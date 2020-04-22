کتاب «ترنم احکام» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ترنم احکام» ویژه امامان جماعت در آستانه ماه مبارک رمضان رونمایی شد.

این کتاب با محتوایی تلفیقی از احکام و مسائل کاربردی توسط دفتر مطالعات، پژوهش‌ها و ارتباطات حوزوی مرکز رسیدگی به امور مساجد و به قلم حجت الاسلام فلاح زاده در سه بخش تهیه شده است:

بخش اول: برخی از احکام شرعی مبتلابه؛

بخش دوم: استفتائات روز، مطابق نظر حضرت آیت الله خامنه ای ؛

روز، مطابق نظر حضرت آیت الله خامنه ؛ بخش سوم: شیوه و روش بیان احکام.

از ویژگی‌های این کتاب بیان آداب اسلامی مانند آداب معاشرت، آداب لباس پوشیدن، آداب مهمانی، … و همچنین احکام واستفتائات جدیدی مانند احکام یارانه، محیط زیست، پارک مساوی با پنچری و… است.

ویژگی دیگر این کتاب استفاده از qr cod است،که احکام و مسائل شرعی را درقالب فیلم، موشن گرافی یا تصویر در دسترس مخاطبین قرار می‌دهد.