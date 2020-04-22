به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه دومین نشست مشورتی برای انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال و رده‌های مختلف سنی، به ریاست محمدرضا داورزنی و با حضور وحید مرادی مشاور عالی، میلاد تقوی سرپرست دبیری، سعید درخشنده، منوچهر پورحسن، محمود افشاردوست، ناصر میرفخرایی و جمشید حمیدی برگزار شد.

ناصر میرفخرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره ماحصل کارگروه فدراسیون والیبال برای انتخاب سرمربی تیم ملی گفت: جلسه روز دوشنبه، دومین جلسه برگزار شده کارگروه بود. کارگروه تخصصی متشکل از پنج نفر از کارشناسان (درخشنده، پورحسن، حمیدی، افشاردوست و میرفخرایی) به همراه داورزنی (رئیس فدراسیون) و تقوی (دبیر فدراسیون) و مرادی (مشاور فدراسیون) است. همچنین قرار است تعداد محدود دیگری به آن اضافه شود. بر حسب دستور جلسه، از یک کارشناس نیز دعوت خواهد شد.

وی در ادامه تأکید کرد: شرح وظایف این کارگروه به گونه‌ای است که تفکر آن باید حافظ منافع ملی و والیبال باشد. جلسه نخست برای این بود که همه اعضا بدانند چه می‌خواهند. به دلیل شیوع ویروس کرونا برای برگزاری جلسه دوم، کمی فاصله افتاد.

میرفخرایی ادامه داد: دستور جلسه بررسی مربیان تیم‌های ملی در تمام رده‌ها بود. درباره کلیات صحبت شد نه فرد خاصی. اینکه مربی خارجی اگر به ایران بیاید، چه شرح‌وظایفی باید داشته باشد و ما از او با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی چه می‌خواهیم. در بحث مربی داخلی نیز بر روی فرد خاص صحبت نشده بلکه بر روی جایگاه تیم‌ها صحبت کرده‌ایم.

کارشناس والیبال افزود: باید یکسری اصول خاص رعایت شود. در رابطه با مربی خارجی هنوز به جمع‌بندی قطعی نرسیده‌ایم اما نظر این است که برای رده‌های پایه از مربی خارجی کمک بگیریم. در این راستا جلسات خوبی خواهیم داشت. نفراتی با ۵۰ سال تجربه در این جلسات حضور دارند. باید این تجربه به والیبال ایران بازگردد و فضا را برای استفاده از این تجربیات مهیا کنیم تا منافع تجربیات به والیبال تزریق شود.

وی بیان کرد: پیشنهاد داده‌ایم فدراسیون گزینه‌های خارجی که معقول است را انتخاب کند و بر اساس آن تصمیم‌گیری شود. همانطور که می‌دانید ژاپن در والیبال صاحب سبک است اما برای بازپس‌گیری جایگاهش در والیبال، از یک مربی خارجی تراز اول به عنوان مدیر تیم‌های ملی استفاده کند که هم شئونات والیبال ژاپن، حفظ و هم از تجربیات آن استفاده شود. در چنین شرایطی، ژاپنی‌ها پذیرفته‌اند که از تجربیات دیگران برای بهبود عملکردشان استفاده کنند.

میرفخرایی در پاسخ به این سوال که بنابراین در هر صورت گزینه خارجی را چه در سمت سرمربی و چه به عنوان مشاور یا مدیر فنی تیم‌های ملی در کنار والیبال ایران خواهیم داشت، گفت: حتماً گزینه خارجی داریم چرا که ما المپیک را در پیش داریم و باید از تمام فاکتورهایی که به پیشرفت ما کمک می‌کند، استفاده کنیم چرا که المپیک جای اشتباه نیست. برگ برنده ما حضور در المپیک است؛ جایی که کشورهایی باسابقه‌ای موفق به اخذ جواز المپیک نشدند. زمان زیادی تا المپیک داریم و بهترین گزینه را انتخاب خواهیم کرد.