گزارش عملکرد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام درباره کرونا ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد جواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام «I.S.C» در نامه‌ای خطاب به سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از عملکرد این مرکز علمی در زمینه بیماری کرونا ارائه کرد.

در این نامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه "نماگر کووید 19 "«covid-19 visualizer» در روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۹ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، این موضوع نیز مورد اشاره قرار گرفته است که تاکنون ۴۱۱۹ مدرک از آخرین یافته‌های علمی در خصوص ویروس "کووید ۱۹" در قالب متن، چاپ و پیش چاپ شده و در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد.

در ادامه این نامه همچنین با اشاره به این موضوع که این اطلاعات به صورت روزانه به روزرسانی می‌شوند این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفته که کشور چین تا کنون بیشترین مشارکت را در این حوزه داشته است.

در بخش دیگری از نامه سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن ارائه آمار از مبتلایان به بیماری کرونا در جهان؛ اعلام شد کشورهای بوسنی و هرزگوین، ارمنستان، لیتوانی، قزاقستان و آذربایجان نیز به جمع کشورهایی پیوستند که هم اکنون دارای بیش از ۱۰۰۰ بیمار مبتلا به کرونا هستند و همچنین کشورهای آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان دارای بیشترین تعداد مبتلایان به بیماری کرونا هستند.

در ادامه این آمار همچنین اعلام شد در کشورهای چین، کره جنوبی، ایران، استرالیا، ایسلند، سوئیس، اتریش و عراق نیز بیش از ۵۰ درصد از مبتلایان به کرونا بهبود یافته‌اند.

در بخش مربوط به کشورهایی که بیشترین آمار متوفیان از بیماری کرونا را داشته‌اند این موضوع مورد اشاره قرار گرفت که کشورهای آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و انگلیس بیش از ۷۰ درصد از متوفیان در کل جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ادامه نامه سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به استقبال خوبی که از سامانه "نماگر کووید ۱۹ "«covid-۱۹ visualizer» در جهان شده است این نکته نیز مورد اشاره قرار گرفت که پیوند «لینک» این سامانه در وبگاه سازمان گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه به نشانی http://developing 8.org بارگذاری شده است.

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به آماده‌سازی خروجی خاص این سامانه برای کشورهای عضو دی هشت با اطلاعات کامل‌تر، اعلام شد این سامانه به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور داتوکو جعفر کوشاری دبیرکل سازمان گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه رونمایی شده است.

در ادامه نامه سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شد در مراسمی دیگر که از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور دکتر adu muhammad مشاور ویژه دبیرکل و مدیر برنامه سلامت و ایمنی اجتماعی سازمان گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه در ابوجای نیجریه برگزار شد، خروجی "نماگر کووید ۱۹ "«covid-۱۹ visualizer» که با همکاری اتحادیه آفریقا برای این قاره تهیه شده بود نیز رونمایی شد.