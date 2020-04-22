به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۳ اردیبهشت) مراسم ساخت پروژه مسکونی ۳۶۵۰ واحدی نیروهای مسلح در راستای اجرای طرح ملی مسکن و همچنین اجرای تفاهم نامه احداث ۱۰۰ هزار واحدی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با دستور وزیر راه و شهرسازی در شهر جدید پرند کلنگ زنی شد.

حبیب الله طاهرخانی در مراسم آغاز ساخت ۳۶۰۰ واحد مسکن نیروهای مسلح در شهر جدید پرند گفت: در سال جاری برنامه افتتاح واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید را در دستور کار داریم.

وی افزود: اصلی ترین سیاست شرکت عمران شهرهای جدید در سال جاری، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش خدمات به ساکنان شهرهای جدید است و قرار است خدمات زیرساخت‌های اجتماعی در این شهرها توسعه یابد.

وی ادامه داد: امسال مطابق برنامه ریزی انجام شده حدود ۶ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در شهرهای جدید صرفاً در حوزه خدمات روبنایی در دست افتتاح داریم که در هر ماه تعدادی از این پروژه‌ها تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید یادآور شد: این ۶ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی شامل ۵۰ مدرسه خواهد بود که در شهرهای جدید سراسر کشور بهره برداری می‌شود ضمن اینکه ۷ مجموعه درمانی در این شهرها افتتاح خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از بهره برداری ۱۰ مجموعه فرهنگی و ۱۳ باب مسجد همراه با ۳۰ مجموعه ورزشی و ۳۵ مجموعه فضای سبز خبر داد.

وی به اجرای ۲۶ پروژه راهسازی در مجموعه شهرهای جدید سراسر کشور اشاره کرد و افزود: بزرگترین پروژه در دست ساخت در حوزه راهسازی، آزادراه تبریز- سهند خواهد بود که به طول ۲۲ کیلومتر در شرایط سخت کوهستانی امسال به بهره برداری خواهد رسید.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: این ۶ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی، غیر از پروژه‌هایی خواهد بود که در پایان احداث واحدهای مسکن مهر در این پروژه‌ها اجرا می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تمرکز ما بر تسریع در تحویل پروژه‌های مسکن مهر و افزایش خدمات سکونتگاهی است تا جمعیت مناسبی در این شهرها ساکن شوند.

وی گفت: امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی تعدادی از پروژه‌های عمرانی شهر جدید پرند و همچنین ساخت ۳ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی نیروهای مسلح هستیم.

در ادامه این مراسم محسن وطن خواهی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درباره پروژه‌های عمرانی که امروز عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود تصریح کرد: امروز ۳۸ پروژه افتتاح و ۲ پروژه کلنگ زنی می‌شود.

وی افزود: برای اجرای این ۳۸ پروژه بالغ بر ۵۰۵ میلیارد تومان هزینه شده که ۲۳ پروژه مسکن مهر و ۲۳ طرح عمرانی روبنایی در شهر جدید پرند است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند پروژه‌های عمرانی رونمایی این شهر جدید را که امروز افتتاح می‌شود در حوزه‌های فضای سبز، فضای درمانی، اماکن انتظامی و دیگر زیرساخت‌های شهری دانست و افزود: در قالب طرح ملی مسکن امروز ساخت ۳ هزار و ۶۵۰ واحد مسکونی نیروهای مسلح در شهر جدید پرند کلنگ زنی شد و عملیات اجرایی آن با همکاری بنیاد تعاون نیروهای مسلح پیگیری خواهد شد.

وطن خواهی همچنین از احداث دو پارک بزرگ در این پروژه مسکونی خبر داد و افزود: همچنین برای ساکنان این پروژه ۷ مجمع تجاری و ۲ باب مرکز درمانی احداث می‌شود که در ۱۳۱ هکتار کل پروژه به پرسنل نیروهای مسلح تحویل می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت این پروژه مسکونی را ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و ۵۹۵ بلوک مسکونی در ۴ طبقه برای متقاضیان ساخته خواهد شد.