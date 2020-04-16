فاکتورهای مشترک مرگ در کووید۱۹/ ویتامین های تقویت کننده ایمنی بدن

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:
بررسی اکسید نیتریک در درمان بیماری کووید ۱۹
محققان دانشگاه آلاباما آمریکا، از بیماران برای حضور در آزمایش بالینی بین المللی یافتن فواید استنشاق اکسید نیتریک برای بیماران مبتلا به کووید ۱۹ ثبت نام به عمل میآورند.
ویتامینها و مواد معدنی تقویت کننده سیستم ایمنی را بشناسید
رژیم غذایی سالم میتواند از طریق افزایش ایمنی بدن، ریسک ابتلاء به بسیاری از بیماریها را کاهش دهد. این نظریه در مورد ویروس کووید ۱۹ هم صدق میکند.
فاکتورهای مشترک در مرگ افراد مبتلا به کووید ۱۹
محققان در مطالعهای به بررسی گزارش ۸۵ فرد فوت شده به دلیل کووید ۱۹ در مراحل اولیه شیوع بیماری در ووهان چین پرداختند.
ضرورت تداوم فاصله گذاری اجتماعی ناشی از کووید ۱۹ تا سال ۲۰۲۲
طبق یافتههای جدید تحقیقاتی، فاصله گذاری اجتماعی مداوم یا متناوب باید تا سال ۲۰۲۲ برای پیشگیری از شیوع فصلی بعدی کووید ۱۹ ادامه داشته باشد.
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