سازمان تبلیغات در تلاش برای اخذ مجوز بازگشایی مساجد است

حجت‌الاسلام مجتبی فتح الهی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در تلاش برای اخذ مجوز بازگشایی مساجد با رعایت فاصله و مسائل بهداشتی است که البته تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: در صدد هستیم با توجه به شرایط وقوع بیماری کرونا از ظرفیت فضای مجازی بیش از پیش استفاده شود و به ویژه مبلغین از اعزام‌های حضوری بپرهیزند و در فضای مجازی و از طریق برقراری ارتباط‌های تلفنی و پیامکی نسبت به انجام تبلیغ اقدام کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در تلاش هستیم که مبلغین سال گذشته در همان مکان‌های قبلی به صورت حضور در فضای مجازی خدمات رسانی کنند.

این مسئول با اشاره به برگزاری مسابقات احکام و تفسیر در فضای مجازی عنوان کرد: با توجه به اینکه امسال امکان برگزاری سفره‌های افطاری در مساجد نیست از ظرفیت خیرین و دستگاه‌های کمک رسان به منظور کمک رسانی به نیازمندان در تهیه بسته‌های حمایتی و معیشتی استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: با توجه به حضور بیشتر خانواده‌ها در منازل امکان ارائه مشاوره توسط کارشناسان مذهبی به صورت غیرحضوری فراهم شده است.