کرامت افراد نیازمند در طرح کمک مومنانه حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه قرارگاه رزمایش کمک مومنانه شهرستان البرز با حضور سردار شاهرخی فرمانده سپاه استان قزوین و مسئولان شهرستان البرز روز شنبه در دفتر امام جمعه شهر الوند برگزار شد.

حجت الاسلام مهدوی امام جمعه الوند در این جلسه اظهار داشت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت‌های خوبی در کمک به نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا آغاز شده است که امیدواریم نتایج اثربخشی داشته باشد.

وی اضافه کرد: امروز باید مردم مانند زمان جنگ در صحنه باشند که خوشبختانه این روزها مشارکت گروه‌های مختلف مردم بویژه بسیجیان در ضد عفونی شهرها و تأمین اقلام بهداشتی جای تقدیر دارد.

مهدوی تصریح کرد: باید در شناسایی افراد نیازمند دقت کنیم تا هیچ نیازمندی از این کمک‌ها محروم نشود.

وی یادآور شد: در شهرستان البرز شرکت‌های مختلفی وجود دارد که کارگران آن آسیب دیده اند که آنها را نباید فراموش کنیم و انتظار می‌رود مسئولان در این طرح خوب ظاهر شوند و نهادهای مردمی در شناسایی افراد دقت بیشتری کنند تا کمک‌ها به افراد نیازمند داده شود.

امام جمعه الوند گفت: حفظ آبرو و کرامت افراد مهم است و در کنار توزیع بسته‌های معیشتی لازم است در زمینه فرهنگی و معنوی هم اقداماتی صورت گیرد.

در ادامه حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه محمدیه اظهار داشت: امروز همه مانند ۸ سال دفاع مقدس که با کفار در حال جنگ بودند با این ویروس در جنگ هستند که در درجه اول توکل به خدا داریم تا از شر آن خلاص شویم.

وی بیان کرد: در این شرایط همه وظیفه دینی و اخلاقی داریم که ب یاری نیازمندانی بشتابیم که حتی در درمان بیماری در تنگنا هستند و طرح کمک مومنانه از کارهای ارزشمندی است که می‌تواند امید بخش باشد.

موسوی موینی تصریح کرد: هیچ کاری بدون مشارکت و همراهی مردم به نتیجه نمی‌رسد و در این طرح نیز تنها با همکاری خیرین می‌توانیم به محرومان و بیماران آُسیب دیده از ویروس کرونا کمک کنیم لذا گوش به فرمان ولی فقیه از محرومان حمایت خواهیم کرد.

در ادامه محمد نصیری سرپرست فرمانداری شهرستان البرز ضمن تقدیر از همکاری مردم در طرح فاصله گذاری اجتماعی گفت: توجه به بهداشت فردی و اجتماعی در این روزها ضروری است تا شیوع ویروس گسترش نیابد.

وی گفت: وضعیت بیماری در شهرستان البرز نگران کننده نیست و از مناطق دیگر کمتر است اما حفظ این وضعیت و حرکت به سمت شیب نزولی نیازمند تداوم همکاری مردم و مسئولان است.

سرپرست فرمانداری البرز یادآور شد: از مدیران واحدهای صنعتی انتظار داریم در این طرح خداپسندانه مشارکت کنند و با تأمین بخشی از نیازها به یاری نیازمندان و بیماران بشتابند.