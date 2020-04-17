به گزارش خبرنگار مهر، در روزگار افول نشریات جدی ادبی در ایران که بتوانند نگاه، علمی و دقیق به مفاهیم جدی ادبیات در ایران و جهان داشته باشند، حسین پاینده استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی با پذیرش سردبیری نشریه تازه تأسیس «فردوسی‌نامه» سعی کرده تا گامی نو در راستای احیای این دست از نشریات در ایران بردارد.

پاینده در این زمینه به خبرگار مهر بیان داشت که اهداف و مشی «فردوسی‌نامه» سنخیتی با نشریات متعارف ادبی به‌خصوص هیچ سنخیتی با نشریات موسوم به «علمی پژوهشی» که دانشگاه‌ها منتشر می‌کنند) نخواهد داشت و قرار است این نشریه صدایی متفاوت و گفتمانی نو در حوزه‌ی نقد ادبی و مطالعات میان‌رشته‌ای درباره‌ی ادبیات فارسی باشد.

در همین راستا مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی («سمت») نیز طی اطلاعیه‌ای موجودیت نشریه‌ی «فردوسی نامه» را اعلام کرده است.

بر اساس این اطلاعیه این نشریه تازه با مدیر مسئولی آقای دکتر محمد ذبیحی و سردبیری آقای دکتر حسین پاینده، استاد نظریه و نقد ادبی منتشر خواهد کرد و می‌کوشد با دامن زدن به مطالعات میان‌رشته‌ای و کاربرد نظریه‌های نقد ادبی جدید در حوزه‌ی ادبیات فارسی، به حلقه‌ی وصل ادبیات و سایر رشته‌های علوم انسانی تبدیل شود.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است: «فردوسی نامه» خواهد کوشید به سهم خود نیازهای نظری و عملی کاربرد نقد ادبی جدید را با رویکردی میان‌رشته‌ای و از راه انتشار مقالات محققانه برطرف کند. این نشریه بنای انتشار مقالات متعارفی را ندارد که به‌سهولت در نشریات دانشگاهی امکان انتشار دارند. هدف «فردوسی نامه» ایجاد صدایی متفاوت در فضای مطالعات ادبی است، صدایی که با گفتمانی نو و متکی بر نظریه‌های علمی نقد می‌خواهد درکی نو از ادبیات و کارکرد آن در جامعه ارائه دهد. به این منظور، هیأت تحریریه‌ی این نشریه، متفاوت با هیأت تحریریه‌ی نشریات ادبی که اساساً یا کاملاً از استادان همان رشته تشکیل شده‌اند، شامل برخی از برجسته‌ترین استادان و پژوهشگران رشته‌های مختلف است که علاوه بر ادبیات فارسی استادان و پژوهشگران رشته‌هایی همچون تاریخ، روان‌کاوی، علوم سیاسی، نظریه و نقد ادبی، فلسفه، ادبیات عربی، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی را شامل می‌شود.

این نشریه با حمایت پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» در دست انتشار قرار گرفته است.