به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹، گفت: پس از اخذ نظرات اعضای کارگروه توسعه صادرات، نسبت به طرح موضوع در کارگروه اعلامی از سوی معاون اول رئیس جمهوری اقدام و سپس جهت تصویب و ابلاغ به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال خواهد شد.

دبیر کارگروه توسعه صادرات، ضمن تقدیر و تشکر از رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به ویژه استان‌های مرزی، ارسال اطلاعات وضعیت زیرساخت‌های صادراتی و تجاری استان در جهت برنامه‌ریزی تخصیص مشوق‌های صادراتی را با اهمیت عنوان کرد.

زادبوم در پایان، برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در جهت حمایت از صادرکنندگان را در دو بعد کوتاه مدت (شرایط کرونا) و میان مدت (شرایط پساکرونا) اعلام کرد و برنامه‌ریزی در این خصوص را اولویت اصلی سازمان توسعه تجارت ایران دانست.