به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران با اشاره به اهمیت بحث آموزش مجازی در نظام آموزش عالی کشور از منظر دانشجویی گفت: وقتی درباره آنچه در دانشگاه‌ها و سیستم‌های آموزشی اتفاق می‌افتد قضاوت می‌کنیم، نتیجه و محصول نهایی بسیار مهم بوده و این امر در دانشگاه‌های مهارتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

صالحی عمران با بیان اینکه معمولا کیفیت آموزش عالی با خروجی‌هایش قضاوت می‌شود، ادامه داد: برای پی بردن به کیفیت یک دانشگاه باید دید که در حال حاضر آن دانشگاه تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی در ارتباط با نیازهای بازار کار باشد و در این صورت قابل قضاوت است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای توجه به نیازهای بازار کار را یکی از شاخصه‌های کیفیت آموزشی دانست و اظهار داشت: درحقیقت توجه به یکسری شایستگی‌ها و مهارت‌های کلیدی از شاخصه‌های کیفیت آموزشی است که در حال حاضر مانور زیادی روی آنها داده می‌شود و دانش‌آموختگان باید دارای شایستگی‌هایی از قبیل توانایی برنامه‌ریزی، حل مسئله، تفکر انتقادی و از همه مهمتر اخلاق کار باشند اینها مهارت‌هایی هستند که برای کارفرما و درنتیجه بازار کار مهم است و به عنوان شایستگی قلمداد می‌شود.

وی عنوان کرد: کیفیت آموزش عالی روی شایستگی‌های دانش‌آموختگان قضاوت می‌شود که خوشبختانه آموزش عالی آن را جدی گرفته و برنامه‌هایی را تحت عنوان مهارت‌های اشتغال‌پذیری در این خصوص گذاشته است. یکی از شایستگی‌ها و مهارت‌های اشتغال‌پذیری که بسیار تاکید می‌شود تحت عنوان به کارگیری توانایی فناوری اطلاعات است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته به انتقال این شایستگی‌ها کمتر توجه شده است و اسیر یکسری محتوای خاص شده بودیم درواقع آموزش عالی، اساتید، برنامه‌های درسی ما کمتر به این شایستگی فناوری اطلاعات توجه می‌کردند درصورتی که این شایستگی برای بازار کار و کارفرما بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه رابطه مهمی بین این شایستگی‌ها و شایستگی اعضای هیئت علمی و مربیان ما وجود دارد، تصریح کرد: باید توجه داشت که اگر این شایستگی‌ها و فناوری اطلاعات و توانایی کارکردن با این فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی مهم است چقدر اعضای هیئت علمی ما با این فناوری‌ها آشنا هستند. زمانی که اساتید آشنایی نداشته باشند و در دوره‌های آموزشی و در مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای‌شان به این موضوع توجه نکرده باشند دانشجویان ما نیز چنین امری را جدی نخواهند گرفت.

وی استادان و اعضای هیئت علمی را الگوی دانشجویان دانست و گفت: تجربه نشان داده است که استادان توانمند دانشجویان توانمندی هم داشتند و آنها پس از فارغ‌التحصیلی در بازار کار و ارتقای شغلی هم موفق بوده‌اند. لذا ما از این دیدگاه به فناوری‌ها و آموزش مجازی نگاه می‌کنیم. آموزش مجازی در حال حاضر فرصت یادگیری فناوری‌های جدید را برای ما به ارمغان آورده است از این فرصت استفاده می‌کنیم. در دانشگاه فنی و حرفه‌ای به این موضوع بعنوان یک رویکرد جدید آموزشی نگاه خواهد شد.

صالحی عمران بیان کرد: دانشکده‌های ما باید به مرکز یادگیری تبدیل شوند که قائدتا در آنها فرصت‌های مختلف آموزشی می‌تواند توسط اساتید و برنامه‌های درسی و سیستم آموزشی ما ارائه شود و این مسلما کیفیت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

به گفته رییس دانشگاه فنی و حرفه ای، همیشه متخصصان آموزشی به دنبال این موضوع بودند که آموزش را از زمان و مکان خارج، سطح دسترسی آموزشی را برای همه مهیا و فرصت‌های یادگیری را متنوع کنند بنابراین آموزش مجازی فرصتی است که می‌تواند آرزوهای نظام آموزش عالی را تحقق بخشد و روی خروجی نهایی دانشگاه‌های به شدت تاثیرگذار است.