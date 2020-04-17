ایران؛ نایب رییس اول گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی در جلسه مجازی گروه ۲۴ صندوق بینالمللی پول گفت: در طول سه ماه گذشته، شیوع گسترده و جهانی ویروس کووید -۱۹، جان انسانهای بیشماری را بر روی کره زمین گرفته و علاوه بر تحمیل آسیبهای بزرگ انسانی، اختلالات شدیدی را در اقتصاد جهان به همراه داشته است. ایران نیز، با حدود ۷۵ هزار مورد ابتلا به بیماری کووید -۱۹ و نزدیک به ۵ هزار مرگ ناشی از این بیماری، شدیدترین آسیب را در میان کشورهای خاورمیانه و گروه ۲۴ متحمل شده است.
نماینده نایب رئیس گروه ۲۴ صندوق بینالمللی پول افزود: مقامات ایرانی از هیچ تلاشی در جهت نجات زندگی انسانها فروگذار نکرده و با اتخاذ اقدامات مالی، پولی و بودجهای ضربتی، سعی در مدیریت خدمات بهداشتی و اضطراری در راستای مهار مرگ و میر ناشی از این بیماری و کاهش آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و انسانی آن، بویژه بر خانوارها و کسبوکارهای آسیبپذیر داشتهاند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین اظهار داشت: به دلیل تحمیل تحریمهای ناعادلانه و یکجانبه مالی و تجاری بر ایران، واردات و تأمین محصولات پزشکی حیاتی و موردنیاز و سایر ملزومات به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه پاندمی کووید -۱۹ با هرگونه بحران مشابه قابل قیاس نبوده، بیان کرد: به عنوان یک چالش جهانی نیازمند راهحلی جهانی است. بدیهی است که تا زمان ریشهکن شدن این بیماری در همه کشورهای جهان و بازگشت کامل امنیت، هیچ کشوری مصون نخواهد ماند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خطاب به رئیس جلسه با اشاره به واکنش سریع صندوق بینالمللی پول و گروه بانک جهانی در قبال این موقعیت وخیم و ملتهب، بهخصوص در قالب ارائه بسته اضطراری بانک جهانی و تسهیلات RFI، RCF و CCRT صندوق بینالمللی پول، ادامه داد: ما اعتقاد داریم که در این مسیر، تقویت چارچوب وامدهی متعارف صندوق بینالمللی پول، استفاده از تخصیص حق برداشت مخصوص و تسریع در روند مذاکرات در شانزدهمین دور بررسی عمومی سهمیهها مفید خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: لازم است از یک سو سیاستگذاران تلاشهای خود را جهت مرتفع کردن چالشهای مربوط به حوزه سلامت و اقتصاد افزایش دهند، از سوی دیگر ضروری است که به منظور ایجاد اطمینان از حصول موفقیت در ریشهکنی پاندمی کووید -۱۹ و همچنین احیای رشد اقتصاد جهانی، اقدامات و مساعدتهای چندجانبه و هماهنگ بهکار گرفته شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همانگونه که در بیانیه گروه ۲۴ آمده، لازم است که کمکهای مالی و فنی حداکثری سازمانهای بینالمللی و محلی به کشورهای عضو G۲۴ به شیوهای برابر، عادلانه و بهدور از هرگونه تبعیض ارائه شود.
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