به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو،منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC) به دنبال استفاده از فناوری‌نانو در بخش بسته‌بندی مواد غذایی است تا از هدررفت مواد غذایی جلوگیری کند.

گلوبال دیتا (GlobalData) یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه داده‌ها و تجزیه‌ و تحلیل است. این شرکت در گزارشی اعلام کرده که منطقه آسیا و اقیانوسیه برای مقابله با هدررفت مواد غذایی و کاهش زباله‌های غذایی از فناوری‌نانو استفاده می‌کند. فناوری‌نانو می‌تواند ماندگاری مواد غذایی را افزایش دهد.

در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC) اقتصادهای بزرگی نظیر چین، ژاپن و کره‌جنوبی در حدود ۲۵ درصد از زباله‌های غذایی جهان را ایجاد می‌کنند در حالی که دیگر مناطق جنوب و جنوب شرق آسیا روی هم، ۲۲ درصد سهم در تولید زباله‌های غذایی دارند.

گلوبال دیتا می‌افزاید: با توجه به این حجم بالای هدررفت مواد غذایی، شرکت‌های تولیدکننده و بسته‌بندی کننده مواد غذایی در این منطقه به دنبال استفاده از فناوری‌نانو برای افزایش ماندگاری مواد غذایی هستند تا این تلفات و ضایعات را کاهش دهند.

براساس اهداف توسعه پایدار، کشورها باید سرانه تولید زباله خود را کاهش داده و این کار تا سال ۲۰۳۰ در سطح خرده‌فروشی و مصرف‌کنندگان انجام شود. همچنین باید تلفات مواد غذایی در طول زنجیره تولید و عرضه کاهش یابد. منطقه APAC بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد غذایی بسته‌بندی شده با حجم ۳۷۲٫۰۳ بیلیون کیلوگرم در سال ۲۰۱۹ بوده است.

به حداقل رساندن تلفات و ضایعات مواد غذایی و استفاده اقتصادی از منابع، مهم‌ترین چالش در مسیر توسعه است که وظیفه شرکت‌های تولید و بسته‌بندی کننده مواد غذایی است که این چالش‌ را رفع کنند. استفاده از فناوری‌نانو در بخش بسته‌بندی به‌عنوان سدی محافظ در برابر عوامل محیطی بوده و منجر به افزایش ماندگاری مواد غذایی می‌شود.

بسته‌بندی با فناوری‌نانو به شرکت‌ها در کاهش نفوذپذیری در برابر اکسیژن و بخار آب کمک می‌کند و در نتیجه عمر مفید مواد غذایی را افزایش می‌دهد. بسته‌بندی هوشمند به ردیابی دیگر ویژگی‌های کلیدی نظیر یکپارچگی بسته‌بندی، درجه حرارت و تاریخ انقضا در هنگام حمل‌ونقل کمک می‌کند.