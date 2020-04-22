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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۲۱

به قلم حجت الاسلام فلاح زاده؛

کتاب «ترنم احکام» رونمایی شد

کتاب «ترنم احکام» رونمایی شد

کتاب «ترنم احکام» ویژه امامان جماعت در آستانه ماه مبارک رمضان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ترنم احکام» ویژه امامان جماعت در آستانه ماه مبارک رمضان رونمایی شد.

این کتاب با محتوایی تلفیقی از احکام و مسائل کاربردی توسط دفتر مطالعات، پژوهش‌ها و ارتباطات حوزوی مرکز رسیدگی به امور مساجد و به قلم حجت الاسلام فلاح زاده در سه بخش تهیه شده است:

  • بخش اول: برخی از احکام شرعی مبتلابه؛
  • بخش دوم: استفتائات روز، مطابق نظر حضرت آیت الله خامنه ای؛
  • بخش سوم: شیوه و روش بیان احکام.

از ویژگی‌های این کتاب بیان آداب اسلامی مانند آداب معاشرت، آداب لباس پوشیدن، آداب مهمانی، … و همچنین احکام واستفتائات جدیدی مانند احکام یارانه، محیط زیست، پارک مساوی با پنچری و… است.

ویژگی دیگر این کتاب استفاده از qr cod است،که احکام و مسائل شرعی را درقالب فیلم، موشن گرافی یا تصویر در دسترس مخاطبین قرار می‌دهد.

کد مطلب 4906157

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    نظرات

    • بزرگان نیا OM ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
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      پاسخ
      آیا برای پذیرفتن اعتقاد بنام دین ومذهب نیاز به شناخت تکلیف شرعی داریم یا خیر؟ --- از یک فقیه عادل قابل اطمینان بپرسیم حکم شرعی پذیرفتن هر اعتقادی با تقلید از یک فقیه عادل قابل اطمینان بپرسیم حکم شرعی

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