داشت که در ۱۶ و ۱۷ سالگی هم این بینش وجود داشته باشد، داوطلبان کنکور سراسری شده اند گوشت قربانی در دهان گرگان سوداگر. فلسفه وجود دولت‌ها دفاع از مردم در همین حوزه هاست. بدون درنگ باید نهادی تأسیس شود و نظارت بر همه فضاهای آموزشی کنکوری، اعم از حضوری و مجازی خارج را بر عهده بگیرد. سازمان سنجش به سادگی می‌تواند متولی این امر باشد.

وی در ادامه درباره اینکه خود برگزاری کنکور را در این شرایط کرونا چالش برانگیز نمی‌دانید، گفت: همانطور که گفتم مهمترین چالش دانش آموزان پایه کنکور این است که آموزش و پرورش خودش را مکلف نمی‌داند درباره آمادگی دانش آموزان برای کنکور که قاعدتاً سوالاتش مفهومی تر و استدلالی تری از امتحانات نهایی است، کاری انجام دهد. همین موجب می‌شود که دانش آموزان فریب کلاهبرداران را می‌خورند که از شرایط کرونا هم سواستفاده کرده در بوق و کرنا می‌دمند که بیایید بدون فهمیدن سوال به پاسخ درست برسید. دو سه سوال هم پیدا می‌کنند و با روش‌هایی شرم آور مثل توجه به جز پرتکرار در گزینه‌های چند جزئی یا توجه به تعداد واو و ویرگول در آیه‌های قرآن و … آنها را مثلاً حل می‌کنند و می‌گویند همه سوالات کنکور با کلک‌های ما حل می‌شود و در روز روشن، این گونه سر مردم کلاه می‌گذارند. آموزش و پرورش باید برنامه‌های تکمیلی برای دانش آموزان کنکوری داشته باشد تا اینجا شاهدش نبودیم. در حال حاضر دانش آموزان نظام قدیم حداقل منابع شأن کامل است و قبلاً آنها را خوانده اند. اما دانش آموزان نظام جدید این روزها هم دستشان از مدرسه کوتاه است هم از آموزش گاه و کتاب کمک آموزشی. از طرف دیگر در حق بچه‌های نظام قدیم هم این اجحاف محتمل است که بخش‌هایی از مطالب پایانی کتاب دوازدهم را از منابع کنکور امسال حذف کنند اما برای داوطلبان نظام قدیم خیر. در حالت عادی نیز مطالب کتابهای نظام قدیم نسبت به نظام جدید پرپیمان تر و پربارتر بود و چنانچه از کتابهای لاغرسازی شده نظام جدید، باز هم مطالبی کاسته شود، بر این عدم توازن افزوده می‌شود.

وی درباره اینکه آیا نمی‌شود صدا و سیما برای دانش آموزان پای کنکور برنامه‌هایی تدارک ببیند، گفت: نقش مهمی را باید به "رادیو" داد زیرا در دسترس همگان است. بله، هر دبیری نمی‌تواند از پشت رادیو، ریاضی و فیزیک درس دهد اما نخبگان می‌توانند. تجربه موفقی در این زمینه وجود دارد اما نخبه گریزی فرصت سوزی می‌کند. از سوی دیگر، موسساتی که در این چند سال با خرید آنتن برنامه‌های مشارکتی هم در تلویزیون و هم در رادیو، هرزآموزی و شبه علم را گسترش داده اند در کمین موقعیتی هستند که این امکان ملی ناشی از بحران کرونا را مصادره کند. برای همین باید تیمی تشکیل شود که بگوید چه کسانی صالح هستند در صدا و سیما برای داوطلبان کنکوری کل کشور و در اشل ملی تدریس کنند. باز هم اینجا پیامدهای نبود نهاد نظارت بر آموزش غیر دولتی که توضیحش رفت، آشکار می‌شود.

سبطی گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که این میان وجود دارد این است که صدا و سیما به خیلی از دبیران با تجربه و خوشنام کنکور می‌گوید باید به ما پول بدهید تا اجازه تدریس در تلویزیون به شما داده شود! معملی با ۳۰ سال تجربه درخشان می‌خواهد در شرایط بحران کرونا، رایگان به بچه‌های کشورش در رادیو یا تلویزیون، درس بدهد اما صدا وسیما از او پول هم می‌خواهد و طبیعتاً او زیر بار چنین خواسته‌ی نامشروعی نمی‌رود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه برگزاری کنکور با باز کردن فضاهای آموزشی در این وضعیت چقدر می‌تواند مشکل ساز باشد گفت: این موضوع می‌تواند مخاطره آمیز باشد. البته رعایت فاصله‌ی دو تا سه متر و زدن ماسک خطر را کاهش می‌دهد. مدرسه و دانشگاه مکان‌هایی هستند که واگیری و انتقال بیماری در آنها بیشتر است. با توجه به اطلاعاتی که دارم، گمان می‌کنم بازگشایی مدارس در چند ماه آینده امکان پذیر نیست. یک مورد ابتلاء در مدرسه کافی است که هر آنچه آموزش و پرورش تا به حال رشته. پنبه شود. برای همین است که تا به حال مسئولان به درستی، اجازه بازگشایی دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها را نداده اند. کنکور هم می‌تواند تا مردادماه به تعویق بیفتد تا بچه‌ها بتوانند با ضریب اطمینان بیشتری زیر یک سقف و با رعایت فاصله‌ی ایمن، بنشینند و با استرس کمتری کنکور بدهند.

کد مطلب 4901465

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    نظرات

    • پدرام IR ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      سلام. بله هم از نظر عالت آموزشی و هم از نظر شرایط بحرانی جامعه و بیماری دانش اموزان ضبه خورده اند کنکور سراسری و امتحانات نهایی باید به مدت دو ماه به تعویق بیفتد
    • رضا IR ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      هر روز هر روز یک نفر مصاحبه میکنه و هر حرفی که به ذهنش میاد رو بدون فکر میگه ماچه گناهی کردیم لطفاتکلیف رو مشخص کنید آموزش مجازی هم عملا به هیچ دردی نمیخوره حداقل یک ماه کلاس حضوری باید تشکیل بشع
    • عرفان IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      لعنت و مرگ بر کل آموزش و پرورش که ما را چند ماه سر کار گذاشته است
    • سارا US ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      نصف این نظام جدیدا پارسال کنکور دادن و الان پشت کنکوری هستن و خیلی از نظام قدیمی هایی که رفتن نظام جدید پس قاعدتا واس همشون حذف میشه و این وسط آخرش همه چی به ضرر ما نظام قدیم ها تموم میشه
    • arman IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      متاسفانه مسئولین اصلا مسئولیت پذیر نیستند...
    • فرهاد IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      در این شرایط و جوی که به اندازه کافی به لطف کرونا متشنج هست این خبرهای متناقضی که هر روز منتشر میشن فقط مارو آزار میدن و بیشتر باعث ناراحتی و درگیری ذهن میشن به جای اینکه ابجاد آرامش کنند
    • Zahra RO ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      کار سختی نیست تصمیم گیری برای کنکور و نهایی برای ما دانش اموزان دوازدهمی 😡 بسه اینقدر با اعصاب ما بازی نکنید سرنوشت ما به حتی یک روز تغییر تاریخ کنکور هم عوض میشود😡
    • رحیم خالقی IR ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      خدا تمامی مسوولین رو هدایت کنه ،اگه هم هدایت نمیشن هلاک بشن.
    • ندا IR ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      آخه این چه اظهار نظرات عجیب و غریبیه که مسئولین دارن؟ باور کنید عصبی شدیم ، هر روز صبح از خواب بیدار میشن و یه تصمیم و اظهار نظر جدید 😭😭
    • مریم محمدی CA ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      صحبت های آقای دکتر سبطی کاملا صحیح است داوطلبان کنکور هم باید استرس کنکورو کرونا را تحمل کنند هم استرس حرف های معاونین و وزیر را .کنکور باید به تعویق بیفتند هنوز هم شرایط مساعد نیست وجدان داشته باشید
    • محمد IR ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      سلام، چرا تاریخ امتحانات دکتری و ارشد مشخص میشه اما تاریخامتحانات نهایی و کنکور نه؟ مسولین اموزش پرورش بجای دخالت در زمان کنکور تاریخ امتحانات نهایی رو اعلام کنند، هر روز تشویش و نگرانی 1ملیون داوطلب
    • سن IR ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      ما کلاسای آموزشیمون مونده ، باید حداقل دو ماه آموزشگاه ها و مدارس باز بشن تا بتونیم کنکور بدیم ، از طرفی حذف مباحث به ضرر بچهای نظام قدیمه ، و اینکه ۲۰درصد، درصد آورترین مباحثه،ما خواستار عدالتیم
    • US ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      استرس نهایی و کرونا از یه طرف استرس کنکور از یه طرف،از یه طرفم این حرفای ضد و نقیض.. هیچکدوم در امان نیستیم نه خودمون نه عزیزانمون..این استرس واسه جوون ۱۸ ساله کافی نیست؟ دیگه بیشترش نکنن لطفااااا
    • جعفر طیار NL ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      انشاالله که خداوند مسئولین مارا آگاه گرداند. آقا آخه این ینی چی که هرروز یکی یچی میگه؟! ینی توی یه وزارت خونه باهم هماهنگ نمیکنن که چی تحویل ملت بدن؟ هرکی صبح از خواب پا میشه یه نظری میده! هیییی.....
    • علی AE ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      با نظر ایشون موافقم تروخدا تکلیف مارو روشن کنید هر روز یه خبر هر روز یه مصاحبه باور کنید رنگین کمان هم انقدر تنوع نداره که حرف های مسئولین داره ما ا اسفند تمام کلاس هامون تعطیل شده مدرسه هامون رو هو
    • Hana IR ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      چه وضعشه تو این شرایط یکی پیدا نمیشه مارو درک کنه.. چطور میخواهیم امتحان بدیم؟ من خودم ۴ بار تاکسی سوار میشم تا برم و از مدرسه برگردم چطور میتونم برم مدرسه و امتحان بدم؟ما بیمار دیابتی داریم!!
    • علی AE ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      مدرسه هامون رو هواست دو تا آزمون درست حسابی ندادیم بعد چجوری آموزش میخواد اردیبهشت پایان یابه؟ چجور کنکور همون تیر باشه؟ آخه این درسته خواهشا عادلانه تصمیم بگیرید از طرفی خنده مون میگیره وقتی میگن
    • US ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      و اینکه خرداد ماه خیلی زوده برای تجمع چندین هزار دانش اموز دوازدهم..ما نگرانیم که سلامتی خودمون و خانواده مون به خطر بیفته....
    • علی AE ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      از طرفی خودمون میگیره وقتی میگن ۲۰ درصد پایانی ۱۲ حذف آخه چرا حذف ما رو این ۲۰ درصد حساب کردیم معلمان عمده این ۲۰ درصد را جزو مباحث خوب و روتین کنکور نام میبرن به جای حذف به آموزش اضافه کنید چه میشه؟
    • Hani IR ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      توروخدا سلامتی روحی و جسمی ما رو هم در نظر بگیرید کنکور با چند ماه تعویق برگزار بشه حداقل کرونا کمرنگ بشه مرسی از اقای سبطی
    • علی AE ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      به جای اینکه به فکر سال تحصیلی آینده باشید تا خراب نشه به فکر ما باشید تا تلف نشیم تا پژمرده نشیم خدایا خودت به داد ما برس
    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      اینکه بدونیم تاریخ یکی از مهمترین امتحانی عمرمون کی هست کمترین حقیه که داریم تصمیمگیری قطعی راجع به این موضوع نیاز به اطلاع از وضعیت سلامت جامعه داره که ظاهرا نه خود جامعه ازش خبر دارن و نه مسئولان.
    • محمد US ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      ما دانش اموز های دوازدهمی شدیم بازیچه یکسری مسئول که اصلا فلسفه کنکور و تاثیر اون روی اینده یه شخص رو نمیدونن هر روز یه خبر جدید یه حرف جدید اون از پارسال برای تاثیر قطعی اینم از امسال #نسل_سوخته_۲
    • مهدی IR ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      فقط مشخص شدن تاریخ امتحان نهایی ملاک نیست. که این کارشناس محترم فقط زوم کرده تاریخ مشخص کنید. بیش از دوماه تعطیلی و این همه هزینه کلاس های کنکوری کردیم چه شود؟ رفع اشکالمون چه کار کنیم؟
    • S AE ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      پدر مارو دراوردید با این تصمیم گیری هاتون جلبک تو راس امور بود خیلی خردمندانه تر برخورد میکرد من با جناب سبطی موافقم تکلیف را روشن کنید تمام شدم دروس در اردیبهشت با حذف ۲۰ درصد نا عدالتی هست.
    • امیر CA ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      واقعا داره در حق ما ظلم میشه همه جای دنیا تو این وضعیت به فکر عدالت وپیشگیری بیماری هستند اما مسوولین به فکر برگزاری هر چه سریعتر امتحانات در حالی که خیلی مضحکه این کار
    • سارا IR ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      سلام لطفا با توجه به شیوع کرونا ، زمان امتحانات نهایی باید طوری برنامه ریزی شود که احتمال خطر خیلی پایین باشه از شما مسولین خواهشمندیم نسبت به مشخص شدن زمان امتحانات سریعتر اقدام شود
    • Mahsa GB ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      این برهه ی زمانی بسیار مهم برای مطالعه یک دانش آموز کنکوری،صرف خواندن دقیقا همان ۲۰ درصدی از کتاب های سال دوازدهم می شود که متاسفانه مسئولان آموزش و پرورش و سازمان سنجش تکلیف آن را مشخص نمی کننپ
    • آرمان NL ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      تورو خدا جلوی آموزش و پرورش رو بگیرید روح و روان ما کنکوری هارو کلا به هم ریختن. مصاحبه هاشون پر ازحرفای متناقض و غیرکارشناسیه! طبق نظرسنجی بیشتر دانش‌آموزا از آموزش مجازی شون هم رضایت نداشتن
    • نیما ندیمی IR ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      ما جمعی از دانش آموزان کنکوری سال دوازدهم و نظام قدیم، به دلیل موارد زیر درخواست تعویق کنکور سراسری 99 حداقل به مدت 1.5 تا 2 ماه را داریم: عدم تدریس تمامی مطالب کتاب‌های درسی و تعطیلات متعدد در سال
    • Mary IR ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      اموزش و پرورش به فکر دانش اموزان نیست و اوضاع تدریس مجازی به خوبی پیش نمیرود و بی توجهیو ادعای متغیر مسئولین نابخشودنی است
    • یسنا IR ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      واقعا اینکه با منطق تصمیم گیری بشه سال تحصیلیو دو تا سه ماه تمدید کنید و از زمانی که شرایط اوکی شد مثلا شهریور مدارس باز بشه بعد امتحان نهایی و بعد هم کنکور،خیلی سخته؟ یا مافیا قدرتشون بیشتره؟ 😭
    • سارا حسن پور RO ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      من به عنوان یک دانش اموز مخالف این هستم که امتحانات خرداد برگزار بشه چون ماهم دغدغه سلامتی خودمون وخانوادمون رو داریم هم دغدغه کنکور وهم اینکه خدایی نکرده اگه امتحانات خرداد برگزار بشه دردرسی بیوفتم
    • سارا حسن پور RO ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      من به عنوان یک دانش اموز مخالف این هستم که امتحانات خرداد برگزار بشه چون ماهم دغدغه سلامتی خودمون وخانوادمون رو داریم هم دغدغه کنکور وهم اینکه خدایی نکرده اگه امتحانات خرداد برگزار بشه دردرسی بیوفتم
    • زینب یوسفی CA ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      چرا تکلیف ما معلوم نمیشه؟ اول گفتین کل کتاب دوازدهم رو مبنا قرار می دین بعد میگین کنکور عقب نمیوفته چرا حرفاتونو عوض میکنین؟
    • farahnazdarandeh US ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      چرا هر روز یکی یه حرفی میزنه اگه میخوان حدف کنید چرا نصف و نیمه میگید مثلا ایکه کدوم فصلا حدف میشه چرا نگفتید که ما نخونیم این و همه زحمتا هدر نره...
    • دانشاموز کنکوری IR ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      تو را بخدا اگه میتونید کاری کنید اموزش پرورش میخواد درس نداده بفرستمون سر جلسه امتحان ،دبیران ما ۷۰ درصد کتاب رو هم تموم نکردن تو واتساپم تدریس با کیفیت نیست و خیلی از دبیر ها تاگه میتوانید کاری کنید
    • مینا IR ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      لطفا پیگیری شه و زود تر مشخص شه باید ۲۰ درصد پایانی حذف شه چون اموزش مجازی که بستر قبلی نداشته و با گروه ها ی تلگرامی و اسکای روم تلویزیون باشه کیفیت اموزشی اموزش و پرورش رو از قبل کمتر میکنه
    • محمد IR ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      چرا این همه مسخره بازی در میاره آموزش و پرورش و سنجش بالاخره تصمیم بگیرید که همه کتاب های دوازدهم هست یا نه ما داوطلبین الاف شما نیستیم که یه روز میگید هست یه روز میگید نیست تو این اوضاع شما شوخی تون گرفته با ما ها!!! مگه ما مسخره شما هستیم تکلیف خودتون هم معلوم نیست اصلاً
    • محمد IR ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      چرا این همه مسخره بازی در میاره آموزش و پرورش و سنجش بالاخره تصمیم بگیرید که همه کتاب های دوازدهم هست یا نه ما داوطلبین الاف شما نیستیم که یه روز میگید هست یه روز میگید نیست تو این اوضاع شما شوخی تون گرفته با ما ها!!! مگه ما مسخره شما هستیم تکلیف خودتون هم معلوم نیست اصلاً
    • /: RO ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      آخه اين چه وضعيتي كه برا ما درست كرديد شديم گوشت قربوني هركي از راه ميرسه يه لگد ميزنه در ميره چرا يه جواب درست حسابي نميدن اخه ما دانش اموزان چه گناهي كرديم كه اينجوري اذيت ميكنيد چرا اخه ؟؟؟؟
    • محمد IR ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      چطور میگن ۸۰ درصد مطالب تدریس شده در صورتی که اول که کتاب ها رو دیر به ما رسوندن کمبود معلم هم بود تعطیلی های الودگی هوا بود به خاطر بارندگی و برف هم تعطیلی داشتیم یک هفته هم به خاطر اعتراضات سراسری
    • علی US ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      لطفا ۲۰ درصد آخر گتابا رو حذف کنید🧤🧤🧤
    • معصومی IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      لطفا از وزارت آموزش و پرورش بخواین زود تر تکلیف امتحانات نهایی رو مشخص کنند این بلاتکلیفی اینکه هر روز یک خبر جدید به بچه ها میدن واقعا کار اشتباهی و باعث اذیت شدن ما دانش آموزا میشه
    • معصومه AU ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      در حق ما فارغ تحصیلا که بیشتر وقتمونو گذاشتیم رو مباحث اخر کتاب ظلمه. خوب کنکورو بندازین نیمه مرداد و ده مهرم ثبت نام دانشجوهای جدیدالورود از کسی کم میشه؟؟؟؟
    • Ah ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      ۲۰ درصد اخر نظام جدید تقریبا ۴۰ درصد نظام قدیمه خصوصا ریاضی فرض کنیم مشتق واسه نظام جدید حذف شه ینی اگه مشتق کاربرد مقاطع و انتگرال برا نظام قدیم حذف نشه این اند بی عدالتیه
    • علی ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      بابا بخدا مگه ماچه گناهی کردیم که هرروز خدا مسعولای اموزش پرورش بیان ی حرفی حداقل باهم هماهنگ کنید هرکدوم نیاید یه حرفی بزنید ماخودمون به اندازه کافی استرس داریم استرس ندونم کاریای شمارو هم بایدبکشیم؟
    • ملیکا جلالی ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      سلام من جلالی هستم .دانش امور پایه ی دوازدهم.خسته از بلاتکلیفی.ایا واقعا گرفتن تصمیمی به این کوچکی این قدر سخت است که اقایون وزیر ما دانش اموزان رو دو ماه به مسخره گرفتند و معلمان میکنند؟؟؟؟
    • Ah ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      حجم کتاب های نظام جدید که خود به خود از نظام قدیم خیلی کمتر بود ۲۰درصددیگشم نباشه هیچی دیگه کتاباشون ۴۰ ۵۰ درصد از نظام قدیم کمتره والله ما میدونستیم مهره سوخته ایم ولی نمیدونستیم خیلی وقته خاکسترشدیم
    • فرزانه AU ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      عایجنابانی که با زندگی یک میلیون نوجوان دارین بازی می کنین .بچه ی من بخاطر حرفای ضد و نقیض شما بخاطر قول های دروغ شما تا مرز خودکشی رفت .لطفا کنکورو تعویق بندازین آرامش فکری پیدا کنن
    • علی IR ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      مهم ترین دغدغه ما دوازدهمی ها صد البته کنکور است کنکوری که به هر حال با هر منطقی برخورد کنی قسمت مهمی از زندگی ما دانش اموزان را شامل میشود و از ان تاثیر می پذیرد و این قسمت مهم زندگی ما در هاله از اب
    • احمدرضا IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      اقا اپاندیس من سر استرس و اینا از بین رفت بیچاره کردن اینا مارو
    • صدف IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      تورو خدا تکلیف مارو مشخص کنید.... ديوونه شدیم من صمیمی ترین دوستمو بخاطر استرس زیاد این شرایط آشفته از دست دادم.... چند نفر ديگه بايد جونشو از دست بدند!!!!!!! چرا اصلا روح و روان ما اهمیت نداره؟؟؟؟؟
    • lp IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      سلام من که کلاس انلاین دارم بخاطر کرونا چند هفته افتاده عقب و اموزشگاه ها بسته است و ان ها باید برای ما ارامش روانی ایجاد کنند نه اینکه با سردرگمی خودشان به ما هم اسیب برسانند برنامه هایم بهم ریخته
    • سارا CA ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      سلام من یه دانش اموز نظام جدیدم تروخدا ازتون خواهش میکنم کنکور بندازین20مرداد به خدا داریم دیونه میشیم کنکور چین به اون مهمی یک ماه بع عقب افتاد بزارین تاماخودمونه اماده کنیم بخدا ارامششششش نداریمممم
    • سیوان AE ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ی زمانی میگفتن مرد و حرفش
    • Konkoori IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      امیدوارم هرچه زودتر تعیین تکلیف بشه این زمان برگزاری چون فشار عصبی و روحی روانی زیادی داره به خانواده ها و دانش اموزان وارد میشه
    • Sanam IR ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
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      تمنا میکنم تقاضا میکنم التماس میکنم که تکلیف مارو مشخص کنید من از استرس شرایط پیش اومده و آشفته بازار این روزا مجبورم قرص آرام بخش بخورم و فشارخونم توی سن 19سالگی به 16ميرسه.. شمایی که ميتوني یکاری کن
    • فرزانه علفی باغمشه IR ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      به نظر من دکتر هامون سبطی کاملا دقیق به دغدغه ما دانش آموزان دوازدهم اشاره کردند و خوب میدانند که مهمترین دغدغه ما تاریخ برگذاری امتحانات نهایی و کنکور است و گله از مطالب ضد و نقیض آموزش و پرورش داریم
    • omid IR ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا صدای ما بچه های کنکور نظام قدیم را به گوش مسولین برسانید.لطفا کنکور نظام قدیم را برای 1 سال دیگر تمدید کنید. شرایط اقتصادی و معیشتی اکثر ما کنکوریهای مناسب نیست خواسته ما کاملا قانونی است.
    • مهدی IR ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      حذف مطالبی از نظام قدیم
    • رضوان IR ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      فرضا ک دوازدهمم امتحاناتشو گرفتید تکلیف کلاسای کنکوری ک تعطیل بود اون همه هزینه ای ک بزور پولشو جور کردیم تکلیف ازمون هایی ک گرفته نشدن چی میشه کی میخاد جوابگو باشه
    • مريم IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      خواهش ميكنم كنكورو تا نيمه مرداد به تعويق بندازيد ما خيلى از روزامونو به خاطر استرس و مريضى خونواده هامون ازدست داديم .
    • رضوان IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بنظر من کنکور تو مردادم برگزار بشه باز هم ظلم در حق دانش اموز ..اگ بیشتر تعویق بیفته و همه ورودی بهمن بشن خوبه اینجوری کلاسایی ک شرکت کردنو میتونن برن
    • Me IR ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      کی قراره یه تصمیم درست و جامع بگیرن؟؟؟هر روز یه بیانیه جدید میدن.یه شخص کنکوری خودش به شدت دغدغه و استرس داره،لطفا اینا دیگه اضافه ترش نکنن.
    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      از آقای سبطی به خاطر اینکه واقعا حرف های دل این چند میلیون نفر کنکوری رو بیان کردن سپاس گزارم، ای کاش یک نفر از مسئولانی که این همه ادعا دارند حرف ما و ایشان را بشنوند!...
    • جوادی AE ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      هیچ کس ما رو درک نمیکنه،اگر ۲۰ درصدمطالب رو واسه کنکور حذف نمیکنید،حداقل بیایی نهایی حذف کنید لطفا
    • فريد شجاعي GB ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      چندين سال هست مقامات ارشد وزارت آموزش و پرورش بسيار بي مسئولانه و بدون آگاهي حرف مي زنند و مصاحبه مي كنند و فضا و شرايط را براي دانش آموزان دوازدهم و داوطلبان كنكور مسموم مي كنند.
    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      لطفاً اصلا هيچ مطلبي براي كنكور حذف نشه.براي امتحان نهايي بله عدالت اين هست كه حذف شود اما براي كنكور كه عموميت بيشتري نسبت به نهايي دارد،دروس كتاب درسي بايد كامل پوشش داده شود و حذف به هيچ عنوان نشود
    • هانیه US ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      سلام ، خسته نباشید میخواستم بگم که حذف ۲۰ درصد از کتاب ها یا هر چقد از اون ها شاید برای یه عده خوب باشه ولی کسایی هستند که از قبل تر شروع کردن به کتاب های دوازدهم و تموم کردن اصلا عادلانه نیست
    • پوریا IR ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      این متنو بدید دست آموزش پرورشی که چند بار بخونن اونا درک درستی از کنکور ندارن و فقط به فکر مطرح شدن اسمشونن
    • محمد NL ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام ممنون از دکتر سبطی که دغدغه دانش آموزان رو دارن واقعا استرس داره مارو از بین میبره من نمی‌دونم یک تعویق مگه چه ضرری برای این دوستان مسئول داره چین کنکورش نه میلیون جمعیت داره یک ماه کنکورتعویق ا
    • قدیمم IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      حواستون به نظام قدیم هم باشه
    • Fatima IR ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      واقعا همچین تصمیمی اینقد سخته؟هر چی مشکل جسمی که عصبیه گرفتیم از دست خبرای ضد و نقیض آموزش پرورش ی چیز میگن بعد هی عوضش میکنن هر چند هفته ی شوک جدید به ما وارد میکنن واقعا متاسفم
    • مهسا US ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا هر چه سریع تر تاریخ امتحانات نهایی و کنکور تعیین شود و ما رو از این سرگردانی در بیارن،بدونیم چیزی حذف میشه از دوازدهم یا نه 😩😩
    • 💐 IR ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      حداقل برای من که یک دانش اموز دوازدهمی هستم هسچ تدریسی از برنامه شاد برای کلاسمان صورت نگرفته یا تدریس شبکه اموز بیشتر به صورت روزنانه وار و باسرعت زیاد است .بنظرتون چطور اماده امتحان نهایی و کنکوریم
    • اميرپارسا US ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اقا يني چي!؟كنكور٢ هفته تعويق!!؟ما الان دو ماهه نميتونيم با كسي درست و حسابي رفع اشكال كنيم بعد شما دو هفته درنظر گرفتين كلن؟؟؟تازه طي سال هم ك به دلايل مختلف تعطيلي داشتيم،آتش بگير تا بداني چه ميكشم.
    • هانیه US ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خیلی از نظام قدیم ها نظام جدید و برای کنکور انتخاب کردن و بر اساس برنامشون یه سری درس هارو حذف کردندد و تمرکزشان فقط روی یه سری از درسا ها بود که ممکنه ۲۰درصد حذفی شمارو در برنگیره
    • پریا FR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اقا هر حذفیاتی واسه نظام جدید باشه باید واسه نظام قدیم هم اعمال بشه.
    • حسنا FR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اخرش ما کی باید کنکور بدیمممممممم....چرا هر روز ی حرف جدید میزنید😥😥😥😥😥
    • هانیه US ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      راجب زمان برگزاری کنکور هم میشه تامل کرد و اونو به شهریور یا اواخر مرداد موکول کرد و ۲۰ درصد رو هم خذف نکرد تا شهریور با در نظر گیری برنامه همه جانبه از سوی شما میشه ۲۰درصد هم به دوازدهمیا درس داد.
    • هانیه US ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      راجب زمان برگزاری کنکور هم میشه تامل کرد و اونو به شهریور یا اواخر مرداد موکول کرد و ۲۰ درصد رو هم خذف نکرد تا شهریور با در نظر گیری برنامه همه جانبه از سوی شما میشه ۲۰درصد هم به دوازدهمیا درس داد.
    • هانیه US ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      راجب زمان برگزاری کنکور هم میشه تامل کرد و اونو به شهریور یا اواخر مرداد موکول کرد و ۲۰ درصد رو هم خذف نکرد تا شهریور با در نظر گیری برنامه همه جانبه از سوی شما میشه ۲۰درصد هم به دوازدهمیا درس داد.
    • IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خواهش میکنم پیگیری کنید استرس داره عذابمون میده
    • محمد IR ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      اینکه در این موقع بگویند 20 درصد از کتاب حذف شود قابل قبول نیست و ما روی فصول اخر کتاب هایمان وقت و سرمایه گذاری کرده ایم چرا به یک باره تلاش هایمان را پنبه میکنند تنها با مقداری تاخیر تمام مشکلات حل
    • Hamed IR ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      الان من سال ۱۲ ام هستن هر روز یه بحثی درباره ی حذف مباحث میشنوم لطفا هر چه سریع تر تعین و تکلیف کنید ما رو.خدا شاهد این رفتار لایق اینده سازان این کشور نیست
    • saman IR ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      واقعا دست مريزاد آقاى دكتر سبطى، حرف دل همه كنكورى ها رو زدن،خواهش ميكنم تا حد امكان كنكور رو به تاخير بياندازيد تا ما بتونيم اين عقب افتادگى درسيمون رو جبران كنيم
    • کیمیا NL ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      عادلانه نیست 20 درصد مطالب نظام جدید حذف بشه در حالیکه نظام قدیم به شکل قبلی باقی بمونه، تو رو خدا رسیدگی کنین بچه های نظام قدیم آخرین سالی که میتونن تلاش کنن خواهش میکنم با این کار از دور رقابت خارج
    • راضیه جودکی ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      تو رو خدا یه تصمیم قطعی بگیرید دیگه! کنکور رو یک ماه بندازید عقب.
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      سلامتی دانش آموزان از هر چیزی مهمتر است پس برگزاری امتحانات نهایی و کنکور می تواند باعث پخش و همه گیری ویروس کرونا و همه گیری آن شود به نظر من تا آمار بیماران به صفر نرسیده نباید امتحانات برگزار شود
    • فاطمه کلهری IR ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      از آقای وزیر و بقیه مسئولین خواهش میکنیم که یه فکری به این وضعیت بکنند این اوضاع مطابق با موضوع عدالت آموزشی نیست اون از ابتدای سال تحصیلی که بخاطر آنفلونزا تعطیل بودیم و این هم از اوضاع الان کرونا.
    • سارا کاظمی US ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آقایان راس کار آیا عدالته که کنکور بچه های 99 با این شرایط درس خوندشون با کنکورهای سال قبل یکی باشه کاش خودتونو جای این بچه ها میذاشتید این بچه ها نه کلاس مدرسه نه کلاس آزاد و نه اردوی عید
    • میلاد IR ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا بگین زودتر تکلیف مارو مشخص کنن.که این کوچکترین وظیفه مسولین مربوطه هست. و معادل مطالب حذف شده از دوازدهم رو برای نظام قدیم هم حذف کنن تا عدالت رعایت بشه
    • آیلار IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      از اسفند ماه آموزشگاه ها تعطیل بوده اند و صفحه ای از کتاب ها برآموزش های ماقبل آن افزوده نشده،کنکور چیز شوخی برداری نیست که بشه برای ۲۰ درصد باقی مانده به آموزش های آنلاین اکتفا کرد!
    • ساقی IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      میشههههه لطفاااااااا هرچیییییی زودترررررررر تکلیف مارو مشخص کنیددددد دارید مارو میکشیییید با این تصمیمات نسنجیدتون لطفا هرچی زودتر یک تصمیم درست بگیرید و صد بار عوضش نکنید
    • آیلار IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اگر به عنوان داوطلب کنکور،مدتی رو مبتلا بوده باشم، روز هایی رو برای مطالعه از دست داده ام و مسئولین باید سخت بودن شرایط سلامت فعلی رو هم شدیدا در نظر داشته باشند. اگر کنکور به مرداد ماه موکول شود بهتر
    • سارا IR ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بابا خسته شدیم بسه توروخداااا
    • Aylar IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اگربه عنوان داوطلب کنکور،مدتی رو مبتلا بوده باشم، روز هایی رو برای مطالعه از دست داده ام و مسئولین باید سخت بودن شرایط سلامت فعلی رو شدیدا در نظر داشته باشند،اگر کنکوربه مرداد ماه موکول شودعقلانیست
    • نیلوفر IR ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      چرا انقدر به ماکنکوری ها تشنج وارد میکنید؟ آخرش چی میشه؟کنکور کی برگزار میشه؟کتابها رو تموم کنیم یانه؟
    • علی IR ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آقا تکلیف ما رو معلوم کنید . دیگه خسته شدیم از این همه تناقض گوی . مسولیت ابن کار با سازمان سنجش هستش به آموزش و پرورش نظام مند ما چه ربطی داره؟؟؟!!!!!!!!!!!!
    • ایلین برادران GB ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ما دوازدهمی ها بیشتر از همه ضربه خوردیم کاش مسئولین به فکر روان ما هم بودند،از اینکه سلامتی ما مهم نیست فقط سلامتی ۱۱پایه مهمه و میتونن امتحان ندهند سخنی نیست،فقط مارو از بلاتکلیفی دربیارن خواهش میکنم
    • محمد DE ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      با حذف ۲۰ درصد مطالب نظام جدید،حجم درسی نظام قدیم حدود ۴۰ درصد بیشتر میشه که قابل چشم پوشی نیست باید این عدم تعادل از بین برود
    • شایان AU ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      مسئولین محترم خوااااااهش میکنم کنکور رو بندازین مرداد ماه بخدا دو ماهه از استرس بیماری و عدم جبران درس های باقی مونده تمام تمرکزمون از دست رفته. حداقل شما کمک کنید بار روانی این موضوع کم بشه
    • نیما IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      شما رو به خدا یه کاری کنید.از یک طرف با اینهمه استرس برای کرونا تمرکز کافی نداریم ، از طرفی اگر کنکور عقب نیفته کلی درس عقب مانده داریم،از طرفی اگر عقب بیفته خیلی از داوطلب ها مشکل نظام وظیفه دارن.
    • کنکوری IR ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ممنونم از شما اقای دکتر.حرف دل ما کنکوریها رو زدید. با وجود تعطیلی کلاسهای کنکوری از بهمن ماه پروسه ی اموزش ما واقعا ناقص مونده و نیاز به زمان برای جبران اسیبها داریم. کنکور باید به تعویق بیفته‌.
    • علی IR ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      باسلام لطفاهرچه سریعترنتیجه گیری کنیداین حجم استرس برای ماقابل کنترل نیست سوای استرس واضطراب فراوان کنکوراین موضوع هم مشکلات مارودوچندان کرده به طوری که هیچ انگیزه وامیدی نداریم .
    • مریم CA ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      سلام چرا مسئولین تکلیف مارو مشخص نمیکنن استرس کنکورو و کرونا کم بود اینام هر روز هر روز یه حرف جدید میزنن واقعا خدا به دادتون برسه با این استرسی که به بچه میدین
    • حمیدرضا US ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام، لطفا تاریخ دقیق برگزاری امتحانات نهایی رو اعلام کنید و کنکور سراسری حداقل باید یک ماه به تعویق بیفتد ، تعویق کمتر از این مدت ظلم ب کنکوریاس
    • A IR ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      از خبرگذاری مهر می خوام که مسئولان اموزش و پرورش رو به خاطر این بی برنامه گی باز خواست کنند
    • رضا DE ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بخدا ما دیگه خسته شدیم از این وضعیت اینکه مسئولان هیچ توجهی به حال و روز ما ندارن از اینکه هر روز یه نظریه نسنجیده میدن بار اموزش کشور رو انداختن به دوش یه شبکه ناکارامد به اسم شد که بازدهیش خیلی کمه
    • ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      تکلیفتان را حداقل با خودتون روشن کنین از اول اسفند تی وی و فضای مجازی در حال تدریس فصل های پایانی و حالا...خوب لااقل از اول فروردین تصمیم گیری میکردین تا ما همه وقت خودمون رو هدر ندهیم
    • DE ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا از مباحث حذف نكنيد مباحث اخر كتاب مباحث ساده تري به مراتب هستند لطفا كنكور را به تعويق بياندازيد
    • ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      آیا با این تدبیر نیازی به تدریس در فضای مجازی وشاد 😏شما بود آسوده باشید و با روح و روان ما بازی کنید وهر چه شب در خواب نازتون میبین صبح به زبان بیاورید اجرکم عندا. .
    • Mohammad IR ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اخه با کدوم اموزش ما به امتحان برسیم حتا اگر۸۰درصد هم باشه باز مشکل داریم چون قبل عید مدارس تعطیل بود و فقط۶۰درصد مطالب به طور واقعی تدریس شده و نیازبه کلاس حضوری داریم
    • عطیه NL ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      توروخدااا وضعیت رو مشخص کنین😑😑😑
    • نگین هاشمی IR ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      بسه دیگه!!شورشو در اوردین،مگه ما مهره های بازی شما ها هستیم،به خودتون بیایین و یادتون نره که نسبت به ما و اینده ی ما مسئولید،وجدان شما اسوده نخواهد بود!!
    • معین PL ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا هرچه زودتر تکلیف دانش آموزان رو مشخص کنید و یک نظر قطعی درباره اعلام امتحانات نهایی بدین ما بچه ها تمرکز کافی برای خوندن درسارو نداریم. اگه زمان رو دقیق بدونیم میتونیم برنامه ریزی کنیم.ممنون
    • محمدمهدی IR ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خسته شدیم از این بلاتکلیفی ، آقایون هم گفتن که امتحانات نهایی درتاریخ قبلی برگزار میشه ، یعنی واقعا مرسی از این تدبیرتون ...😡😡😡
    • تمدید کنکور نظام قدیم تا ۱۴۰۰ US ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بحران شامل ما پشت کنکوری هاهم میشه استرس ما از اونا بیشتر هم هست چرا که سنجش امسال رو سال اخر کنکور نظام قدیم اعلام کرده و این انصاف نیست ما بضاعت مالی برای خرید منبع جدید نداریم
    • دریا فکوری IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام...ما واقعا از این بلاتکلیفی خسته شدیم و فکر نکنم خواسته زیادی باشه که بخوایم زودتر تکلیف ما رو در مورد امتحانات نهایی و کنکور مشخص کنند...لطفا زودتر به داد دانش اموزان ایران برسید...
    • پشت کنکوری NO ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      شما به حجم پشت کنکوری ها نگاه کنید همه الان این بخش هارو خوندن الان زمان جمع بندی کنکور هست نه اموزش ما مباحث رو به هر سختی خودمون خوندیم!!
    • !!!!! IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      از اسفندماه همه‌ی کتابخونه‌ها هم همراه بقیه تعطیل شده. باور کنید این برای همه‌ی کنکوری ها توفیق اجباری نیست که بشینن توی خونه و درس بخونن! برای خیلی‌ها بد شده و بازده مطالعه‌شون اومده‌پایین.فرصت‌بیشتری نیازه
    • مبینا IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سپاس از شما استاد بزرگوار شاید سریع تر فکری به حال ما بکنندومارا از بلاتکلیفی در بیاورند
    • محمد امین IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام. من به عنوان یک دانش آموز پایه دوازدهم و داوطلب کنکور، خواستار تعیین دقیق و اعلام رسمی تاریخ برگزاری امتحانات نهایی و کنکور سراسری هستم. لطفا پیگیری کنید.
    • matin IR ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ۱میلیون‌و۲۰۰هزار نفر تعداد کمیه؟؟ چجوری‌میتونید انقدرراحت روزبه‌روز حرفتونو عوض‌کنید؟ متاسفانه شماهامسئولید و اون‌حرفی که میزنید برای‌دانش‌آموزها مهمه و برنامه‌هاشون به‌هم میریزه.زودتراعلام‌کنید‌ تاریخ‌امتحانات‌رو
    • فاطمه IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      سلام چرا تاریخ کنکور رو مشخص نمیکنند ما از نگرانی واسترس که مردیم..ماهایی که کلاسای کنکورمون رو تواسفند ازدست دادیم باید برای جبرانشون کنکور حداقل 1ماه عقب بیفته
    • Matin IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      نمیدونم‌ اگر دکتر سبطی و امثال ایشون نبودن این یک میلیون داوطلب کنکور چطور می‌خواستن حرفشون به گوش آدمایی برسونن که انگار تاحالاکنکور ندادن که به سادگی درموردزمان ‌کنکور و حذف شدن مطالب حرفشون تغییرمیدن
    • IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      این آموزشو پرورش با مدیران بیسوادشون داره با سرنوشت فرزندانمون بازی میکنه. آسیب های روحی و جسمی بهشون وارد میکنه. هر لحظه سخنان خود رو تغییر میدن. اصلا چیزی به نام برنامه ریزی براشون تعریف نشده‌.
    • IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      بچه ها نصفه جون شدند از استرس ونگرانی وبلاتکلیفی!!
    • مریم IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      دانش اموزان سال دوازدهمی به دلیل دور بودن از کلاس درس و ناکافی بودن اموزش مجازی خواهان طولانی تر شدن سال تحصیلی برای امادگی در امتحان نهایی وکنکور هستند تا قبل از اسفند 80 درصد مطالب تدرس نشده است
    • حسن IR ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      واسه دانش آموزای دوازدهم یک ماه به سال تحصیلی اضافه کنید آموزش مجازی کافی نیست .امتحان نهایی رو تیر ماه برگذار کنید و پذیرش نیم سال اول دانشگاه رو با یک ماه تاخییر بپذیرید.
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      نه به حذف ۲۰ درصد از دوازدهم کنکور
    • زهرا IR ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      دوازدهمیا با شرایط پیش اومده آمادگی شرکت در امتحان نهایی در خرداد رو ندارن حتی حذف 20 درصد باز هم کمک کننده نیست چون همه مدارس 80 درصد مطالب روتمام نکردند.سال تحصیلی روبرای دوازدهمی طولانی ترکنید
    • فرناز US ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      تورو خدا به داد ما بچه ها برسید تو این شرایطی که خانواده هامون درگیر هستن خودمون تحت فشار روحی و استرس هستیم هر روز که میخوایم درس خوندنمون رو شروع کنیم خبر های ناقض خبر های قبل میاد
    • علی IR ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      به نظر من با این وضعیت کرونا ، تعویق کنکور تا دوماه ، هم برای بهتر شدن اوضاع کشور و حفظ سلامتی داوطلبان و هم برای جبران صدمه هایی که داوطلبان دیده اند لازم و ضروری و واضح و مبرهن است .
    • میثاق دوستی IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      سلام من بعنوان یک دانش آموز از به اسم بزرگترین نهاد آموزشی کشور شکایت دارم که همه چیز جز سلامت و آموزش دانش آموزان برایش مهم است به نظر من لیاقت استاد هامون سبطی بیشتر از وزیر بی لیاقت آموزش و پرورش
    • رضا US ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      تو رو خدا یه کاری بکنید زمان امتحان نهایی و کنکور مشخص بشه باور کنید ما با ای حرفای آدمای بیسواد داریم داغون میشیم
    • زینب IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      فقط بگید میخواین چکار کنین ، والا له شدیم، کرونا گرفتن یه عده ، یه عده نگران عزیزاشونن، یه عده اصلا ب کلاسای مجازی دسترسی ندارن ، این وسط امتحان نهایی و کنکورم هست ، توروخدا یه تاریخ بگید دیگه
    • مریم IR ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      این روزا دارم فک می کنم بعد کنکور حتما برم پیش یه متخصص قلب ، از بس که به ما استرس میدن مدام تپش قلب دارم
    • دانش آموز کنکور معارف IR ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      سلام چه قدر خوب میشد بعضی آقایان که مسولیتی به عهده دارند در این سرزمین وظیفه شناس باشند. چه قدر خوب میشد که اسلام را فقط در ریش و یقه دیپلمات و مناسک ظاهری خلاصه نمیکردند. از قیامتشان ترس ندارند؟ ا
    • انا GB ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      تورو خدا به دادمون برسید..چطوری باید بگیم داریم از استرس میمیریم؟؟؟ این چند وقته نتونستیم درس بخونیم..لطفاااا کنکور با تعویق برگزار بشه لااقل..تا بفهمیم شرایط کرونا یا حالت عادی و نرمال متفاوته..
    • یاس کبود US ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      بچه ها شوخی شوخی به گنجشکها سنگ میزنن ولی گنجشک ها راستی راستی میمیرن دست مریزاد خسته نباشید ممنون از درکتان !!!اگر امشب در خواب و رؤیای شیرینتان چیزی دیدین فردا با احتیاط به زبان بیاورید ما کنک
    • US ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بچه ها شوخی شوخی به گنجشکها سنگ میزنن ولی گنجشک ها راستی راستی میمیرن دست مریزاد خسته نباشید ممنون از درکتان !!!اگر امشب در خواب و رؤیای شیرینتان چیزی دیدین فردا با احتیاط به زبان بیاورید لطفا
    • US ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      اگر کمی درک داشته باشید میدانید ای گفته های شما چه آسیبی به روح و روان ما بچه ها وارد میکند هنوز دستورات قبلی شما جوهرش خشک نشده پیام دیگر صادر میکنین ا
    • US ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اگر قرار بر حذف بود شما که از اوضاع بیماری در کشور مطلع بودین چرا زودتر و به صورت قطعی اعلام نکردین درک میکنین کلی زمان گذاشتن برای این مطالب چه معنی دارد برا ی یک کنکوری اعتراضضضصصص
    • US ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      از بازی با اعصاب و روان بچه ها و جوانان این کشور چه هدفی دارین 😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😟😤😤😤😤😤😤😤
    • سحر US ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      ای قربون دستت!!آخرش یکی مارو درک کرد شب میخوابیم صبح پا میشیم یه قانون جدید میبینیم هی امروز فردا هیچکس نیس که یه جواب قطعی بده بابا از کلاس بیست و چار نفره ی ما بیست نفر بیخیال کنکور امسال شدن
    • نازنین IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      سلام مرسی از پیگیریتون . ما واقعا تو شرایط خیلی بدی هستیم ، زندگیمون مختل شده و امیدی دیگه با این اوضاع به اینده شغلی و تحصیلیمون نداریم ، خواهشااااا کنکورو عقب بندازین
    • رضا IR ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      دیگه انقدری که تو این چند وقت خبر فوت اشنایانو شنیدم و داغون شدم که شمارش از تعداد فوتی هایی که در طول کل زندگیم شنیدم بیشتر بوده آقا ما داغونیم داغون چرا به دادمون نمیرسین چرا یکم درک نمیکنین
    • امید IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      من خانوادم جزو کادر درمانن دیگه خسته شدم از بس استرس و نگرانی کشیدم دیکه اصلا نایی واسه نگرانی های اضافه تره کنکور و نهایی ندارم هیچکسم نمیفهمه مارو هرکی واسه خودش یه سازی میزنه
    • صیفی IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      آقا تکلیف ما مشخص کنید زود تو این سن ما باید آزاد باشیم نه از هر طرف رو مون فشار بیاد لطفا به بودجه بندی کنکور دست نزنید و زود تر یک تصمیم قطعی بگیرید
    • فاطمه IR ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      کاش یه کم ما دوازدهمی ها رو درک می کردین...
    • ایداعزیزی PL ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      مایی که کلی راهه از خونمون تا حوزه علاوه بر استرس آلوده شدن سر جلسه امتحان باید استرس آلوده شدن تو مسیر رفت و آمد و هم تحمل کنیم. با چه اطمینانی سوار اتوبوس و مترو و تاکسی بشیم؟؟؟
    • آیدا عزیزی PL ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آخه چرا هیچ حرفی از حضوری نبودن امتحانا نمیزنید.مگه ما دوازدهما جون نداریم مگه ما کرونا نمیگیریم.ما حقمونه آخه بعد اینهمه قرنطینه و اینهمه سال درس خوندن کرونا بگیریم بمیریم اصلا خودمون نه خانوادمون چی
    • زهره ناصری IR ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      امسال سال دوازدهم دبیرستان با این وضعیت به فنا رفت لطفا مسئولین کاری بکنید مخصوصا پسر بچه ها که مشکل سربازی دارن لااقل به اینها یه سال اضافه تر فرصت دادن کنکور رو بدید و امسال را حساب نکنید
    • ستایش US ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      کنکور باید شهریور برگزار بشه با این استرس نمیشه رفت سرجلسه
    • علیرضا IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      باسلام دانش آموز دوازدهم رشته ریاضی از مشهد ۵ ماه مدرسه داشتیم که ۲ هفته تعطیلات رسمی و شرایط آب و هوایی بوده و دو هفته امتحانات یعنی ۴ ماه سرکلاس درس بودیم که فقط ۵۰ درصد کتاب فیزیک برای ما تدریس شده
    • پریا IR ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      خواهش میکنم لطفا دست بردارید از حرف های متناقض. چندین ماهه که ما رو همینطور به امون خدا توی استرس و یاس خودمون ول کردن. نمیدونیم فردامون قراره چی بشه.آموزش های مجازی بسیار ضعیفن .
    • ناشناس IR ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      بابا بسه توروخدا،بخدا قسم خسته شدیم بریدیم تکلیف مارو روشن کنید،از سال ۹۷ شدیم موش ازمایشگاهی هر روز یه ایده جدید یه حرف جدید یه فیلم جدید درمیارید تکلیف مارو روشن کنید دیگه جونی نمونده برامون
    • منصوره DE ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      من هم یک دانش اموز هستم،ما عشایر هستیم،ما حاضریم ک کتابها را خودمان حتی بخوانیم و تمام کنیم اما کنکور عقب بیفتد تا عدالت برقرار شود من و همه ی دوستانم هیچکدام اموزش مجازی ندیده ایم و فقط من گوشی دارم
    • محمد IR ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      سلام.آقایان سبطی و امرایی با مصاحبه ها میخواهند بگویند ما بودیم که برا داوطلب اینکاروکردیم.اما بعد از کروناهمه دنبال حل این مشکلن از وزیر تا نماینده.سبطی و امرایی تلاش مسولین بنام خودتون ثبت نکنید .تش
    • پوریا طالبی IR ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      سلام به خدا خسته شدیم هر روز با استرس کرونا داریم درس میخونیم و هر روز سر یه موضوعی حرف میزنن یه نفر دیگه میاد رد میکنه اون یکی باز حرف میزنن دوباره کس دیگه ای رد میکنه خوب هیچ کس به فکر ما نیست.
    • عرفان IR ۱۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      با عرض سلام و خسته نباشید بنده دانش اموز پایه ۱۲ هستم بخاطر حرف شما ۵مین باره دارم برناممو بهم میزنم از نو مینویسم این کنکورو تعویق نکنید بخدا مدیونید مدیونه شبایی که نخوابیدیم مدیونه ...
    • کیان RO ۱۸:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      به اندازه ی کافی این سیستم بد آموزشی ما را تحت فشار قرار داده است و حال اینکه ویروس کرونا هم به آن اضافه شده است. میخواهند که حضوری امتحان دهیم و من تنها دغدغه ام یک چیز است.
    • صادق IR ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      تعویق زمان کنکور تا شهریور یا مهر بهترین کار است با توجه به خطرات ویروس کرونا
    • علیرضا IR ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      واقعا به نظرم وضعیت خیلی بد است . آنقدر دلم پر است که نمیدانم از کجا شروع کنم..... آیا مسئولین محترم که هر لحظه به ما یک خبر میدهند ، از عواقب آن ها نیز خبر دارند ؟ آیا شرایط مارا میدانند ؟؟؟
    • Mny IR ۱۹:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      من هم به عنوان یک دانش آموز دوازدهم گلایه دارم آیا کسانی که در این حوزه تصمیم میگیرند به ما دانش آموزانی که در مناطق محروم تحصیل میکنیم توجه میکنند؟ مادر خیلی ازدروس تنها ۶۰ درصد مطالب را درس گرفتیم
    • مونا IR ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ما دانش آموزانی که در مناطق سردسیر تحصیل میکنیم از زمستان درست بهره نمیبریم و تقریبا دوماه عقب افتادیم
    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      عدالت اين است كه امتحانات نهايي را با ٨٠٪؜ كتاب برگزار كنند اما كنكور كه عموميت بيشتري دارد نبايد حتي صفحه اي از كتاب حذف شود.بچه هاي پشت كنكور زمان و تلاش خود راروي فصل پاياني كه راحتتر هم هست گذاشتن
    • IR ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      اگر قرار است براي كنكور هم ٨٠٪؜ كتاب دوازدهم باشد؛پس عدالت را رعايت كنند و مانند امتحان نهايي،٢٠٪؜ پايان كتاب را امتيازي قرار دهند براي كساني كه بيشتر خواندند.كنكوري ها فقط بچه هاي دوازدهم نيستند.
    • Sogand IR ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      لطفا لطفا تکلیف مارو مشخص کنین به اندازه کافی استرس هست پاسه کنکور حالا ما بخوایم استرس بیماری هم داشته باشیم برامون واقعا سخته
    • سامیار IR ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      به نظرم حالا که اینقدر عذابمون دادن خدایی، باید یه معذرت خواهی عملی از مایی که بازیچه شدیم رو انجام بدن . واقعا واقعا باید کنکورو بندازن اوایل تا اواسط شهریور یا حداقل اواخر مرداد.اصلانمیدونن ما آسیب
    • زهرا عصاری IR ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      خواهش میکنم یه کاری بکنین
    • زهرا عصاری IR ۲۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      من یه دانش آموزانسانی ام.دارم دیوونه میشم.ما چ گناهی کردیم؟مایی که کنکور تمام آیندمونو رقم میزنه .شما ها اصلا به فکر ما نیستین.فقط بلدین دلهره بیارین براماها.هیچیودقیق نمیگین.خواهش میکنم یه کاری بکنین
    • Lina IR ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      ناعدالتی تا کی ؟؟؟ به ما بچه های کنکوری هم رحم نمی کنند !! ای کاش میدانستند چه می‌کشیم .... غیر قابل وصف است . درد و رنج کافیست . حداقل آرزوهایمان را خراب نکنید ...
    • غزال IR ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
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      ای کاش مسئولین تاریخ برگزاری کنکور رو مشخص کنن‌. من همش سردگم نمیدونم برنامه ی درسی ام رو برای ۷۰ ، ۸۰ یا ۹۰ روز تعیین کنم . لطفا با سرنوشت و اینده ی شغلی ما بازی نکنید.
    • GB ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      کنکوربیفته شهریور خیلی هم برای همه بهتره
    • زهرا IR ۰۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
      0 0
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      سلام لطفا هرچه سریع تر تاریخ کنکور و امتحانات نهایی رو مشخص کنید و ما بدبختارو از این بلاتکلیفی نجات بدین ، این مسخره بازیا چیههههه مگه ما مسخره دست شما هستیم یه روز میاید یه چی میگید فرداش تغییرش مید
    • رضا IR ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
      0 0
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      با سلام ما کنکوری ها به اندازه کافی استرس داریم شما دارین هزاااار برابرش میکنید با این تصمیمات نسنجیده تون، واقعا متاسفم برای کشورم با همچین مسئولان بی کفایتی که داره که حتی نمیتونن یه تصمیم ساده بگیر
    • ریحانه IR ۰۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
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      میشه هرچی زووودتر تکلیف ما رو مشخص کنید؟؟؟؟؟ واااااااای
    • شقایق IR ۰۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
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      تو رو خدا تکلیف کنکور رو مشخص کنید ما با استرسی که داریم نمی تونیم درس بخونیم تکلیف ما چی میشه چرا هیچکس پاسخگو ما نیست هر دفعه یه چیزی می گید و کل برنامه های ما رو بهم می ریزید خواهش می کنم رسیدگی کن
    • Sh IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      تو تصمیماتی ک میگرن بهتره شرایط یه بچه کنکوری ایده ال در نظر نگیرن به فکر همه باشن . بهتره بیشتر کنکوری هارو درک کنن فشار ها و بار روانی ک هست و ... و ایده ال نگری نکن

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