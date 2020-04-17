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۲۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۱:۰۵

بانک مرکزی اعلام کرد

ایران نایب رییس اول گروه ۲۴ صندوق بین‌المللی پول شد

ایران نایب رییس اول گروه ۲۴ صندوق بین‌المللی پول شد

ایران نایب رئیس اول گروه ۲۴ صندوق بین‌المللی پول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی در جلسه مجازی گروه ۲۴ صندوق بین‌المللی پول گفت: در طول سه ماه گذشته، شیوع گسترده و جهانی ویروس کووید -۱۹، جان انسان‌های بیشماری را بر روی کره زمین گرفته و علاوه بر تحمیل آسیب‌های بزرگ انسانی، اختلالات شدیدی را در اقتصاد جهان به همراه داشته است. ایران نیز، با حدود ۷۵ هزار مورد ابتلا به بیماری کووید -۱۹ و نزدیک به ۵ هزار مرگ ناشی از این بیماری، شدیدترین آسیب را در میان کشورهای خاورمیانه و گروه ۲۴ متحمل شده است.

نماینده نایب رئیس گروه ۲۴ صندوق بین‌المللی پول افزود: مقامات ایرانی از هیچ تلاشی در جهت نجات زندگی انسان‌ها فروگذار نکرده و با اتخاذ اقدامات مالی، پولی و بودجه‌ای ضربتی، سعی در مدیریت خدمات بهداشتی و اضطراری در راستای مهار مرگ و میر ناشی از این بیماری و کاهش آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و انسانی آن، بویژه بر خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر داشته‌اند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین اظهار داشت: به دلیل تحمیل تحریم‌های ناعادلانه و یک‌جانبه مالی و تجاری بر ایران، واردات و تأمین محصولات پزشکی حیاتی و موردنیاز و سایر ملزومات به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه پاندمی کووید -۱۹ با هرگونه بحران مشابه قابل قیاس نبوده، بیان کرد: به عنوان یک چالش جهانی نیازمند راه‌حلی جهانی است. بدیهی است که تا زمان ریشه‌کن شدن این بیماری در همه کشورهای جهان و بازگشت کامل امنیت، هیچ کشوری مصون نخواهد ماند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خطاب به رئیس جلسه با اشاره به واکنش سریع صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در قبال این موقعیت وخیم و ملتهب، به‌خصوص در قالب ارائه بسته اضطراری بانک جهانی و تسهیلات RFI، RCF و CCRT صندوق بین‌المللی پول، ادامه داد: ما اعتقاد داریم که در این مسیر، تقویت چارچوب وام‌دهی متعارف صندوق بین‌المللی پول، استفاده از تخصیص حق برداشت مخصوص و تسریع در روند مذاکرات در شانزدهمین دور بررسی عمومی سهمیه‌ها مفید خواهد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: لازم است از یک سو سیاست‌گذاران تلاش‌های خود را جهت مرتفع کردن چالش‌های مربوط به حوزه سلامت و اقتصاد افزایش دهند، از سوی دیگر ضروری است که به منظور ایجاد اطمینان از حصول موفقیت در ریشه‌کنی پاندمی کووید -۱۹ و همچنین احیای رشد اقتصاد جهانی، اقدامات و مساعدت‌های چندجانبه و هماهنگ به‌کار گرفته شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همان‌گونه که در بیانیه گروه ۲۴ آمده، لازم است که کمک‌های مالی و فنی حداکثری سازمان‌های بین‌المللی و محلی به کشورهای عضو G۲۴ به شیوه‌ای برابر، عادلانه و به‌دور از هرگونه تبعیض ارائه شود.

کد مطلب 4902523

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