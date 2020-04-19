آخرین آمار استرداد ارزهای بانکی/ طرح نظارتی ماه رمضان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر سید یاسر رایگانی در نشست خبری مجازی خود با خبرنگاران در رابطه با گزارش آمار عملکرد واحدهای گشت سیار گفت: تعداد ۴ هزار و ۸۷۱ تیم گشت مشترک ۲۹ هزار و ۱۲۱ واحد بازرسی انجام شده و ۶ هزار و ۹۲۷ واحد دارای تخلف شناسایی شدند. همچنین در بازرسیها ۱۴ هزار و ۲۲۹ واحد نیز تخلفی نداشتند و با توجه به رویکرد این سازمان در پیشگیری از وقوع تخلفات ۷ هزار و ۹۵۵ واحد با دریافت تذکر نسبت به اصلاح تخلف خود اقدام کردند. در این بازه زمانی ۵ هزار و ۱۷۷ پرونده در گشتهای مشترک برای متخلفان تشکیل و متخلفان ۸۴ میلیارد ریال جریمه شدند.
وی در خصوص استانهای دارای بیشترین تخلف هم گفت: بیشترین تعداد پروندههای متشکله مربوط به استان فارس، تهران، خراسان رضوی و قزوین و کمترین پروندهها مربوط به استانهای کرمانشاه، زنجان و بوشهر میباشد. در این بازه زمانی، ۷ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۲۱۱ ماسک، ۴۸۷ هزار و ۹۸ لیتر الکل و مواد ضدعفونی کننده و ۷۵ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۱۶۳ دستکش یکبار مصرف و ۶۸ هزار و ۵۵۳ روپوش بیمارستانی کشف و تحویل وزارت بهداشت شده است.
سخنگوی تعزیرات در خصوص آمار ارزها و جرایم مسترد شده به سیستم بانکی هم توضیح داد: در سال ۹۸ مقدار ۸۸۹ هزار و ۴۰۰ پوند، ۴ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۱ درهم، ۱۸۲ میلیون و ۴۸ هزار و ۴۳۹ دلار، ۶۶۹ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۹۲ روبل، ۴۱۷ میلیون و ۶۶ هزار و ۹۶ روپیه، ۴۷۴ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۸۳ لیر، ۶۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون و ۱ هزار و ۴۵۸ ون کره جنوبی، ۹۴ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۴۸۰ ین ژاپن، ۵ میلیارد و ۶۶۸ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۸۹۴ یوان چین، ۲ میلیارد و ۷۱۹ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۹۹۶ یورو، ۲۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۵۳۹ کرون و ۱۴ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۲۸۵ فرانک جمعاً به ارزش ۱۳۴ میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان از شرکتهای متخلف به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی وصول شده است.
وی ادامه داد: همچنین یک هزار و ۳۱۰ شرکت و تاجر در این بازه زمانی مسدودالحساب و ممنوع المعامله شدهاند و ۸۹۰ شرکت و تاجر نیز اموالشان توقیف شده است. همچنین یک هزار و ۲۸۵ شرکت به تعلیق و یا ابطال کارت بازرگانی محکوم شدند و ۱۴ نفر از مدیران عامل، مسئولین و یا تجار نیز حبس شدهاند.
رایگانی در ادامه در خصوص آمار عملکرد شعب رسیدگی هم گفت: تعداد ۳۹ هزار و ۴۲۹ پرونده در فروردین ماه سال جاری تشکیل شده است و متخلفان جمعاً به پرداخت ۱۴۸ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدهاند که تعداد ۳۳ هزار و ۲۰۶ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۴ هزار و ۷۶۳ قاچاق کالا و ارز و یک هزار و ۴۶۰ بهداشت و درمان بوده است.
وی تصریح کرد: طرح نظارت رمضان هم آغاز شده است و در خصوص تأمین اقلام مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.
رایگانی ادامه داد: با بالا رفتن قیمت میوه طی روزهای اخیر، گشتهای نظارتی تعزیرات حکومتی با همکاری بازرسین وزارت صمت به طور مداوم از میادین میوه و تره بار و همچنین سردخانهها انجام میشود. در این راستا و طی بازرسی انجام شده از یک سردخانه واقع در شهر شیراز، بیش از ۲۵ تن لیمو به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد که به قصد گرانفروشی و سودجویی اخفاء و از عرضه آن در بازار امتناع شده بود. دستور فروش لیموها در میادین میوه و تره بار به نرخ عادله صادر شده و برای این سردخانه نیز تشکیل پرونده شده و جهت رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات احتکار ارجاع شده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت استخدامیهای تعزیرات هم گفت: حداقل تا پایان اردیبهشت و اوایل خرداد پذیرفته شدگان اغاز به کار میکنند. سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص افزایش قیمت نان گفت: طبق اعلام دولت نباید افزایش قیمتی در نان داشته باشیم و اگر شهروندان مصداق فروش اجباری با قیمت بالا را مشاهده کردند به سامانه تعزیرات اعلام کنند.
وی در خصوص تخلفات پمپ بنزینها هم گفت: همزمان با سهمیه بندی اعلام آمادگی رسیدگی به تخلفات را مطرح کردیم و امیدوارم شرکت پخش فراورده های نفتی در این زمینه ما را یاری کنند.
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