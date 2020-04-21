آغاز واریز وام کرونایی برای بنگاهها از ماه جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید زرندی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به شرایط ویژه ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا افزود: این موضوع تقریباً در همه حوزه‌های کشورها از جمله عرضه و تقاضا تغییرات جدی را ایجاد کرد و منجر به مشکلاتی شد.



وی ادامه داد: بر اساس مطالعات جهانی، رشد اقتصادی جهانی یک و نیم درصد کاهش می‌یابد.



زرندی گفت: کشورهای مختلف متناسب با توان خود حمایت‌هایی را انجام دادند و در کشور ما هم چند تصمیم گرفته شد از جمله ارائه تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای جبران برخی از آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا.



معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت حمایت‌های مختلفی از جمله حمایت‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات بیمه تأمین اجتماعی و امهال بانکی را در نظر گرفته است.



وی افزود: شرایط کرونا نشان داد که می‌توان از راه‌های میان بر هم برای رفع مشکلات، استفاده کرد.



زرندی گفت: تسهیلات از منابع بودجه عمومی نبوده بلکه ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع داخلی بانک‌ها تکلیف شده است که در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و بخشی هم از کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تأمین شده است.



وی افزود: ۲۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات به سمت خریدهای اعتباری خانوارها برای افزایش تقاضا هدایت می‌شود و از ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات، ۴۴ هزار میلیارد تومان برای کسب و کارها و ۵ هزار میلیارد تومان هم برای بنگاه‌های بزرگ‌تر اختصاص داده می‌شود.



معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هدف از این تسهیلات، حفظ اشتغال نیروی کار و به همین علت شرایطی برای ارائه این تسهیلات در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به اینکه بحران کرونا با همه بدی‌ها و سختی‌ها، اتفاقات خوبی را هم رقم زده است، گفت: جلسات ویدئو کنفرانسی با کمترین هزینه از جمله این اتفاقات بوده است.

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‌انتقاد نایب رئیس مجلس از عملکرد دولت



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه کشورها بر اساس توانمندی خود، حمایت‌هایی را برای مهار بحران ناشی از بیماری کرونا اعلام کردند، گفت: برخی اوقات نیت کمک وجود دارد، اما اجرای آن با مشکلاتی مواجه می‌شود.



عبدالرضا مصری افزود: دولت تسهیلاتی را برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در نظر گرفت، اما در تماس‌هایی که با برخی فعالان کسب و کار داشتیم حتی یک مورد از این تسهیلات به دست مردم نرسیده است.



وی اضافه کرد: در ۱۴ اسفند ۹۸ وزارت صمت خبرهایی را درباره معافیت‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و استمهال وام‌های بانکی اعلام کرد، اما بخشودگی و معافیت مالیاتی محقق نشده است و فقط مالیات بر ارزش افزوده سه ماه پایانی پارسال را تا آخر اردیبهشت، مهلت پرداخت دادند.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد استمهال وام‌های بانکی هم تولیدکنندگان می‌گویند طبق گفته بانک‌ها، هنوز هیچ دستورالعملی برای استمهال به بانک‌ها نرسیده است.



مصری با بیان اینکه تاکنون کسی موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده است، افزود: شرایط کشور دشوار است، اما نباید قول بدهیم، اما عمل نکنیم.



وی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی، نهاد عمومی غیر دولتی و همه سرمایه آن متعلق به کارگران است بنابراین ما برای حل بحران‌ها نباید چشم انتظار کمک این سازمان باشیم، زیرا این سازمان باید به موقع حقوق بازنشسته‌های تأمین اجتماعی را پرداخت کند بنابراین دولت نباید برای این سازمان تعیین تکلیف کند و اگر دستوری به این سازمان داده می‌شود باید منابع آن هم تأمین شود و نباید با او مانند ملک شخصی و حیاط خلوت دولت برخورد کنند.



مصری افزود: سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.



وی اضافه کرد: در شرایط بحران کرونا در مقایسه با کشورهای دیگر، توفیقات زیادی از جمله تأمین انبوه کالا داشتیم و کمبودی نداشتیم.