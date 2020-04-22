افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی گندم و کلزا در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوبخت صبح چهارشنبه در بازدید از سیلوی روح کندی بیله سوار مغان عنوان کرد: با توجه به اینکه نرخ خرید تضمینی گندم به ازای هر کیلوگرم در سال گذشته ۱۷ هزار ریال بوده، این رقم در سال جاری به ۲۵ هزار ریال افزایش یافته و قیمت تضمینی خرید کلزا نیز به ازای هر کیلوگرم در سال گذشته ۳۴ هزار و ۳۹۸ ریال بود که امسال به ۴۶ هزار و ۶۰۲ ریال افزایش پیدا کرده است.

وی به افزایش نرخ خرید گندم و کلزا اشاره کرده و تشریح کرد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، تمامی مراحل پیش از خرید انجام شده و سیلوی روح کندی بدون هیچ محدودیتی، آمادگی برای آغاز خرید تضمینی گندم را دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با اشاره به شرایط خرید در شرایط شیوع بیماری کرونا گفت: برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، تب‌سنج در اختیار مراکز خرید محصولات قرار خواهد گرفت تا کشاورزان قبل از ورود به مرکز کنترل و غربالگری شوند و برای جلوگیری از تجمع بیش از حد، تمامی پروتکل‌های بهداشتی در مراکز خرید، اجرا و طرح فاصله گذاری اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد.