به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی‌مراد سرافرازی در سفر به استان سیستان وبلوچستان در شهرستان ایرانشهر افزود: مبارزه با ملخ صحرایی از سال گذشته تاکنون در سطح ۱۰۸ هزار هکتار از اراضی ۶ استان کشور انجام شده است البته با توجه به پیش‌بینی و هشدار هجوم این نوع ملخ از ۲ سمت پاکستان و هندوستان و عربستان باید آمادگی لازم را داشته باشیم.

تاکنون سیستان و بلوچستان با ۴۴ هزار ۹۴۰ هکتار مبارزه با ملخ صحرایی بیشترین سطح مبارزه با این آفت بین المللی خطرناک در بین استان‌های درگیر را داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین تاکنون ۲۵ میلیارد تومان اعتبار صرف مبارزه با ملخ صحرایی در ۶ استان از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس شده وبرای تداوم مبارز پیگیر تأمین وتخصیص اعتبارات بیشتر برای استان‌ها هستیم.

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت: بر اساس هشدارهای داده شده شرایط به گونه‌ای است که هم از سمت کشورهای پاکستان و هندوستان و هم از سمت عربستان شاهد هجوم موج جدید ملخ صحرایی خواهیم بود.

سرافرازی بیان کرد: تاکنون خسارتی به محصولات زراعی و باغی در مناطق درگیر وارد نشده‌است و تلاش می‌شود با همکاری همه ارگان‌های ذیربط از ورود ملخ‌های صحرایی به مزارع و باغ‌ها جلوگیری شود.