  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۳۰ فروردین ۱۳۹۹، ۱۴:۲۲

معاون وزیر صنعت اعلام کرد

حمایت از صادرکنندگان با اولویت زیرساخت‌های تجاری

حمایت از صادرکنندگان با اولویت زیرساخت‌های تجاری

معاون وزیر صنعت گفت: امیدواریم با ابلاغ بخشی از بودجه مشوق‌های صادراتی سال ۱۳۹۹، حمایت از جامعه صادرکنندگان با اولویت زیرساخت‌های تجاری اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹، گفت: پس از اخذ نظرات اعضای کارگروه توسعه صادرات، نسبت به طرح موضوع در کارگروه اعلامی از سوی معاون اول رئیس جمهوری اقدام و سپس جهت تصویب و ابلاغ به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال خواهد شد.

دبیر کارگروه توسعه صادرات، ضمن تقدیر و تشکر از رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به ویژه استان‌های مرزی، ارسال اطلاعات وضعیت زیرساخت‌های صادراتی و تجاری استان در جهت برنامه‌ریزی تخصیص مشوق‌های صادراتی را با اهمیت عنوان کرد.

زادبوم در پایان، برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در جهت حمایت از صادرکنندگان را در دو بعد کوتاه مدت (شرایط کرونا) و میان مدت (شرایط پساکرونا) اعلام کرد و برنامه‌ریزی در این خصوص را اولویت اصلی سازمان توسعه تجارت ایران دانست.

کد مطلب 4903416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها