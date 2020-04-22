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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۳۴

مدیرکل غله اردبیل خبر داد:

افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی گندم و کلزا در اردبیل

افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی گندم و کلزا در اردبیل

اردبیل- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: نرخ خرید تضمینی گندم وکلزا در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوبخت صبح چهارشنبه در بازدید از سیلوی روح کندی بیله سوار مغان عنوان کرد: با توجه به اینکه نرخ خرید تضمینی گندم به ازای هر کیلوگرم در سال گذشته ۱۷ هزار ریال بوده، این رقم در سال جاری به ۲۵ هزار ریال افزایش یافته و قیمت تضمینی خرید کلزا نیز به ازای هر کیلوگرم در سال گذشته ۳۴ هزار و ۳۹۸ ریال بود که امسال به ۴۶ هزار و ۶۰۲ ریال افزایش پیدا کرده است.

وی به افزایش نرخ خرید گندم و کلزا اشاره کرده و تشریح کرد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، تمامی مراحل پیش از خرید انجام شده و سیلوی روح کندی بدون هیچ محدودیتی، آمادگی برای آغاز خرید تضمینی گندم را دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با اشاره به شرایط خرید در شرایط شیوع بیماری کرونا گفت: برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، تب‌سنج در اختیار مراکز خرید محصولات قرار خواهد گرفت تا کشاورزان قبل از ورود به مرکز کنترل و غربالگری شوند و برای جلوگیری از تجمع بیش از حد، تمامی پروتکل‌های بهداشتی در مراکز خرید، اجرا و طرح فاصله گذاری اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد.

کد مطلب 4906770

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