آخرین آمار استرداد ارزهای بانکی/ طرح نظارتی ماه رمضان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر سید یاسر رایگانی در نشست خبری مجازی خود با خبرنگاران‬ در رابطه با گزارش آمار عملکرد واحدهای گشت سیار گفت: تعداد ۴ هزار و ۸۷۱ تیم گشت مشترک ۲۹ هزار و ۱۲۱ واحد بازرسی انجام شده و ۶ هزار و ۹۲۷ واحد دارای تخلف شناسایی شدند. همچنین در بازرسی‌ها ۱۴ هزار و ۲۲۹ واحد نیز تخلفی نداشتند و با توجه به رویکرد این سازمان در پیشگیری از وقوع تخلفات ۷ هزار و ۹۵۵ واحد با دریافت تذکر نسبت به اصلاح تخلف خود اقدام کردند. در این بازه زمانی ۵ هزار و ۱۷۷ پرونده در گشت‌های مشترک برای متخلفان تشکیل و متخلفان ۸۴ میلیارد ریال جریمه شدند.

وی در خصوص استان‌های دارای بیشترین تخلف هم گفت: بیشترین تعداد پرونده‌های متشکله مربوط به استان فارس، تهران، خراسان رضوی و قزوین و کمترین پرونده‌ها مربوط به استان‌های کرمانشاه، زنجان و بوشهر می‌باشد. در این بازه زمانی، ۷ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۲۱۱ ماسک، ۴۸۷ هزار و ۹۸ لیتر الکل و مواد ضدعفونی کننده و ۷۵ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۱۶۳ دستکش یکبار مصرف و ۶۸ هزار و ۵۵۳ روپوش بیمارستانی کشف و تحویل وزارت بهداشت شده است.

سخنگوی تعزیرات در خصوص آمار ارزها و جرایم مسترد شده به سیستم بانکی هم توضیح داد: در سال ۹۸ مقدار ۸۸۹ هزار و ۴۰۰ پوند، ۴ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۱ درهم، ۱۸۲ میلیون و ۴۸ هزار و ۴۳۹ دلار، ۶۶۹ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۹۲ روبل، ۴۱۷ میلیون و ۶۶ هزار و ۹۶ روپیه، ۴۷۴ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۸۳ لیر، ۶۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون و ۱ هزار و ۴۵۸ ون کره جنوبی، ۹۴ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۴۸۰ ین ژاپن، ۵ میلیارد و ۶۶۸ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۸۹۴ یوان چین، ۲ میلیارد و ۷۱۹ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۹۹۶ یورو، ۲۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۵۳۹ کرون و ۱۴ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۲۸۵ فرانک جمعاً به ارزش ۱۳۴ میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان از شرکت‌های متخلف به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی وصول شده است.

وی ادامه داد: همچنین یک هزار و ۳۱۰ شرکت و تاجر در این بازه زمانی مسدودالحساب و ممنوع المعامله شده‌اند و ۸۹۰ شرکت و تاجر نیز اموالشان توقیف شده است. همچنین یک هزار و ۲۸۵ شرکت به تعلیق و یا ابطال کارت بازرگانی محکوم شدند و ۱۴ نفر از مدیران عامل، مسئولین و یا تجار نیز حبس شده‌اند.

رایگانی در ادامه در خصوص آمار عملکرد شعب رسیدگی هم گفت: تعداد ۳۹ هزار و ۴۲۹ پرونده در فروردین ماه سال جاری تشکیل شده است و متخلفان جمعاً به پرداخت ۱۴۸ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند که تعداد ۳۳ هزار و ۲۰۶ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۴ هزار و ۷۶۳ قاچاق کالا و ارز و یک هزار و ۴۶۰ بهداشت و درمان بوده است.

وی تصریح کرد: طرح نظارت رمضان هم آغاز شده است و در خصوص تأمین اقلام مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

رایگانی ادامه داد: با بالا رفتن قیمت میوه طی روزهای اخیر، گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی با همکاری بازرسین وزارت صمت به طور مداوم از میادین میوه و تره بار و همچنین سردخانه‌ها انجام می‌شود. در این راستا و طی بازرسی انجام شده از یک سردخانه واقع در شهر شیراز، بیش از ۲۵ تن لیمو به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد که به قصد گرانفروشی و سودجویی اخفاء و از عرضه آن در بازار امتناع شده بود. دستور فروش لیموها در میادین میوه و تره بار به نرخ عادله صادر شده و برای این سردخانه نیز تشکیل پرونده شده و جهت رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات احتکار ارجاع شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت استخدامی‌های تعزیرات هم گفت: حداقل تا پایان اردیبهشت و اوایل خرداد پذیرفته شدگان اغاز به کار می‌کنند. سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص افزایش قیمت نان گفت: طبق اعلام دولت نباید افزایش قیمتی در نان داشته باشیم و اگر شهروندان مصداق فروش اجباری با قیمت بالا را مشاهده کردند به سامانه تعزیرات اعلام کنند.

وی در خصوص تخلفات پمپ بنزین‌ها هم گفت: همزمان با سهمیه بندی اعلام آمادگی رسیدگی به تخلفات را مطرح کردیم و امیدوارم شرکت پخش فراورده های نفتی در این زمینه ما را یاری کنند.

رایگانی در رابطه با تخلفات تعزیراتی در استان‌ها هم گفت: در اصفهان پرونده تخلف رئیس یک بیمارستان دولتی به اتهام اخذ وجوه اضافی از بیماران بابت حق العمل جراحی به منظور سودجویی با گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت و با عنایت به بررسی به عمل آمده و دفاعیات غیرموجه متهم و نهایتاً تأیید کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تخلف برای شعبه محرز و در مرحله بدوی، رئیس بیمارستان متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و استرداد مبالغ اضافی دریافتی به شاکیان محکوم شد.

وی افزود: همچنین در استان ‏البرز در پی دستورات دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، در مرحله اول بیش از ۱۰ هزار ماسک فیلتردار و ۱۲۰ لیتر محلول ضدعفونی کشف و ضبط و در اعترافات بعدی متهمان با کسب نیابت قضائی به ۲ انبار و محل تولید این ماسک‌ها در تهران اعزام و در معیت جانشین کل گشتهای سیار تعزیرات حکومتی کشور به محل وارد شده که طی بازرسی‌ها مقدار بیش از ۵۰۰ هزار ماسک فیلتردار تقلبی دست ساز آماده عرضه به بازار و مقدار بیش از ۳۰۰ هزار ماسک در حال تولید در کارگاه‌های غیرمجاز و فاقد مجوزهای اولیه بهداشتی کشف شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات در رابطه با دیگر تخلفات تعزیراتی استان تهران هم گفت: با شکایت دانشگاه علوم پزشکی از یک شرکت فروش اقلام پزشکی و طبی، پرونده تخلف برای رسیدگی به این اداره کل ارسال شد و به شعبه ۱۳ بدوی- تخصصی تعزیرات حکومتی ارجاع و پس از رسیدگی و احراز تخلف، متصدی شرکت موصوف به مبلغ ۳ میلیارد و۵۰۰ هزار ریال حدوداً جریمه نقدی محکوم شد..

وی در خصوص کشف محموله‌های لیمو ترش هم گفت: در فارس با بالا رفتن قیمت میوه طی روزهای اخیر، گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی با همکاری بازرسین سازمان صمت به طور مداوم از میادین میوه و تره بار و همچنین سردخانه‌ها انجام می‌شود. در این راستا و طی بازرسی انجام شده از یک سردخانه واقع در شهر شیراز، بیش از ۲۵ تن لیمو به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد که به قصد گرانفروشی و سودجویی اخفاء و از عرضه آن در بازار امتناع شده بود.

وی ادامه داد: دستور فروش لیموها در میادین میوه و تره بار به نرخ عادله صادر شده و برای این سردخانه نیز تشکیل پرونده شده و جهت رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات احتکار ارجاع شده است.