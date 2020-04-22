سمنان ۴۰ برنامه گردشگری مجازی مدرن ارائه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار استاندار سمنان و مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی کشور به میزبانی استانداری سمنان درباره اقدامات صورت گرفته در زمینه گردشگری در دوران کرونا بیان کرد: سمنان، اولین استان کشور است که گردشگری مجازی مدرن را با ۴۰ آیتم جذاب و ۳۶۰ درجه با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تهران رونمایی کرده است.

وی افزود: به منظور فرهنگ سازی مناسب و معرفی استان، در نوروز ۹۹ با ۷۵۰ هشتک دو زبانه در فضای مجازی کشور، تلاش کردیم تا استعدادها و پتانسیل‌های این استان را معرفی کنیم که موردتوجه بسیاری از استان‌ها و به‌ویژه جمعی از رایزن‌های فرهنگی سفارتخانه‌های مستقر در کشور قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی سمنان در ادامه بیان کرد: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور علی‌رغم تمام تنگناهای مالی و کمبودهای اقتصادی، بیش از ۲۶ میلیارد تومان اعتبار برای این استان تخصیص داده که در مقایسه با سایر استان‌های کشور، عدد قابل‌توجهی است.

جمال با بیان اینکه ایجاد تغییرات کلی در نما و وضعیت داخلی مجموعه‌های تحت پوشش گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی استان سمنان از الزامات فعالیت پویای این‌گونه مراکز است، تاکید کرد: یکی از نیازهای اساسی و زیرساختی گردشگری در استان، ایجاد مدرسه هتل‌داری و مرکز آموزش گردشگری است که این مهم از مطالبات استاندار و مردم استان سمنان نیز محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه پویایی و بهسازی، زمین‌های مازاد بخش گردشگری در استان سمنان، در دستورکار مسئولان است، ابراز داشت: سمنان در سیاست‌های راهبردی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جز استان‌های اصلی و مورد توجه کشور است.

مدیرکل میراث فرهنگی سمنان در ادامه گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، اگر مشکل کرونا در کشور به وجود نمی‌آمد، بی‌شک ضریب اشغال تخت‌های هتل‌های استان شاهد پیشرفت ۶۰ درصدی می‌بود که متأسفانه با شیوع کرونا این مهم حاصل نشد.