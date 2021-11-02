حذف سموم پرخطر از سبد مصرفی کشاورزان تا ۲ سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر کیخسرو چنگلوایی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور امروز در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت هجوم ملخ‌های صحرایی به کشور و تمهیدات صورت گرفته برای مقابله با این مسئله گفت: ملخ صحرایی مخرب‌ترین آفت محصولات کشاورزی است که سابقه دیرینی نیز در ایجاد خسارت برای بخش دارد.

وی اضافه کرد: در حالت طغیانی این ملخ به ۶۶ کشور دنیا حمله و ۱۰ درصد اراضی جهان را اشغال می‌کند. ضمن اینکه به ۲۰ درصد اقتصاد کشاورزی دنیا خسارت می‌زند. کشور ما نیز از سال ۹۷ با هجوم این ملخ مواجه بوده که از هندوستان، پاکستان و شاخ آفریقا وارد ایران شده بودند.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اینکه در سال ۹۸، ۴۰۰ هزار هکتار مبارزه با آفت ملخ صحرایی در کشور انجام شد، اظهار داشت: تدابیر اندیشیده شده منجر به این شد که خسارتی به محصولات کشاورزی وارد نشود و اگر مبارزه با این آفت انجام نمی‌شد، فقط در محصولی مانند گندم روزانه ۱۱.۵ میلیارد تومان خسارت ایجاد می‌شد.

چنگلوایی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌کردیم امسال با توجه به شرایط خشکسالی و هجوم این آفت در کشورهای جهان با حمله گسترده ای مواجه باشیم، اضافه کرد: خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شد و کانون کوبی هایی که صورت گرفت، سطح مبارزه در سال جاری به ۱۹ هزار هکتار رسید.

وی درباره اینکه پیش بینی می‌شود چه زمانی با هجوم مجدد این آفت به کشور مواجه باشیم، گفت: دو فاز پیش بینی شده و بر این اساس ممکن است در آذرماه و یا حدود بهمن ماه شاهد هجوم این ملخ‌ها باشیم و شاید هم چنین اتفاقی رخ ندهد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: در هر صورت ما آماد گی لازم برای مدیریت این آفت را داریم و سم و انواع سم پاش به اندازه کافی تدارک دیده شده است. ضمن اینکه اعتبار خوبی برای مبارزه با این آفت مصوب شده است که رقم این اعتبار ۸۰ میلیارد تومان است و تاکنون ۱۰ میلیارد تومان آن را سازمان حفظ نباتات دریافت کرده است بنابراین اگر هجومی اتفاق بیفتد، نگرانی نداریم.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سالانه به طور متوسط در دنیا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی دنیا بر اثر عوامل زیان رسان گیاهی از بین می‌روند، گفت: این رقم معادل ۵۲۵ میلیارد دلار است و در کشور ما در صورتی که مبارزه با این عوامل صورت نگیرد، ۳۵ درصد محصولات که معادل ۴۰ میلیون تن و ۹۶ هزار میلیارد تومان است، از بین خواهد رفت.

چنگلوایی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۱ میلیون هکتار سطح مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی و علف هرز انجام شده است، اظهار داشت: برای این میزان مبارزه معادل ۳۵ هزار تن سم استفاده شده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اینکه در تأمین سموم مشکلی نداریم، تصریح کرد: تا پایان شهریور ۱۴۰۱ سموم مورد نیاز بخش کشاورزی تأمین شده است.

حذف سموم پرخطر از سبد مصرفی آفت کش‌ها تا دو سال آینده

وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر ۱۰۰ قلم سم پرخطر از سبد مصرفی آفت کش‌ها حذف شده است، تأکید کرد: در سال ۷۵، ۲۹ درصد سموم موجود در سبد آفت کش‌های کشور پرخطر و ۲۱ درصد آن سموم کم خطر بودند که در سال ۹۲ میزان سموم پرخطر به ۹ درصد و سموم کم خطر به ۶۴ درصد رسید. در حال حاضر نیز میزان سموم پرخطر ۵ درصد و سموم کم خطر ۸۱ درصد و مابقی نیز سموم متوسط خطر است.

چنگلوایی گفت: برنامه ما این است که سموم پرخطر به طور کامل از سبد آفت کش‌های مصرفی کشاورزان حذف شود.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیش بینی می‌کنید تا چه زمانی این برنامه تحقق پیدا کند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که سموم جایگزین پیدا کنیم و حداکثر تا دو سال آینده این اتفاق خواهد افتاد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: حدود ۱۰۲ واحد تولید مواد بیولوژیک و غیرشیمیایی در کشور وجود دارد که ۱۰ مورد از این واحدها، دانش بنیان هستند. ضمن اینکه ۴۲ قلم آفت کش بیولوژیک در کشور معرفی شده و ۱۲ قلم نیز به زودی معرفی می‌شود.

کاهش خسارت آفت سن گندم به یک سوم

چنگلوایی با اشاره به اینکه سال گذشته به دلیل خشکسالی که در کشور اتفاق افتاد، پیش بینی می‌شد آسیب ناشی از آفت سن گندم بسیار زیاد باشد، تصریح کرد: خوشبختانه به دلیل تأمین سموم و مبارزه دقیق و به موقع نتایج بسیار خوبی در این زمینه گرفتیم و میزان مبارزه بسیار کاهش پیدا کرد. به طوری که در سال زراعی ۹۵-۹۶، ۲۱۷ هزار تن گندم سن زده در کشور داشتیم که این رقم در سال زراعی ۹۶-۹۷ به ۸۳ هزار تن رسید اما در سال زراعی ۹۸-۹۹ با مقداری افزایش مواجه بودیم و میزان گندم سن زده به ۹۸ هزار تن رسید اما در سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ این رقم به ۳۷ هزار تن رسید که یک سوم سال ماقبل آن بوده است.

هیچ موزی در سال جاری وارد کشور نشده است

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در ادامه درباره کلیپ پخش شده درخصوص واردات موز آلوده از سومالی گفت: اولاً این کلیپ فرانسوی بوده و متعلق به ایران نبوده است ضمن اینکه سالهای قبل نیز شاهد پخش چنین کلیپ‌هایی بودیم که نمی‌دانیم به چه هدفی پخش می‌شود.

چنگلوایی اضافه کرد: در این کلیپ ادعا شده ۵۰۰ تن موز از سومالی وارد کشور شده در حالی که امسال حتی یک گرم موز نیز وارد ایران نشده است. همچنین در کلیپ مذکور به هلیکوباکتر اشاره شده که این باکتری درون معده قرار دارد و طول آن سه هزارم میلی متر و قطرش یک هزارم میلی متر است. بنابراین اصلاً با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست و در نتیجه این مسئله را کاملاً تکذیب می‌کنم.

دو هزار و ۴۵۸ فروشگاه عرضه سم در سال جاری مجوز دریافت کردند

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اینکه علاوه بر تأمین آفت کش‌ها، نظارت بر کیفیت آنها نیز بسیار مهم و از اولویت‌های سازمان حفظ نباتات است، گفت: تمام سموم وارداتی به کشور در هفت آزمایشگاه تخصصی مورد بررسی و نمونه برداری قرار می‌گیرند. ضمن اینکه اکیپ‌های نظارتی نیز در استان‌ها بر روند توزیع این سموم نظارت دارند. در شش ماهه امسال ۴ هزار و ۴۴۳ مورد بازرسی از مراکز عرضه سموم انجام شده که در این طرح ۲۱ هزار و ۶۲۸ فروشگاه و مرکز عرضه مورد بازدید قرار گرفتند.

چنگلوایی ادامه داد: تعیین تکلیف فروشگاه‌های غیر مجاز عرضه کننده سموم در سالهای گذشته در دستور کار قرار گرفته بود و تا پایان سال گذشته دو هزار و ۹۰۷ فروشگاه غیر مجاز سموم در کشور وجود داشت که خوشبختانه از ابتدای امسال با اقدامات صورت گرفته، دو هزار و ۴۵۸ فروشگاه مجوز گرفته و در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به برگزاری مانور ضربتی برای ساماندهی عرضه سموم در کشور خاطرنشان کرد: این طرح سه روزه، امروز به پایان می‌رسد و با هدف نظارت بر شبکه توزیع، جلوگیری از فروش مواد غیر مؤثر به جای سموم، بررسی کیفیت محصولات و جلوگیری از احتکار اجرا شده است.

به گفته رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، ۳۱۱ اکیپ طی دو روز گذشته در این حوزه فعال بودند و هزار و ۷۳۸ نفر نیز در این طرح شرکت کردند که در نهایت هزار و ۵۷۹ فروشگاه و مرکز عرضه سموم را مورد بررسی قرار داده اند.