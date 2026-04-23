بودجه دانشگاه ها افزایش یابد؛ ایران الگوی مقاومت برابر استکبار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حبیبا شامگاه چهارشنبه در نشست با هیئت رئیسه دانشگاه مازندران که در بابلسر برگزار شد، ضمن بیان اینکه پیشرفت‌های علمی و فناوری در دانشگاه‌های کشور به‌طور پیوسته در حال انجام است، گفت: تقویت منابع مالی دانشگاه‌ها ضرورت دارد و این امر می‌تواند بستر مناسبی برای رشد علمی و فناوری فراهم کند.

وی افزود: در کنار تأکید بر علم و فناوری، توجه به توسعه زیرساخت‌های ورزشی برای دانشجویان نیز باید به عنوان یک اولویت مهم در برنامه‌های دانشگاه‌ها قرار گیرد.

معاون وزیر علوم همچنین با اشاره به دستاوردهای عظیم ایران اسلامی در جنگ تحمیلی و شکست هیمنه آمریکا در منطقه، گفت: دلیل این پیروزی‌ها، مقاومت و آگاهی مردم ایران بود که در برابر غرب ایستادند. اشتباهات محاسباتی دشمنان، باعث شد تا ایران به یک الگوی مقاومت تبدیل شود.

حبیبا در ادامه با اشاره به تأثیر فناوری‌های دانشگاهی در پیشرفت‌های مختلف کشور، گفت: هر موفقیت در زمینه‌های نظامی، اقتصادی و حتی امنیت سایبری نتیجه مستقیم فناوری‌هایی است که در دانشگاه‌ها تولید می‌شود.

توسعه زیرساخت‌ها گام اساسی برای ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها

ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه مازندران نیز در این نشست به ظرفیت‌های دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه مازندران با ۱۳ دانشکده و ۲۵۷ رشته تحصیلی، یکی از مراکز مهم آموزش عالی کشور است و می‌تواند به قطب علمی و آموزشی تبدیل شود، مشروط به اینکه زیرساخت‌های آن توسعه یابد.

وی ادامه داد: دانشگاه مازندران بیش از ۱۷۰ هکتار زمین دارد که قابلیت احداث امکانات ورزشی، رفاهی و خوابگاهی را دارد، اما در حال حاضر نیازمند بودجه بیشتری برای تحقق این طرح‌ها هستیم.

صالحی عمران در پایان پیشنهاد کرد که این زمین‌ها به وزارت علوم واگذار شود تا با کمک وزارت و سایر نهادها، امکانات لازم برای ارتقای کیفیت دانشگاه فراهم شود.