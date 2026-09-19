سیگارهای الکترونیکی تهدیدی پنهان برای محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش دادند که سیگارهای الکترونیکی نیکوتین دور ریخته شده حاوی مقادیر بسیار بالایی از سرب و سایر فلزات سنگین در مایع الکترونیکی باقی مانده خود هستند.

محققان گفتند که این دستگاه‌های یکبار مصرف همچنین حاوی باتری، مدار و پلاستیک در یک بسته‌بندی جمع و جور هستند که جداسازی و بازیافت آنها دشوار است.

«جان اسکات»، محقق و دانشمند پیشگیری از آلودگی در دانشگاه ایلینوی، در یک بیانیه خبری گفت: «ویپ یک مشکل دوگانه است. اول اینکه یک مشکل زباله جامد است. و دوم، یک مشکل بهداشتی است. مردم می‌گویند که جایگزین بهتری برای سیگار است. اما به همان اندازه بد است، اگر بدتر نباشد.»

برای این مطالعه، محققان دستگاه‌های دور ریخته شده را در فروشگاه‌های ویپ در بریتانیا و ایالات متحده جمع‌آوری کردند. محققان خاطرنشان کردند که بسیاری از این فروشگاه‌ها دستگاه‌های استفاده شده را انبار می‌کنند، زیرا سیستم مشخصی برای دفع مناسب وجود ندارد.

تجزیه و تحلیل نشان داد که مایع خارج شده از برخی از ویپ‌های استفاده شده حاوی سطوح بسیار بالایی از سرب است که در میان بالاترین میزان گزارش شده در یک سیگار الکترونیکی قرار دارد.

محققان گفتند که سرب در سخت‌افزار دستگاه، مانند اتصالات لحیم یا المنت‌های گرمایشی، در سطوحی که بتواند آلودگی را توضیح دهد، وجود نداشت. به نظر می‌رسد که خود مایع منبع سرب باشد.

در ادامه، تیم تحقیق تعداد کمی از ویپ‌های استفاده نشده را خریداری و آنها را نیز آزمایش کرد. محققان گفتند که یافته ها با نتایج ویپ‌های دور ریخته شده مطابقت داشت، که نشان می‌دهد فلزات سنگین از ابتدا وجود دارند.

با این حال، محققان مستقیماً آزمایش نکردند که آیا فلزات موجود در مایع الکترونیکی به بخاری که افراد استنشاق می‌کنند منتقل می‌شوند یا اینکه آیا این فلز در طول استفاده عادی به ریه‌ها می‌رسد یا خیر.

نتایج نشان داد که برندهای Pastel Cartel و Posh Plus به طور خاص حاوی سطوح بالایی از سرب و سایر فلزات هستند. اسکات گفت: «یک برند خاص بود که توجه همه را جلب کرد. تقریباً همه مشکلات در آن وجود داشت؛ نه تنها وجود سرب، بلکه مقادیر بسیار بالای روی و مس نیز مشاهده شد. جالب اینکه همان برند، ارزان‌ترین نوع موجود در بازار نیز هست.»

وی گفت: «بنابراین افرادی که توان مالی خرید ویپ‌های گران‌قیمت‌تر و باکیفیت‌تر را ندارند، بیشتر در معرض خطر تماس با این فلزات سنگین قرار دارند.»

او افزود که باز کردن و جدا کردن قطعات این دستگاه‌ها برای بازیافت نیز دشوار بود.

اسکات گفت: «بیرون آوردن باتری از این دستگاه‌ها کابوسی واقعی بود، چرا که باز کردن بدنه بسیاری از آن‌ها بسیار دشوار بود.»

در بریتانیا، دور انداختن این ویپ‌ها با وقوع آتش‌سوزی در سیستم‌های دفع زباله مرتبط دانسته شده است؛ آتش‌سوزی‌هایی که ناشی از اشتعال باتری‌های له و فشرده‌شده هستند.

این تیم تحقیق به این نتیجه رسید که ویپ‌های یک‌بارمصرف نه تنها می‌توانند آب‌های زیرزمینی را به فلزات سنگین آلوده کنند، بلکه بر حجم پسماندهای جامد در محل‌های دفن زباله نیز می‌افزایند.

پژوهشگران در مقاله خود نتیجه‌گیری کردند: «با توجه به افزایش محبوبیت سیگارهای الکترونیکی، توصیه می‌شود که نظارت و مقررات سخت‌گیرانه‌تری بر مایعات الکترونیکی (از جمله مایعات مورد استفاده در دستگاه‌های قابل‌شارژ) اعمال شود تا از نظر وجود آلاینده‌های مضری همچون فلزات، بهتر کنترل شوند.»