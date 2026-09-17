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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۰

ساخت ۴ طرح صنعتی جدید محرک اقتصاد آبادان می شود

ساخت ۴ طرح صنعتی جدید محرک اقتصاد آبادان می شود

آبادان- نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: با پیگیری‌های مستمر، عملیات ساخت چهار طرح صنعتی بزرگ در این شهرستان در آستانه اجرایی شدن قرار دارد و نویدبخش رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی است.

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار طرح‌های صنعتی با استفاده از تجربیات نخبگان بومی، متخصصان صنعتی و جلب مشارکت بخش خصوصی، مراحل اولیه صدور مجوز ساخت خود را در منطقه آغاز کرده‌اند و می‌توانند تحولی جدی در فضای اشتغال منطقه ایجاد کنند.

وی افزود: تکمیل این زنجیره‌های صنعتی می‌تواند ضمن بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود در پالایشگاه آبادان به جهش تولید و اشتغال پایدار در این شهرستان منجر شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این پروژه‌ها توضیح داد: نخستین طرح، کارخانه کاوش‌گستر اروند از زیرمجموعه‌های پتروشیمی مارون است که با هدف تولید پلیمر فعالیت خواهد کرد و خوراک مورد نیاز خود را از پالایشگاه آبادان دریافت می‌کند.

مختار ادامه داد: دومین پروژه، احداث کارخانه تولید مواد اولیه شوینده‌های بهداشتی است که می‌تواند نیازهای کشور را در این بخش تأمین کند. سومین مورد نیز ایجاد کارخانه تولید روغن‌های صنعتی با پایه‌های مختلف است که ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: چهارمین پروژه نیز کارخانه تولید قیر است که این واحد صنعتی نیز، تأمین خوراک خود را از پالایشگاه آبادان انجام می‌دهد. این طرح ها که عمدتاً صنایع پایین دستی پتروشیمی محسوب می‌شوند، باعث رونق اقتصادی شهر آبادان و تکمیل زنجیره ارزش برای پالایشگاه آبادان خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این اقدامات در کنار یکدیگر، زمینه شکوفایی بیش از پیش ظرفیت‌های صنعتی آبادان را فراهم خواهد کرد و امیدواریم با شتاب گرفتن روند ساخت این واحدها، شاهد بهره‌برداری هرچه سریع‌تر آن‌ها باشیم.

کد مطلب 6949737

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    • خسرو شوکت IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
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